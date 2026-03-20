Seragam Timnas Inggris untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam kandang Inggris telah resmi diluncurkan, dan akan tersedia untuk dibeli mulai Senin, 23 Maret, baik secara online maupun di toko-toko di seluruh negeri. Tim The Three Lions tentu saja akan tampil serba putih, dengan kerah yang unik dan motif cetakan pada kain yang menonjol dalam desain seragam kandang ini.

Seragam ini juga dibuat dengan teknologi Aero-FIT, yang dirancang untuk mendinginkan para pemain di tengah panas terik Amerika Utara. Seragam kandang ini menonjolkan detail yang halus, serta aksen "obsidian" dan "speed red" di sekitar kerah, lengan, dan jahitan di bagian samping.

Nike mengatakan: "Aero-FIT adalah sistem pakaian pendingin paling canggih dari Nike, dirancang pada tingkat benang dan jahitan untuk menciptakan rajutan bertekstur tinggi yang menggabungkan zona jaring terbuka dan tertutup guna mengalirkan udara di seluruh tubuh dan mengangkat kain dari kulit. Teknologi ini menghasilkan aliran udara lebih dari dua kali lipat dibandingkan kain konvensional — membantu atlet tetap sejuk dan fokus di lingkungan yang lebih panas dan menuntut."

Lambang Tiga Singa terletak di sisi, dengan satu bintang di atasnya. Tentu saja, ada harapan bahwa mereka dapat menambahkan bintang kedua pada akhir turnamen.

Meskipun belum dijual, seragam kandang tahun 2024 awalnya dijual seharga £84,99 di pasar utama, dengan ukuran remaja dan anak-anak tersedia dengan harga lebih murah melalui outlet resmi, serta opsi untuk menambahkan huruf khusus saat checkout.