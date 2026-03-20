Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Harry Sherlock

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Inggris untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Nike telah memperkenalkan seragam timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026, menampilkan desain baru untuk seragam kandang dan tandang, serta seragam kiper yang kemungkinan besar akan dikenakan oleh bintang Everton, Jordan Pickford.

Inggris akan memburu gelar juara Piala Dunia setelah 60 tahun penantian di Amerika Utara musim panas ini, dan para penggemar Three Lions kini dapat menikmati peluncuran seragam untuk turnamen bergengsi tersebut. Inggris akan menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama di babak penyisihan grup, dan mereka akan mengenakan seragam terbaru dari Nike saat berupaya menambah bintang kedua di jersey mereka.

Saat mengumumkan seragam tersebut, Nike menyatakan: "Peluncuran ini merangkum kekuatan Three Lions dan simbolisme harapan yang abadi bagi bangsa ini." Dengan permintaan akan seragam ini yang melonjak drastis sejak kualifikasi, berikut adalah rincian lengkap seragam kandang dan tandang Inggris, jadwal peluncurannya, serta harganya.

  • Seragam kandang Inggris

    Seragam kandang Inggris telah resmi diluncurkan, dan akan tersedia untuk dibeli mulai Senin, 23 Maret, baik secara online maupun di toko-toko di seluruh negeri. Tim The Three Lions tentu saja akan tampil serba putih, dengan kerah yang unik dan motif cetakan pada kain yang menonjol dalam desain seragam kandang ini. 

    Seragam ini juga dibuat dengan teknologi Aero-FIT, yang dirancang untuk mendinginkan para pemain di tengah panas terik Amerika Utara. Seragam kandang ini menonjolkan detail yang halus, serta aksen "obsidian" dan "speed red" di sekitar kerah, lengan, dan jahitan di bagian samping. 

    Nike mengatakan: "Aero-FIT adalah sistem pakaian pendingin paling canggih dari Nike, dirancang pada tingkat benang dan jahitan untuk menciptakan rajutan bertekstur tinggi yang menggabungkan zona jaring terbuka dan tertutup guna mengalirkan udara di seluruh tubuh dan mengangkat kain dari kulit. Teknologi ini menghasilkan aliran udara lebih dari dua kali lipat dibandingkan kain konvensional — membantu atlet tetap sejuk dan fokus di lingkungan yang lebih panas dan menuntut."

    Lambang Tiga Singa terletak di sisi, dengan satu bintang di atasnya. Tentu saja, ada harapan bahwa mereka dapat menambahkan bintang kedua pada akhir turnamen. 

    Meskipun belum dijual, seragam kandang tahun 2024 awalnya dijual seharga £84,99 di pasar utama, dengan ukuran remaja dan anak-anak tersedia dengan harga lebih murah melalui outlet resmi, serta opsi untuk menambahkan huruf khusus saat checkout.

    Seragam tandang Inggris

    Seragam tandang Inggris kali ini cukup berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, dan menampilkan lambang tim di bagian tengah kaos.

    Desain seragam tandang ini menonjolkan sentuhan "Speed Red", dengan bintang emas tepat di atas lambang yang ditempatkan di tengah. Kerah kaos ini juga menghadirkan gaya baru. 

    Nike mengatakan: "Seragam tandang ini menandai perubahan bersejarah dalam identitas visual Inggris, dengan memadukan atasan merah dan celana pendek biru tua. Kombinasi berani ini menandakan Inggris yang berorientasi ke masa depan, bersedia menantang konvensi sambil tetap berakar pada tradisi. Lambang federasi yang ditempatkan di tengah berada di bawah bintang emas metalik, memperkuat kehadiran dan kebanggaan."

    Seperti halnya peluncuran seragam tandang tim lain, harga diperkirakan akan mengikuti struktur harga seragam kandang setelah angka resmi dikonfirmasi, dengan label harga ritel kemungkinan disesuaikan berdasarkan wilayah dan pengecer. 

    Semua produk akan tersedia secara global melalui Nike.com mulai Senin, 23 Maret. Tim senior akan mengenakan seragam ini untuk pertama kalinya di lapangan dalam pertandingan melawan Uruguay pada Jumat, 27 Maret.

