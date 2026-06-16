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Norway WC 26 Home kit Nike
Angelica Daujotas

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Seragam Timnas Norwegia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

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Norway
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Warna merah klasik Norwegia kembali hadir dengan sentuhan modern untuk seragam Piala Dunia 2026

Norwegia tampaknya akan tampil di Piala Dunia FIFA 2026 dengan identitas yang diperbarui, seiring Nike mempersiapkan seragam baru yang terinspirasi dari warisan nasional namun dimodernisasi untuk generasi baru.

Dengan bintang-bintang seperti Erling Haaland yang memimpin lini depan, identitas visual tim Skandinavia ini diperkirakan akan semakin menonjol saat mereka kembali ke panggung global.

Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Norwegia, termasuk desain seragam kandang dan tandang, detail peluncuran, serta harganya.

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Belanja: Seragam Timnas Norwegia untuk Piala Dunia FIFA 2026

  • Norway home kitNike

    Seragam Tuan Rumah Norwegia

    Seragam kandang Norwegia untuk tahun 2026 tetap setia pada tradisi, mempertahankan warna dasar merah ikonik negara tersebut sekaligus menghadirkan sentuhan baru yang halus namun bermakna.

    Kaus ini menonjolkan warna dasar merah yang kaya, dilengkapi dengan detail biru tua dan putih, yang secara langsung mengacu pada warna-warna bendera Norwegia. Kali ini, Nike memilih desain yang lebih bersih dan halus, dengan fokus pada warisan daripada eksperimen.

    Detail utamanya terletak pada pola bertekstur yang tertanam dalam kain, terinspirasi oleh elemen desain Nordik dan estetika tradisional Skandinavia. Hal ini memberikan kesan premium pada kaos tersebut sekaligus mempertahankan tampilan klasik di lapangan.

    Lambang tim dan logo Swoosh diperkirakan akan ditempatkan dengan rapi di bagian dada, tanpa mengganggu desain secara keseluruhan, sehingga memperkuat identitas abadi saat Norwegia berupaya membangun kembali reputasinya di panggung internasional.

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  • Norway away kitNike

    Seragam Tandang Norwegia

    Untuk seragam tandang, Nike mengambil pendekatan yang lebih progresif, menghadirkan kontras yang segar terhadap warna-warna seragam kandang tradisional.

    Desain ini diperkirakan akan menonjolkan dasar warna putih bersih, dengan aksen elemen merah dan biru yang mencolok yang mencerminkan bendera nasional. Palet warna yang lebih bersih ini memberikan fleksibilitas visual yang lebih besar sambil tetap mempertahankan keterikatan yang kuat dengan identitas Norwegia.

    Detail grafis yang halus — yang mungkin terinspirasi oleh tekstur es atau lanskap Nordik — menambah kedalaman tanpa mengganggu tampilan keseluruhan.

    Seragam tandang ini menyeimbangkan antara inovasi dan kesan familiar, memberikan Norwegia pilihan yang serbaguna untuk pertandingan di mana warna seragam kandang tidak sesuai.

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