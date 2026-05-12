Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Mexico 2026 World Cup kit - Diego Lainezadidas
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Meksiko untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

SHOPPING
KITS
Mexico
World Cup

Warisan budaya berpadu dengan inovasi dalam seragam Piala Dunia terbaru Meksiko

Meksiko akan berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 — yang diselenggarakan bersama di tanah airnya — dengan seragam yang sangat kental dengan akar budayanya sekaligus merangkul masa depan.

Belanja seragam Piala Dunia Meksiko di adidasBeli sekarang

Dirancang oleh adidas, jersey kandang ini menyalurkan kebanggaan nasional melalui motif pra-Hispanik dan desain performa modern. Bagi para penggemar, ini lebih dari sekadar seragam pertandingan: ini adalah simbol persatuan, warisan, dan kecintaan Meksiko terhadap sepak bola.

Mexico 2026 World Cup kit - Roberto Alvaradoadidas

Meskipun seragam kandang telah diumumkan secara resmi, versi tandang masih dirahasiakan, meskipun bocoran telah memberikan gambaran menarik tentang arah desainnya. Di antara referensi nostalgia dan visual baru yang berani, koleksi Meksiko 2026 menjanjikan untuk menjadi salah satu yang paling dibicarakan di turnamen ini.

Belanja: Seragam Meksiko Piala Dunia FIFA 2026

  • Mexico World Cup 2026@adidasMX

    Meksiko - Seragam Tuan Rumah

    Seragam kandang Meksiko memadukan warisan budaya dan masa depan, dengan latar belakang hijau tua yang dihiasi pola geometris terinspirasi budaya Aztek. Seragam ini merayakan semangat sebuah bangsa yang hidup dan bernapas untuk sepak bola, sekaligus menangkap energi yang menyatukan para penggemar dari berbagai generasi. Di bagian belakang leher tertera kalimat “SOMOS MÉXICO” - “Kami Adalah Meksiko” - sebuah pesan kuat tentang persatuan dan kebanggaan nasional. Sentuhan modern seperti garis bahu yang mencolok dan teknologi pendinginan canggih adidas juga hadir, memastikan performa dan identitas berpadu secara harmonis.

    Seragam kandang ini sudah tersedia untuk dibeli. Versi asli dijual seharga sekitar €135, sedangkan kaos replika dijual sekitar €90 melalui pengecer besar, dengan harga serupa di Inggris sebesar £120 untuk versi asli dan £85 untuk replika.

    Belanja seragam Piala Dunia Meksiko di adidasBeli sekarang

    • Iklan

  • Meksiko - Seragam Tandang

    Terinspirasi dari kekayaan sejarah Meksiko, seragam tandang ini menampilkan grafis abu-abu yang menutupi seluruh bagian atas latar belakang putih, terinspirasi dari pola yang dikenal sebagai ‘Grecas’ yang ditemukan dalam arsitektur dan seni tradisional. Motif yang berulang di seluruh bagian ini menampilkan pola tangga abstrak yang berulang, merujuk pada eksterior bertingkat yang sering ditemui pada bangunan tradisional Meksiko. Frasa “SOMOS MÉXICO”, yang berarti “Kami Adalah Meksiko”, terukir di bagian belakang leher dan melambangkan persatuan dan semangat yang mendefinisikan jiwa Meksiko menjelang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA ke-3 mereka yang memecahkan rekor. 

    Seragam tandang ini sudah tersedia untuk dibeli. Versi asli dijual seharga sekitar €135, sedangkan kaos replika dijual sekitar €90 melalui pengecer besar, dengan harga serupa di Inggris sebesar £120 untuk versi asli dan £85 untuk replika.

    Belanja seragam Piala Dunia Meksiko di adidasBeli sekarang

  • Mexico Third kit adidas

    Meksiko - Seragam Ketiga

    adidas meluncurkan seragam ketiga baru Tim Nasional Meksiko dengan konsep ‘Mexican Wa(y)ve’. Seragam baru ini menampilkan pola 'MX' yang serasi dan elegan di seluruh bagian seragam. Seragam ini, dengan kerah V dan detail yang dirancang dengan cermat, menyematkan pesan "Somos México" -Kami adalah Meksiko-, sebagai seruan untuk persatuan. Seragam ini diposisikan sebagai simbol identitas nasional, sebagai penghormatan kepada Meksiko, satu-satunya negara dalam sejarah yang menjadi tuan rumah tiga Piala Dunia, menandai tonggak sejarah dalam sepak bola internasional. 

    Seragam ketiga ini sudah tersedia untuk dibeli. Versi asli dijual seharga sekitar €135, sedangkan kaos replika dijual sekitar €90 melalui pengecer besar, dengan harga serupa di Inggris sebesar £120 untuk versi asli dan £85 untuk replika.

    Belanja seragam Piala Dunia Meksiko di adidasBeli sekarang

Friendlies
Mexico crest
Mexico
MEX
Ghana crest
Ghana
GHA