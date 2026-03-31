Seragam Timnas Brasil untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026 telah dirilis, dan seperti biasa, Selecao tidak main-main.

Dengan lima bintang di dada dan sejarah di pihak mereka, ekspektasi selalu sangat tinggi terkait penampilan Brasil di panggung terbesar. Nike merespons dengan memadukan tradisi dan inovasi, menghadirkan seragam kandang yang tetap setia pada warna-warna paling ikonik dalam sepak bola, serta seragam tandang bermerek Jordan yang berani dan membawa perubahan ke arah baru.

Dari sentuhan halus pada tahun 1970 hingga salah satu desain alternatif paling menarik di turnamen ini, koleksi Brasil 2026 sudah menjadi bahan pembicaraan.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Brasil, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harga.

Berita Piala Dunia FIFA 2026 lainnya:

