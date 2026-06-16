Simbolisme tertanam kuat dalam seragam kandang Mesir. Warna merah yang kaya memudar menjadi nuansa yang lebih gelap di bagian dada, dipadukan dengan pola geometris bersudut tajam yang merujuk pada hieroglif kuno sekaligus energi dinamis Kairo modern. Aksen hitam dan emas semakin memperkuat kesan prestise dan ambisi. Seragam ini menghadirkan kesan megah, sangat sesuai bagi sebuah negara yang sejarah sepak bolanya sama mendalamnya dengan warisan budayanya.















