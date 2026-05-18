Seragam tandang Curaçao ini merayakan ibu kota, Willemstad, serta bangunan-bangunan berwarna-warni yang terdapat di distrik Punda dan Otrobanda. Kedua distrik ini, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO, dikenal dengan fasadnya yang cerah dan dipenuhi sinar matahari, dan diwujudkan dalam desain ini melalui latar belakang kuning pastel serta garis-garis tebal berwarna merah muda, biru kehijauan, dan oranye. Menyempurnakan estetika ini adalah detail biru yang rumit yang mengalir di sepanjang lengan, ujung lengan, serta garis luar logo adidas dan lambang nasional.