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Japan adidas FIFA World Cup 2026 kitadidas
Angelica Daujotas

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Seragam Timnas Jepang untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

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Lihat lebih dulu seragam Jepang untuk Piala Dunia FIFA 2026

Jepang siap berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 dengan seragam baru yang dirancang oleh adidas, yang memadukan teknologi performa modern dengan simbol-simbol budaya. Para penggemar dapat menantikan desain yang mengangkat warisan budaya Jepang, mulai dari bendera ikonik “Hinomaru” hingga grafis abstrak yang terinspirasi oleh pemandangan alam negara tersebut. Menjelang turnamen yang semakin dekat, seragam tim nasional ini sudah memicu antusiasme di kalangan pendukung di seluruh dunia.

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Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Jepang

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    Seragam Kandang Jepang

    Seragam kandang Jepang menampilkan warna biru klasik negara tersebut, dipercantik dengan grafis abstrak berdetail garis-garis biru abu-abu. Desain ini mencerminkan kabut terkenal di titik pertemuan langit dan laut, yang menciptakan representasi visual cakrawala Jepang. Bendera Jepang terpampang dengan bangga di bagian belakang leher sebagai bentuk penghormatan halus terhadap kebanggaan nasional. Seragam ini juga dilengkapi teknologi Climacool+, yang menjaga para pemain tetap sejuk dan nyaman di lapangan.

    Seragam kandang ini sudah tersedia untuk dibeli, dengan versi replika seharga ¥13.200 di Jepang dan versi asli seharga ¥19.800. Di Inggris, pengecer menjual replika tersebut dengan harga sekitar £85 dan seragam asli seharga £120.

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    Seragam Tandang Jepang

    Terinspirasi dari “Colours Beyond the Horizon”, desain seragam tandang Jepang diwujudkan melalui motif garis-garis yang menampilkan 12 warna berbeda yang melambangkan persatuan dan ikatan bangsa tersebut, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan latar belakang warna putih pudar dan 11 garis vertikal yang memudar membentang di sepanjang kaus dengan efek seperti hujan, melambangkan masing-masing dari 11 pemain di lapangan, sementara garis tengah yang mencolok mengambil warna matahari merah dari bendera nasional untuk mewakili jantung tim – para penggemarnya. Bendera Jepang tercetak di bagian belakang leher sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas kolektif. 

    Seragam kandang ini sudah tersedia untuk dibeli, dengan versi replika seharga ¥13.200 di Jepang dan versi asli seharga ¥19.800. Di Inggris, pengecer menjual replika seharga sekitar £85 dan seragam asli seharga £120.

    Belanja seragam Piala Dunia Jepang di adidasBeli sekarang

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