Seragam Piala Dunia Maroko 2026, yang dirancang oleh PUMA, telah resmi diluncurkan dan mendapat sambutan hangat. Berbeda dari templat standar yang monoton, PUMA menciptakan koleksi khusus yang terinspirasi secara mendalam dari keahlian tradisional Maroko, motif geometris leluhur, dan warisan budaya Amazigh. Baik seragam kandang maupun tandang berhasil menyeimbangkan antara pakaian olahraga berkinerja tinggi dan kebanggaan budaya yang sejati.

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Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Maroko

Maroko kembali menorehkan prestasi sensasional di Piala Dunia FIFA 2026, memasuki turnamen ini dengan rekor tak terkalahkan dalam 34 pertandingan berturut-turut. Juara Afrika saat ini lolos dari Grup C dan menunjukkan kualitas elit mereka di babak gugur, menyingkirkan Belanda melalui adu penalti sebelum mengalahkan Kanada 3-0 di babak 16 besar. Berkat penampilan gemilang Brahim Díaz, SingaAtlas telah mencapai perempat final untuk menghadapi Prancis dalam laga besar yang sangat dinantikan.