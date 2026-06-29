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Renuka Odedra

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Seragam Timnas Belanda untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

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World Cup
Netherlands

Seragam Belanda 2026 telah diperkenalkan — mulai dari versi baru warna oranye ikonik hingga seragam tandang baru yang elegan.

Seragam Timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026 telah diluncurkan, dan seragam ini menjadi bentuk penghormatan atas pengaruh sepak bola Belanda terhadap dunia sepak bola. 

Seragam Belandakini tersediadi NikeShop

Warna oranye di Piala Dunia selalu identik dengan Belanda, dan Nike telah merilis seragam kandang dan tandang terbaru untuk tim nasional ini. Terinspirasi oleh budaya nasional yang mengutamakan eksperimen dan inovasi, koleksi ini mencerminkan keyakinan Belanda bahwa sepak bola—mulai dari Total Football hingga taktik modern—telah dibentuk ulang oleh ide-ide, bukan sekadar skala. 

Bahasa desainnya mengedepankan kejelasan, keseimbangan, dan kemajuan — mewakili federasi yang dicirikan oleh rasa ingin tahu, kreativitas, dan pemikiran visioner. 

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Belanda, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harga.

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Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Belanda

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Seragam Tuan Rumah Belanda

    Seragam kandang Belanda menghadirkan kembali warna Oranje yang ikonik dengan menonjolkannya, bukan dengan mengubahnya secara total. Dirancang agar terlihat jelas dari kejauhan, seragam ini menampilkan warna oranye Belanda yang paling cerah hingga saat ini. Lambang federasi lenticular yang inovatif menghadirkan kesan gerak dan dimensi, sehingga tampilannya berubah seiring pergerakan para pemain di lapangan. Seragam kandang ini sangat mudah dikenali, penuh energi, dan mencerminkan kebanggaan sebagai tim Belanda.

    Seragam Timnas Belandakini tersediadi NikeShop

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  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Seragam Tandang Belanda

    Seragam tandang ini menghidupkan kembali tampilan serba putih yang bersejarah dari Belanda. Terinspirasi oleh gradasi mikroskopis, gradasi oranye horizontal membentang di seluruh seragam, melambangkan eksperimen dan presisi. Lambang lenticular berukuran besar yang ditempatkan di tengah memperkuat inovasi sebagai identitas. Garis-garis yang rapi dan keseimbangan geometris mencerminkan prinsip-prinsip desain Belanda sekaligus menandakan masa depan yang progresif.

    Seragam Belandakini tersediadi NikeShop

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