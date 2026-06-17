Seragam Timnas Inggris untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

Inggris akan memburu gelar juara Piala Dunia setelah 60 tahun penantian yang panjang di Amerika Utara musim panas ini, dan para penggemar Three Lions kini bisa menikmati peluncuran seragam untuk turnamen bergengsi tersebut. Inggris akan menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama di babak penyisihan grup kompetisi ini, dan mereka akan mengenakan seragam terbaru dari Nike saat berupaya menambahkan bintang kedua pada seragam mereka.
Saat mengumumkan seragam tersebut, Nike menyatakan: "Peluncuran ini merangkum kekuatan Three Lions dan simbolisme harapan yang abadi bagi bangsa ini." Dengan permintaan seragam yang melonjak drastis sejak kualifikasi, berikut adalah rincian lengkap seragam kandang dan tandang Inggris, jadwal peluncurannya, serta harganya.