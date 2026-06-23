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England home kitNike
Harry Sherlock

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Seragam Timnas Inggris untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

England
World Cup
CULTURE
KITS

Nike telah memperkenalkan seragam timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026, yang menampilkan tampilan baru untuk seragam kandang maupun tandang.

Inggris akan memburu gelar juara Piala Dunia setelah 60 tahun penantian yang panjang di Amerika Utara musim panas ini, dan para penggemar Three Lions kini bisa menikmati peluncuran seragam untuk turnamen bergengsi tersebut. Inggris akan menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama di babak penyisihan grup kompetisi ini, dan mereka akan mengenakan seragam terbaru dari Nike saat berupaya menambahkan bintang kedua pada seragam mereka.

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Saat mengumumkan seragam tersebut, Nike menyatakan: "Peluncuran ini merangkum kekuatan Three Lions dan simbolisme harapan yang abadi bagi bangsa ini." Dengan permintaan seragam yang melonjak drastis sejak kualifikasi, berikut adalah rincian lengkap seragam kandang dan tandang Inggris, jadwal peluncurannya, serta harganya.

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Toko: Seragam Timnas Inggris untuk Piala Dunia FIFA 2026 

  • England 2026 World Cup Home KitNike

    Seragam kandang Inggris

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    Seragam kandang Inggris telah resmi diluncurkan, dan akan tersedia untuk dibeli mulai Senin, 23 Maret, baik secara online maupun di toko-toko di seluruh negeri. Tim Three Lions tentu saja akan tampil dengan seragam berwarna putih, dilengkapi kerah yang khas dan motif cetak pada kain yang menonjol pada desain seragam kandang ini. 

    Seragam ini juga dibuat dengan teknologi Aero-FIT, yang dirancang untuk mendinginkan para pemain di tengah panas terik Amerika Utara. Seragam kandang ini menonjolkan detail yang halus, serta aksen "obsidian" dan "speed red" di sekitar kerah, lengan, dan jahitan di bagian samping. 

    Nike menyatakan: “Aero‑FIT adalah sistem pakaian pendingin paling canggih dari Nike, yang dirancang pada tingkat benang dan jahitan untuk menciptakan rajutan bertekstur tinggi yang menggabungkan zona jaring terbuka dan tertutup guna mengalirkan udara melintasi tubuh dan mengangkat kain dari kulit. Teknologi ini menghasilkan aliran udara lebih dari dua kali lipat dibandingkan kain konvensional — membantu atlet tetap sejuk dan fokus di lingkungan yang lebih panas dan menuntut.”

    Lambang Tiga Singa terletak di sisi, dengan satu bintang di atasnya. Tentu saja, ada harapan bahwa mereka dapat menambahkan bintang kedua pada akhir turnamen. 

    Meskipun belum dijual, seragam kandang tahun 2024 ini awalnya dijual seharga £84,99 di pasar-pasar utama, dengan ukuran remaja dan anak-anak tersedia dengan harga lebih murah melalui outlet resmi, serta opsi untuk menambahkan huruf khusus saat checkout.

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  • England away kitNike

    Seragam tandang Inggris

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    Seragam tandang Inggris ini cukup berbeda dari edisi sebelumnya, dan menampilkan lambang di bagian tengah kaos.

    Desain seragam tandang ini menonjolkan sentuhan warna "Speed Red", dengan bintang emas tepat di atas lambang yang ditempatkan di tengah. Kerah kaus ini juga menghadirkan gaya baru. 

    Nike menyatakan: "Seragam tandang ini menandai perubahan bersejarah dalam identitas visual Inggris, dengan memadukan atasan merah dan celana pendek biru tua. Kombinasi berani ini menandakan Inggris yang berorientasi ke masa depan, bersedia menantang konvensi sambil tetap berakar pada tradisi. Lambang federasi yang ditempatkan di tengah berada di bawah bintang emas metalik, memperkuat kehadiran dan kebanggaan."

    Seperti halnya peluncuran seragam tandang tim-tim lain, harga diperkirakan akan mengikuti struktur harga seragam kandang setelah angka resmi dikonfirmasi, dengan label harga ritel kemungkinan besar ditetapkan sesuai wilayah dan pengecer. 

    Semua produk akan tersedia secara global melalui Nike.com mulai Senin, 23 Maret. Tim senior akan memulai debut seragam ini di lapangan dalam pertandingan melawan Uruguay pada Jumat, 27 Maret.

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