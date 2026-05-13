Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Kolombia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Kolombia memperkenalkan seragam Piala Dunia yang terinspirasi oleh realisme magis dan kebanggaan nasional

Seragam Piala Dunia 2026 Kolombia dipastikan akan menarik perhatian, dengan memadukan simbolisme budaya dan teknologi mutakhir dari adidas. Koleksi baru ini memadukan bahan-bahan inovatif berkinerja tinggi dengan elemen-elemen yang mencerminkan identitas Kolombia, menghadirkan tampilan baru bagi para penggemar yang juga sarat makna.

    Seragam Tuan Rumah Kolombia

    Seragam kandang Kolombia menampilkan warna kuning cerah yang menjadi ciri khas negara tersebut, dengan aksen detail merah dan biru yang membentuk identitas tiga warna yang mudah dikenali. Terinspirasi oleh realisme magis, seragam ini menampilkan motif kupu-kupu yang halus di seluruh kainnya, sebagai penghormatan kepada kupu-kupu kuning yang terkenal dalam karya sastra Gabriel García Márquez, yang melambangkan transformasi, harapan, serta perpaduan unik antara fantasi dan realitas di Kolombia. Seragam ini dipadukan dengan celana pendek biru dan kaus kaki merah, melengkapi penampilan klasik Kolombia.

    Seragam replika dijual seharga £90, sedangkan versi asli tersedia seharga £120.

    Seragam Tandang Kolombia

    Seragam tandang ini merayakan keanekaragaman hayati Kolombia yang unik, dengan memadukan palet warna dari kedua garis pantainya. Desainnya menampilkan pola berulang di seluruh permukaan yang memadukan nuansa biru gelap Samudra Pasifik dan nuansa biru terang Laut Karibia, yang dihidupkan melalui garis-garis vertikal yang berjenjang. Detail pinggiran kuning yang mencolok pada tiga garis, ujung lengan, dan logo juga terdapat pada tulisan “COLOMBIA” di bagian belakang leher, yang membangkitkan rasa bangga dan keterikatan dengan tanah air mereka. 

    Seragam replika ini dijual seharga £90, sedangkan versi aslinya tersedia seharga £120.

