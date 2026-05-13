Seragam Timnas Jerman untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam Piala Dunia 2026 Jerman menandai berakhirnya sebuah era. Adidas menghadirkan desain yang sangat kental dengan sejarah sepak bola negara tersebut, sekaligus menandai penampilan terakhir sebelum pergantian pemasok utama.
Seragam kandang ini mengangkat semangat kemenangan masa lalu, dengan motif berlian dan chevron yang berulang, terinspirasi dari seragam ikonik Jerman yang pernah menjuarai turnamen. Bersama dengan opsi seragam tandang yang dikabarkan berani, seragam ini memadukan nostalgia, performa tinggi, dan kebanggaan nasional.
Berita Piala Dunia FIFA 2026 lainnya:
- 👕 Seragam Piala Dunia 2026: Semua jersey tim-tim papan atas telah diungkap
- 🎟️ Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026
- 📺 Di mana menonton Piala Dunia FIFA 2026
- ⚽️ Bola Piala Dunia FIFA 2026: Di mana membeli adidas Trionda