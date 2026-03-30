Croatia WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Kroasia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam Kroasia 2026 dirilis - motif kotak-kotak ikonik berpadu dengan nuansa retro

Seragam Kroasia untuk Piala Dunia 2026 telah hadir, dan seperti biasa, motif kotak-kotak ikoniknya tetap ada. 

Seragam Kroasiakinitersedia di NikeShop

Anda pasti langsung mengenali tampilan khas seragam Kroasia begitu melihatnya, dan untuk Piala Dunia 2026, Nike terinspirasi dari momen penting dalam sejarah sepak bola negara ini - pertandingan ikonik tahun 1990 melawan Amerika Serikat. Saat itu, Kroasia baru saja melangkah ke panggung global dengan identitas baru dan kebanggaan yang tak terbantahkan. 

Lebih dari 35 tahun kemudian, koleksi ini menghormati era pembentukan tersebut, menghubungkan kembali kebangkitan Kroasia sebagai negara sepak bola dengan kepercayaan diri dan konsistensi yang dimilikinya saat ini. Desainnya mencerminkan kesinambungan, ketangguhan, dan kekuatan abadi identitas Kroasia.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Kroasia, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harga.

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Kroasia

    Seragam Tuan Rumah Kroasia

    Seragam kandang ini menghadirkan kembali pola kotak-kotak klasik Kroasia dalam skala yang lebih kecil dan lebih halus, yang sangat terinspirasi dari desain tahun 1990 namun disesuaikan dengan gaya permainan modern. Hasilnya bukanlah replika langsung, melainkan interpretasi ulang yang setia yang mempertahankan semangat dan dampak visual dari aslinya. Hasilnya adalah seragam kandang yang langsung dikenali namun tetap kontemporer — menyeimbangkan warisan dengan presisi yang berorientasi pada performa serta menghormati momen yang membentuk sejarah sepak bola Kroasia.

    Seragam Tandang Kroasia

    Seragam tandang menghadirkan interpretasi yang lebih gelap dan lebih tenang dari identitas yang sama. Motif kotak-kotak khasnya dipertahankan dan ditata ulang dalam palet warna biru, menciptakan kontras visual yang kuat sekaligus menjaga kesinambungan dengan seragam kandang. Perpaduan warna yang lebih gelap ini menghadirkan kesan yang lebih tenang dan berwibawa, sehingga menjadikan seragam tandang sebagai pasangan modern yang melengkapi seragam kandang sekaligus tampil percaya diri dengan ciri khasnya sendiri.

