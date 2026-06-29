Seragam Timnas Belanda untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

Seragam Timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026 telah diluncurkan, dan seragam ini menjadi bentuk penghormatan atas pengaruh sepak bola Belanda terhadap dunia sepak bola.

Warna oranye di Piala Dunia selalu identik dengan Belanda, dan Nike telah merilis seragam kandang dan tandang terbaru untuk tim nasional ini. Terinspirasi oleh budaya nasional yang mengutamakan eksperimen dan inovasi, koleksi ini mencerminkan keyakinan Belanda bahwa sepak bola—mulai dari Total Football hingga taktik modern—telah dibentuk ulang oleh ide-ide, bukan sekadar skala.

Bahasa desainnya mengedepankan kejelasan, keseimbangan, dan kemajuan — mewakili federasi yang dicirikan oleh rasa ingin tahu, kreativitas, dan pemikiran visioner.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Belanda, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harga.

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