Seragam Timnas Kanada untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

Kanada telah memperkenalkan seragam Piala Dunia FIFA 2026 yang telah lama dinantikan, seiring Nike akhirnya menghadirkan desain khusus untuk negara tuan rumah bersama tersebut.

Setelah tidak mendapatkan desain unik pada tahun 2022, kali ini Tim Nasional Pria Kanada (CanMNT) akan berlaga di Piala Dunia di kandang sendiri dengan identitas “Full Tilt” yang berani, memadukan warisan, inovasi, dan simbolisme nasional yang tak terbantahkan.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Kanada, termasuk desain seragam kandang dan tandang, detail peluncuran, serta harganya.

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