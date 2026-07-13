Seragam Timnas Prancis untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

Federasi Sepak Bola Prancis telah menggali sejarah, menghadirkan koleksi yang terinspirasi oleh salah satu simbol paling ikonik yang menghubungkan kedua negara: Patung Liberty. Hasilnya adalah perpaduan berani antara warisan dan inovasi, di mana identitas tradisional Les Bleus diolah kembali melalui sudut pandang yang segar dan modern.

Mulai dari seragam kandang berwarna biru tua yang elegan dengan detail premium hingga seragam tandang berwarna hijau mint yang berani—sesuatu yang belum pernah dikenakan Prancis sebelumnya—seragam-seragam ini sudah menjadi bahan perbincangan hangat menjelang turnamen.

Tim nasional Prancis berhasil melaju ke semifinal setelah meraih kemenangan telak 2–0 atas Maroko di perempat final, berkat gol-gol dari Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé. Didukung oleh lima kemenangan beruntun di babak grup dan babak gugur, termasuk penampilan dominan melawan Swedia dan Paraguay, Les Bleus secara resmi merebut kembali posisi #1 di Peringkat Dunia FIFA. Mereka dijadwalkan menghadapi Spanyol besok, 14 Juli 2026, di Dallas Stadium dalam laga semifinal antara dua raksasa yang sangat dinantikan untuk memperebutkan tempat di Final Piala Dunia.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Prancis, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harganya:

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