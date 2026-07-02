Seragam Timnas Portugal untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

PUMA telah menghadirkan interpretasi modern atas identitas khas Portugal melalui desain yang terinspirasi oleh kekuatan Samudra Atlantik dan semangat yang menggerakkan sepak bola negara tersebut. Seragam kandang 2026 ini menampilkan latar belakang merah pekat yang dihiasi grafis halus bermotif gelombang, menciptakan kesan gerak dan kedalaman sekaligus menghormati akar maritim Portugal. Detail hijau pada kerah dan lengan mempertajam kontras visual serta memperkuat kebanggaan nasional.

Dari segi performa, versi Authentic menggunakan bahan ULTRAWEAVE elit dari PUMA—konstruksi yang sangat ringan dan bernapas, dirancang untuk mobilitas optimal. Kaos Replica mengintegrasikan RE: FIBRE, yang menggunakan setidaknya 95% limbah tekstil daur ulang, sehingga meningkatkan keberlanjutan tanpa mengorbankan kenyamanan atau gaya. Dirancang untuk menonjol di lapangan maupun dalam pemakaian sehari-hari, kaos ini mewujudkan etos “por amor à camisola.”

Harga untuk seluruh rangkaian produk mengikuti struktur standar PUMA untuk Piala Dunia, dengan kaos anak-anak mulai dari £60 dan versi dewasa biasanya mulai sekitar £85, tergantung pada finishing dan potongannya.