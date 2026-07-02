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Portugal 2026 World Cup home kit PUMA
Angelica Daujotas

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Seragam Timnas Portugal untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

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Dari lapangan hingga lautan, seragam kandang Portugal untuk tahun 2026 mencerminkan kekuatan maritim dan semangat kebangsaan

Piala Dunia 2026 Portugal di Amerika Utara akan menampilkan seragam kandang PUMA terbaru yang memadukan warisan budaya dengan performa mutakhir. Warna merah tua klasik kembali dengan identitas baru yang berani, detail yang terinspirasi gelombang mengalir di seluruh kaus, melambangkan perairan Atlantik yang membentuk sejarah bangsa ini dan mencerminkan semangat tak kenal takut yang dibawa Portugal ke panggung dunia. Aksen hijau pada kerah dan pinggiran memperkuat warna ikonik negara ini, menciptakan tampilan yang terasa tradisional sekaligus berani dan modern.

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Toko: Seragam Portugal untuk Piala Dunia FIFA 2026

  • Portugal 2026 World Cup home kit close upPUMA

    Seragam Tuan Rumah Portugal

    PUMA telah menghadirkan interpretasi modern atas identitas khas Portugal melalui desain yang terinspirasi oleh kekuatan Samudra Atlantik dan semangat yang menggerakkan sepak bola negara tersebut. Seragam kandang 2026 ini menampilkan latar belakang merah pekat yang dihiasi grafis halus bermotif gelombang, menciptakan kesan gerak dan kedalaman sekaligus menghormati akar maritim Portugal. Detail hijau pada kerah dan lengan mempertajam kontras visual serta memperkuat kebanggaan nasional.

    Dari segi performa, versi Authentic menggunakan bahan ULTRAWEAVE elit dari PUMA—konstruksi yang sangat ringan dan bernapas, dirancang untuk mobilitas optimal. Kaos Replica mengintegrasikan RE: FIBRE, yang menggunakan setidaknya 95% limbah tekstil daur ulang, sehingga meningkatkan keberlanjutan tanpa mengorbankan kenyamanan atau gaya. Dirancang untuk menonjol di lapangan maupun dalam pemakaian sehari-hari, kaos ini mewujudkan etos “por amor à camisola.”

    Harga untuk seluruh rangkaian produk mengikuti struktur standar PUMA untuk Piala Dunia, dengan kaos anak-anak mulai dari £60 dan versi dewasa biasanya mulai sekitar £85, tergantung pada finishing dan potongannya.

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  • Seragam Tandang Portugal

    Seragam tandang Portugal untuk tahun 2026 belum diluncurkan secara resmi, namun rumor awal mengisyaratkan estetika kontemporer yang melengkapi tema-tema yang terinspirasi laut pada desain seragam kandang. Meskipun detailnya masih berupa spekulasi, seragam tandang ini diperkirakan akan menampilkan palet warna yang elegan dan pendekatan grafis modern, sehingga memberikan kontras yang segar terhadap tampilan seragam kandang tradisional berwarna merah dan hijau. Jika dikonfirmasi, hal ini akan memberikan keseimbangan visual yang dinamis dalam koleksi Piala Dunia Portugal dan berpotensi menjadi salah satu seragam tandang yang paling menonjol di turnamen tersebut.

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