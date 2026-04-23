Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Norway 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Norwegia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam merah klasik Norwegia kembali dengan sentuhan modern untuk seragam Piala Dunia 2026

Norwegia tampaknya akan tampil di Piala Dunia FIFA 2026 dengan identitas yang diperbarui, seiring Nike mempersiapkan seragam baru yang terinspirasi dari warisan nasional namun dimodernisasi untuk generasi baru.

Dengan bintang-bintang seperti Erling Haaland memimpin lini depan, identitas visual tim Skandinavia ini diperkirakan akan semakin menonjol saat mereka kembali ke panggung global.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Norwegia, termasuk desain kandang dan tandang, detail peluncuran, serta harganya.

Belanja: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Norwegia

  Norway home kitNike

    Seragam Tuan Rumah Norwegia

    Seragam kandang Norwegia untuk tahun 2026 tetap setia pada tradisi, mempertahankan warna dasar merah ikonik negara tersebut sambil menghadirkan sentuhan baru yang halus namun bermakna.

    Kaus ini menonjolkan warna dasar merah yang kaya, dilengkapi dengan detail biru tua dan putih, yang secara langsung mengacu pada warna bendera Norwegia. Nike memilih desain yang lebih bersih dan halus kali ini, dengan fokus pada warisan daripada eksperimen.

    Detail utamanya terletak pada pola bertekstur yang tertanam dalam kain, terinspirasi oleh elemen desain Nordik dan estetika Skandinavia tradisional. Hal ini memberikan kesan premium pada kaos tersebut sambil mempertahankan tampilan klasik di lapangan.

    Lambang tim dan logo Swoosh diperkirakan akan ditempatkan dengan rapi di bagian dada, tanpa mengganggu desain keseluruhan, memperkuat identitas abadi saat Norwegia berupaya untuk kembali meneguhkan posisinya di panggung internasional.

  Norway away kitNike

    Seragam Tandang Norwegia

    Untuk seragam tandang, Nike mengambil pendekatan yang lebih inovatif, menghadirkan kontras yang segar dibandingkan dengan warna seragam kandang tradisional.

    Desain ini diperkirakan akan menampilkan dasar warna putih yang bersih, dengan aksen elemen merah dan biru yang mencolok yang mencerminkan bendera nasional. Palet warna yang lebih bersih ini memberikan fleksibilitas visual yang lebih besar sambil tetap mempertahankan hubungan yang kuat dengan identitas Norwegia.

    Detail grafis yang halus—mungkin terinspirasi oleh tekstur es atau lanskap Nordik—menambah kedalaman tanpa mengganggu tampilan keseluruhan.

    Seragam tandang ini menyeimbangkan antara inovasi dan kesan familiar, memberikan Norwegia opsi yang serbaguna untuk pertandingan di mana warna kandang tidak sesuai.