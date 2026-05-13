Seragam Timnas Kolombia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam kandang Kolombia menampilkan warna kuning cerah yang menjadi ciri khas negara tersebut, dengan aksen detail merah dan biru yang membentuk identitas tiga warna yang mudah dikenali. Terinspirasi oleh realisme magis, seragam ini menampilkan motif kupu-kupu yang halus di seluruh kainnya, sebagai penghormatan kepada kupu-kupu kuning yang terkenal dalam karya sastra Gabriel García Márquez, yang melambangkan transformasi, harapan, serta perpaduan unik antara fantasi dan realitas di Kolombia. Seragam ini dipadukan dengan celana pendek biru dan kaus kaki merah, melengkapi penampilan klasik Kolombia.
Seragam replika dijual seharga £90, sedangkan versi asli tersedia seharga £120.