Seragam Timnas Jepang untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

Jepang siap berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 dengan seragam baru yang dirancang oleh adidas, yang memadukan teknologi performa modern dengan simbol-simbol budaya. Para penggemar dapat menantikan desain yang mengangkat warisan budaya Jepang, mulai dari bendera ikonik “Hinomaru” hingga grafis abstrak yang terinspirasi oleh pemandangan alam negara tersebut. Menjelang turnamen yang semakin dekat, seragam tim nasional ini sudah memicu antusiasme di kalangan pendukung di seluruh dunia.
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