Seragam Timnas Jerman untuk Piala Dunia 2026 menandai berakhirnya sebuah era. Adidas menghadirkan desain yang berakar kuat pada sejarah sepak bola negara tersebut yang penuh prestasi, sekaligus menandai penampilan terakhir sebelum pergantian pemasok utama.
Seragam kandang ini mencerminkan semangat kemenangan masa lalu, dengan motif berlian dan chevron yang berulang, terinspirasi dari seragam ikonik Jerman yang pernah menjuarai turnamen. Bersama dengan opsi seragam tandang yang dikabarkan berani, seragam-seragam ini memadukan nostalgia, performa tinggi, dan kebanggaan nasional.
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