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Morocco home WC 26 kitPUMA
Renuka Odedra

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Seragam Timnas Maroko untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

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Morocco

Apakah kita bisa mengharapkan desain yang berani untuk seragam tim Maroko dari PUMA?

Seragam Piala Dunia Maroko 2026, yang dirancang oleh PUMA, telah resmi diluncurkan dan mendapat sambutan yang luar biasa. Berbeda dari templat standar yang monoton, PUMA menciptakan koleksi khusus yang terinspirasi secara mendalam dari keahlian tradisional Maroko, motif geometris leluhur, dan warisan budaya Amazigh. Baik seragam kandang maupun tandang berhasil menyeimbangkan antara pakaian olahraga berkinerja tinggi dan kebanggaan budaya yang sejati.

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Belanja: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Maroko

  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Seragam kandang Maroko

    Seragam kandang ini menghadirkan energi baru pada warna-warna klasik tim nasional. Seragam ini menampilkan warna dasar merah tua yang cerah, dipadukan dengan panel samping berwarna hijau mencolok yang menyerupai bintang pada bendera Maroko. Ciri khas dari seragam ini adalah kerah dan ujung lengan, yang menampilkan interpretasi modern dan rumit dari teknik penjahitan tradisional Maroko serta pola geometris yang mengingatkan pada keramik zellige klasik. Dilengkapi dengan kerah bergaya mandarin yang khas dan detail kancing yang halus, seragam kandang ini dipadukan dengan celana pendek hijau dan kaus kaki merah untuk tampilan yang serasi.

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Seragam Tandang Maroko

    Sebaliknya, seragam tandang mengusung estetika yang bersih dan elegan sambil tetap menonjolkan ikatan budayanya. Jersey ini didesain dengan latar belakang putih bersih, sehingga menghadirkan siluet yang tajam dan modern. Di bagian tengah kaus, terdapat pola bertekstur indah yang membentang secara vertikal, terinspirasi langsung dari sulaman tradisional Amazigh (Berber). Untuk menyatukan identitas nasional dengan desain yang bersih ini, PUMA menonjolkan kerah dan ujung lengan dengan aksen merah dan hijau yang halus, serta melengkapi seragam ini dengan celana pendek dan kaus kaki putih yang serasi.

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