Simbolisme tertanam kuat dalam seragam kandang Mesir. Warna merah yang kaya memudar menjadi nuansa yang lebih gelap di bagian dada, dipadukan dengan pola geometris bersudut tajam yang merujuk pada hieroglif kuno sekaligus energi dinamis Kairo modern. Aksen hitam dan emas semakin memperkuat kesan prestise dan ambisi. Seragam ini memancarkan kesan megah, sangat sesuai bagi sebuah negara dengan sejarah sepak bola yang sama mendalamnya dengan warisan budayanya.















