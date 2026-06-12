Seragam Timnas Jepang untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam kandang Jepang menampilkan warna biru klasik negara tersebut, dipercantik dengan grafis abstrak berdetail garis-garis biru abu-abu. Desain ini mencerminkan kabut terkenal di titik pertemuan langit dan laut, yang menciptakan representasi visual cakrawala Jepang. Bendera Jepang terpampang dengan bangga di bagian belakang leher sebagai bentuk penghormatan halus terhadap kebanggaan nasional. Seragam ini juga dilengkapi teknologi Climacool+, yang menjaga para pemain tetap sejuk dan nyaman di lapangan.

Seragam kandang ini sudah tersedia untuk dibeli, dengan versi replika seharga ¥13.200 di Jepang dan versi asli seharga ¥19.800. Di Inggris, pengecer menjual replika tersebut dengan harga sekitar £85 dan seragam asli seharga £120.