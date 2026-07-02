Seragam Timnas Portugal untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

Piala Dunia 2026 Portugal di Amerika Utara akan menampilkan seragam kandang PUMA terbaru yang memadukan warisan budaya dengan performa mutakhir. Warna merah tua klasik kembali dengan identitas baru yang berani, detail yang terinspirasi gelombang mengalir di seluruh kaus, melambangkan perairan Atlantik yang membentuk sejarah bangsa ini dan mencerminkan semangat tak kenal takut yang dibawa Portugal ke panggung dunia. Aksen hijau pada kerah dan pinggiran memperkuat warna ikonik negara ini, menciptakan tampilan yang terasa tradisional sekaligus berani dan modern.
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