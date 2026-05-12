Japan adidas FIFA World Cup 2026 kit
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Jepang untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Lihat lebih dulu seragam Jepang untuk Piala Dunia FIFA 2026

Jepang akan berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 dengan seragam baru yang dirancang oleh adidas, yang memadukan teknologi performa modern dengan simbol-simbol budaya.

Para penggemar dapat menantikan desain yang merayakan warisan Jepang, mulai dari bendera “Hinomaru” yang ikonik hingga grafis abstrak yang terinspirasi oleh lanskap alam negara tersebut. Dengan turnamen yang semakin dekat, seragam tim nasional ini sudah membangkitkan antusiasme di kalangan pendukung di seluruh dunia.

Japan adidas FIFA World Cup 2026 kit 3adidas

Seragam kandang telah resmi diumumkan, sementara seragam tandang menjadi bahan perbincangan dan rumor, memberikan gambaran awal tentang apa yang mungkin dikenakan Jepang di panggung global. Adidas melanjutkan tradisinya dalam menggabungkan gaya dan inovasi, memastikan bahwa baik pemain maupun penggemar menikmati pakaian berkualitas tinggi selama kampanye 2026.

  adidas is the official supplier of the Japan National Team

    Jepang - Seragam Kandang

    Seragam kandang Jepang menampilkan warna biru klasik negara tersebut, dipercantik dengan grafis abstrak beraksen garis-garis biru abu-abu. Desain ini mencerminkan kabut terkenal di mana langit dan laut bertemu, menciptakan gambaran visual cakrawala Jepang. Bendera Jepang terpampang dengan bangga di bagian belakang leher sebagai simbol kebanggaan nasional yang halus. Seragam ini juga dilengkapi dengan teknologi Climacool+, yang menjaga para pemain tetap sejuk dan nyaman di lapangan.

    Seragam kandang ini sudah tersedia untuk dibeli, dengan versi replika seharga ¥13.200 di Jepang dan versi asli seharga ¥19.800. Di Inggris, pengecer menjual replika seharga sekitar £85 dan seragam asli seharga £120.

  • Japan Away kit WC 26adidas

    Jepang - Seragam Tandang

    Terinspirasi dari “Colours Beyond the Horizon”, desain seragam tandang Jepang diwujudkan melalui motif garis-garis yang menampilkan 12 warna berbeda yang melambangkan persatuan dan ikatan bangsa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan latar belakang warna putih gading dan 11 garis vertikal yang memudar membentang di sepanjang kaos dengan efek seperti hujan, melambangkan masing-masing dari 11 pemain di lapangan, sementara garis tengah yang mencolok mengambil warna matahari merah dari bendera nasional untuk mewakili jantung tim – para penggemarnya. Bendera Jepang tercetak di bagian belakang leher sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas kolektif. 

