Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidas
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Jerman untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

SHOPPING
KITS
Germany
World Cup

Sebuah klasik modern: Seragam timnas Jerman untuk Piala Dunia 2026 mengangkat kembali kenangan kemenangan-kemenangan legendaris di masa lalu.

Seragam Piala Dunia 2026 Jerman menandai berakhirnya sebuah era. Adidas menghadirkan desain yang sangat kental dengan sejarah sepak bola negara tersebut, sekaligus menandai penampilan terakhir sebelum pergantian pemasok utama.

Seragam kandang ini mengangkat semangat kemenangan masa lalu, dengan motif berlian dan chevron yang berulang, terinspirasi dari seragam ikonik Jerman yang pernah menjuarai turnamen. Bersama dengan opsi seragam tandang yang dikabarkan berani, seragam ini memadukan nostalgia, performa tinggi, dan kebanggaan nasional.

Belanja seragam Piala Dunia Jerman di adidasBeli sekarang

Berita Piala Dunia FIFA 2026 lainnya:

  • 👕 Seragam Piala Dunia 2026: Semua jersey tim-tim papan atas telah diungkap
  • 🎟️ Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026
  • 📺 Di mana menonton Piala Dunia FIFA 2026
  • ⚽️ Bola Piala Dunia FIFA 2026: Di mana membeli adidas Trionda

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Jerman

  • adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 3adidas

    Seragam Tuan Rumah Jerman

    Seragam kandang ini merupakan penghormatan modern terhadap seragam Piala Dunia Jerman yang paling legendaris. Latar belakang putih bersih menjadi kanvas bagi pola berlian dan chevron tiga warna yang mencolok dalam warna hitam, merah, dan emas — yang terinspirasi dari desain seragam juara Piala Dunia 1990 dan 2014. Empat bintang di atas lambang tim memperingati kemenangan Jerman di Piala Dunia pada tahun 1954, 1974, 1990, dan 2014.

    Melengkapi penampilannya adalah celana pendek hitam dan kaus kaki putih, yang juga mencerminkan motif berlian, sebuah sentuhan akhir yang menyatukan tradisi dan modernitas.

    Seragam kandang ini secara resmi diluncurkan pada 6 November 2025, tersedia melalui toko global adidas, toko penggemar DFB, dan pengecer terpilih. Harga kaos kandang ditetapkan sebesar £120 untuk jersey asli dan £85 untuk replika.

    Belanja seragam Piala Dunia Jerman di adidasBeli sekarang

    • Iklan
  • Germany Away kit WC 26adidas

    Seragam Tandang Jerman

    Melanjutkan bahasa visual seragam kandang, motif chevron diagonal diinterpretasi ulang menjadi pola menyeluruh berwarna biru tua, membentuk pola berulang yang ritmis dari tiga bentuk yang saling bertautan. Palet warnanya memadukan nuansa dari berbagai era dalam sejarah DFB. Palet ini menampilkan sentuhan pada jaket ritsleting seperempat klasik berwarna biru yang dikenakan pada tahun 1954, serta atasan latihan klasik berwarna biru dan putih dari era 60-an, 70-an, dan 80-an, sementara aksen biru aqua merujuk pada pakaian latihan berwarna mencolok dari era 90-an. Semua dirancang untuk menciptakan efek visual yang mencolok dan kuat. Label bendera yang halus di bagian bawah jersey merayakan kemitraan jangka panjang antara adidas dan Jerman sejak tahun 1954.

    Harga untuk jersey kandang ditetapkan sebesar £120 untuk jersey asli dan £85 untuk replika.

    Belanja seragam Piala Dunia Jerman di adidasBeli sekarang

Friendlies
Germany crest
Germany
GER
Finland crest
Finland
FIN