Seragam Timnas Jepang untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Jepang akan berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 dengan seragam baru yang dirancang oleh adidas, yang memadukan teknologi performa modern dengan simbol-simbol budaya.

Para penggemar dapat menantikan desain yang merayakan warisan Jepang, mulai dari bendera “Hinomaru” yang ikonik hingga grafis abstrak yang terinspirasi oleh lanskap alam negara tersebut. Dengan turnamen yang semakin dekat, seragam tim nasional ini sudah membangkitkan antusiasme di kalangan pendukung di seluruh dunia.

Seragam kandang telah resmi diumumkan, sementara seragam tandang menjadi bahan perbincangan dan rumor, memberikan gambaran awal tentang apa yang mungkin dikenakan Jepang di panggung global. Adidas melanjutkan tradisinya dalam menggabungkan gaya dan inovasi, memastikan bahwa baik pemain maupun penggemar menikmati pakaian berkualitas tinggi selama kampanye 2026.

