Seragam Timnas Maroko untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

Apakah kita bisa mengharapkan desain yang berani untuk seragam tim Maroko dari PUMA?
Seragam Piala Dunia Maroko 2026, yang dirancang oleh PUMA, telah resmi diluncurkan dan mendapat sambutan yang luar biasa. Berbeda dari templat standar yang monoton, PUMA menciptakan koleksi khusus yang terinspirasi secara mendalam dari keahlian tradisional Maroko, motif geometris leluhur, dan warisan budaya Amazigh. Baik seragam kandang maupun tandang berhasil menyeimbangkan antara pakaian olahraga berkinerja tinggi dan kebanggaan budaya yang sejati.
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