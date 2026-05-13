Seragam Timnas Jerman untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam kandang ini merupakan penghormatan modern terhadap seragam Piala Dunia Jerman yang paling legendaris. Latar belakang putih bersih menjadi kanvas bagi pola berlian dan chevron tiga warna yang mencolok dalam warna hitam, merah, dan emas — yang terinspirasi dari desain seragam juara Piala Dunia 1990 dan 2014. Empat bintang di atas lambang tim memperingati kemenangan Jerman di Piala Dunia pada tahun 1954, 1974, 1990, dan 2014.

Melengkapi penampilannya adalah celana pendek hitam dan kaus kaki putih, yang juga mencerminkan motif berlian, sebuah sentuhan akhir yang menyatukan tradisi dan modernitas.

Seragam kandang ini secara resmi diluncurkan pada 6 November 2025, tersedia melalui toko global adidas, toko penggemar DFB, dan pengecer terpilih. Harga kaos kandang ditetapkan sebesar £120 untuk jersey asli dan £85 untuk replika.