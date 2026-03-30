Seragam Timnas Australia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam Timnas Australia untuk Piala Dunia 2026 telah hadir, dan seragam ini merupakan penghormatan terhadap warisan sepak bola Australia.

Koleksi seragam Australia 2026 terinspirasi oleh Iconic Australia, sebuah perayaan dua dekade di panggung dunia sekaligus sinyal menuju masa depan. Koleksi ini menyeimbangkan warisan dan perkembangan, menghormati momen-momen yang mendefinisikan sepak bola Australia sambil merangkul generasi baru yang penuh keyakinan dan ambisi.

Bahasa desainnya mencerminkan kepercayaan diri melalui kesinambungan, menggabungkan masa lalu dan masa depan menjadi satu ekspresi yang utuh. Berlandaskan pada konsep kampanye Mission to Wreck, koleksi ini mencerminkan pola pikir yang percaya diri dan berfokus ke depan saat Australia bersiap menghadapi apa yang akan datang.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Australia, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harga.

