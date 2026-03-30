Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Australia WC 26 kits
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Australia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

SHOPPING
KITS
World Cup
Australia

Seragam Australia 2026 dirilis - mulai dari penghormatan terhadap tradisi hingga warna-warna cerah untuk masa depan

Seragam Timnas Australia untuk Piala Dunia 2026 telah hadir, dan seragam ini merupakan penghormatan terhadap warisan sepak bola Australia. 

Seragam Australia kini tersedia di NikeShop

Koleksi seragam Australia 2026 terinspirasi oleh Iconic Australia, sebuah perayaan dua dekade di panggung dunia sekaligus sinyal menuju masa depan. Koleksi ini menyeimbangkan warisan dan perkembangan, menghormati momen-momen yang mendefinisikan sepak bola Australia sambil merangkul generasi baru yang penuh keyakinan dan ambisi. 

Bahasa desainnya mencerminkan kepercayaan diri melalui kesinambungan, menggabungkan masa lalu dan masa depan menjadi satu ekspresi yang utuh. Berlandaskan pada konsep kampanye Mission to Wreck, koleksi ini mencerminkan pola pikir yang percaya diri dan berfokus ke depan saat Australia bersiap menghadapi apa yang akan datang.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Australia, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harga.

Berita Piala Dunia FIFA 2026 lainnya:

  • 👕 Seragam Piala Dunia 2026: Semua jersey tim-tim papan atas telah diungkap
  • 🎟️ Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026
  • 📺 Di mana menonton Piala Dunia FIFA 2026
  • ⚽️ Bola Piala Dunia FIFA 2026: Di mana membeli adidas Trionda

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Australia

  Australia WC 26 home kit

    Seragam Tuan Rumah Australia

    Seragam kandang ini terinspirasi langsung dari seragam ikonik Australia tahun 2006 dan era Total 90 Nike yang legendaris. Warna kuning dan hijau tradisional dihadirkan kembali dengan sentuhan modern, termasuk celana pendek hijau gradasi yang menambah kesan dinamis dan kedalaman. Seragam ini menghormati perjalanan sepak bola Australia sekaligus memperkuat kehadirannya yang terus berlanjut di level tertinggi.

    Seragam Australia kini tersedia di NikeShop

  Australia WC 26 Away kit

    Seragam Tandang Australia

    Seragam tandang ini terinspirasi oleh matahari terbit di Australia, yang melambangkan momentum maju dan potensi untuk membawa sepak bola Australia ke masa depan. Gradasi warna karang dan hijau tua menggambarkan energi dan perkembangan, sementara lambang federasi dengan desain lenticular menghadirkan efek gerakan tiga dimensi.

    Seragam Australia kini tersedia di NikeShop

Friendlies
Australia crest
Australia
AUS
Curacao crest
Curacao
CUW