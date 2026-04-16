Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Canada 2026 home and away kitNike
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Kanada untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

SHOPPING
KITS
World Cup
Canada

Seragam Timnas Kanada untuk Piala Dunia 2026 akhirnya menampilkan identitas, ambisi, dan desain yang menonjol

Kanada telah memperkenalkan seragam Piala Dunia FIFA 2026 yang telah lama dinantikan, seiring Nike akhirnya menghadirkan desain khusus untuk negara tuan rumah bersama tersebut.

Setelah melewatkan desain unik pada tahun 2022, kali ini timnas pria Kanada (CanMNT) akan tampil di Piala Dunia di kandang sendiri dengan identitas “Full Tilt” yang berani, memadukan warisan, inovasi, dan simbolisme nasional yang tak terbantahkan.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Kanada, termasuk desain kandang dan tandang, detail peluncuran, serta harganya.

Baca lebih lanjut tentang Piala Dunia FIFA 2026:

  • 📺 Di mana menonton Piala Dunia FIFA 2026
  • 👕 Seragam Piala Dunia 2026: Semua jersey tim-tim papan atas telah diungkap
  • 🎟️ Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026

Toko: Seragam Timnas Kanada untuk Piala Dunia FIFA 2026

  Canada 2026 home kit

    Seragam Tuan Rumah Kanada

    Seragam kandang Kanada untuk tahun 2026 tetap setia pada tradisi namun ditingkatkan dengan desain modern yang mencolok. Kaos ini didominasi warna merah, dengan grafis daun maple dua warna yang mencolok di bagian depan, sebuah penghormatan jelas terhadap simbol paling ikonik negara tersebut.

    Nike menempatkan daun maple sebagai fitur utama, yang melambangkan persatuan dan momentum ke depan, sementara detail performa yang halus terinspirasi dari pakaian outdoor khas Kanada. Garis pinggir hitam dan elemen trim yang elegan menambah kontras, sementara konstruksi keseluruhan menggunakan teknologi Aero-FIT terbaru dari Nike untuk meningkatkan sirkulasi udara dan kenyamanan di lapangan.

    Hasilnya adalah seragam yang terasa klasik sekaligus tegas - dirancang untuk menonjol di kandang sendiri.

  Canada away kit

    Seragam Tandang Kanada

    Seragam tandang Kanada mengusung pendekatan yang jauh lebih eksperimental, dengan estetika yang lebih gelap dan agresif. Kaos ini memiliki latar belakang hitam dengan pola grafis putih yang tampak semrawut, dirancang menyerupai es yang retak, sebagai referensi terhadap budaya olahraga musim dingin dan ketangguhan negara tersebut.

    Arah visual yang berani ini selaras dengan pendekatan Nike yang lebih luas untuk tahun 2026, di mana seragam tandang dirancang sebagai pernyataan yang mengarah ke masa depan, bukan sekadar alternatif tradisional.

    Ini merupakan kontras yang mencolok dengan seragam kandang, menawarkan identitas yang khas yang mencerminkan keunggulan dan energi menjelang turnamen.

