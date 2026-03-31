Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Seragam Timnas Brasil untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam Brasil untuk tahun 2026 telah diperkenalkan - warna kuning ikonik berpadu dengan sentuhan revolusioner Jordan yang berani.

Seragam Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026 telah dirilis, dan seperti biasa, Selecao tidak main-main.

Belanja seragam Brasil di Nike

Dengan lima bintang di dada dan sejarah di pihak mereka, ekspektasi selalu sangat tinggi terkait penampilan Brasil di panggung terbesar. Nike merespons dengan memadukan tradisi dan inovasi, menghadirkan seragam kandang yang tetap setia pada warna-warna paling ikonik dalam sepak bola, serta seragam tandang bermerek Jordan yang berani dan membawa perubahan ke arah baru.

Dari sentuhan halus pada tahun 1970 hingga salah satu desain alternatif paling menarik di turnamen ini, koleksi Brasil 2026 sudah menjadi bahan pembicaraan.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Brasil, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harga.

Berita Piala Dunia FIFA 2026 lainnya:

  • Seragam Piala Dunia 2026: Argentina, Jerman, Meksiko, Spanyol, dan jersey semua tim papan atas telah diungkap
  • adidas mengungkap seragam kandang Piala Dunia FIFA 2026 untuk 22 federasi anggotanya
  • Bola resmi Piala Dunia FIFA 2026: Harga, penawaran terbaik, dan tempat membeli adidas Trionda

    Seragam Tuan Rumah Brasil

    Jangan main-main dengan yang klasik—dan Brasil pun tidak melakukannya. Ini adalah evolusi yang elegan, bukan sekadar desain ulang, persis seperti yang Anda harapkan dari seragam sepak bola paling ikonik.

    Seragam kandang 2026 tetap mempertahankan warna dasar “kuning canary” yang ikonik, dipadukan dengan detail hijau dan celana pendek biru, melanjutkan tampilan yang telah mendefinisikan sepak bola Piala Dunia selama beberapa generasi.

    Namun, Nike telah menambahkan sentuhan modern. Grafis halus yang terinspirasi dari bendera Brasil yang terdistorsi membentang di seluruh kain, sementara aksen hijau yang lebih cerah di bagian samping dan bahu memberikan kaos ini tampilan yang lebih tajam dan kontemporer.

    Ada juga sentuhan sejarah di seluruh desain. Palet warna dan detailnya terinspirasi dari tim legendaris tahun 1970, yang secara luas dianggap sebagai salah satu tim terbaik sepanjang masa.

    Seragam Tandang Brasil

    Diciptakan bekerja sama dengan Jordan Brand — yang merupakan yang pertama bagi Brasil di ajang Piala Dunia — seragam tandang ini menghadirkan identitas baru yang berani.

    Kaus ini menonjolkan dasar warna biru yang mencolok dengan grafis berlapis dan bergerigi serta garis-garis tonal, menciptakan pola dinamis yang hampir abstrak di bagian depan. Detail kuning dan panel samping berwarna aqua menjaganya tetap berakar pada palet warna tradisional Brasil, sementara tampilan keseluruhannya dirancang untuk mencerminkan energi, gerakan, dan kreativitas di lapangan.

    Konsep ini juga menonjolkan sisi yang lebih agresif, dengan beberapa versi desain yang terinspirasi dari alam dan identitas serangan Brasil yang “berbahaya”. Ini adalah seragam yang mencolok, dan salah satu seragam yang paling banyak dibicarakan sepanjang siklus 2026.

