Seragam Timnas Maroko untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

Sebaliknya, seragam tandang mengusung estetika yang bersih dan elegan sambil tetap menonjolkan ikatan budayanya. Jersey ini didesain dengan latar belakang putih bersih, sehingga menghadirkan siluet yang tajam dan modern. Di bagian tengah kaus, terdapat pola bertekstur indah yang membentang secara vertikal, terinspirasi langsung dari sulaman tradisional Amazigh (Berber). Untuk menyatukan identitas nasional dengan desain yang bersih ini, PUMA menonjolkan kerah dan ujung lengan dengan aksen merah dan hijau yang halus, serta melengkapi seragam ini dengan celana pendek dan kaus kaki putih yang serasi.