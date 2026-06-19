Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Australia WC 26 kitsNike
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Australia untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

SHOPPING
KITS
World Cup
Australia

Seragam Timnas Australia 2026 Diperkenalkan - Mulai dari Penghormatan terhadap Tradisi hingga Warna-warna Cerah untuk Masa Depan

Seragam Timnas Australia untuk Piala Dunia 2026 telah dirilis, dan seragam ini menjadi penghormatan terhadap warisan sepak bola Australia. 

Seragam Australiakini tersediadi NikeShop

Koleksi seragam Australia 2026 terinspirasi oleh "Iconic Australia", sebuah perayaan dua dekade kehadiran di panggung dunia sekaligus sinyal menuju masa depan. Koleksi ini menyeimbangkan warisan dan kemajuan, menghormati momen-momen yang mendefinisikan sepak bola Australia sambil merangkul generasi baru yang penuh keyakinan dan ambisi. 

Bahasa desainnya mencerminkan kepercayaan diri melalui kesinambungan, memadukan masa lalu dan masa depan menjadi satu ekspresi yang utuh. Berlandaskan konsep kampanye “Mission to Wreck”, koleksi ini mencerminkan pola pikir yang percaya diri dan berorientasi ke depan saat Australia bersiap menghadapi apa yang akan datang.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Piala Dunia 2026 Australia, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harga.

Berita Piala Dunia FIFA 2026 lainnya:

  • 👕 Seragam Piala Dunia 2026: Semua jersey tim-tim papan atas telah diungkap
  • 🎟️ Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026
  • 📺 Di mana menonton Piala Dunia FIFA 2026
  • ⚽️ Bola Piala Dunia FIFA 2026: Di mana membeli adidas Trionda

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Australia

  • Australia WC 26 home kit Nike

    Seragam Tuan Rumah Australia

    Seragam kandang ini terinspirasi langsung dari seragam ikonik Australia tahun 2006 dan era Total 90 Nike yang legendaris. Warna kuning dan hijau tradisional dihadirkan kembali dengan sentuhan modern, termasuk celana pendek hijau gradasi yang menambah kesan dinamis dan kedalaman. Seragam ini menghormati perjalanan sepak bola Australia sekaligus memperkuat kehadirannya yang berkelanjutan di level tertinggi.

    Seragam Australiakini tersediadi NikeShop

    • Iklan
  • Australia WC 26 Away kitNike

    Seragam Tandang Australia

    Seragam tandang ini terinspirasi oleh matahari terbit di Australia, yang melambangkan momentum maju dan potensi untuk membawa sepak bola di Australia ke masa depan. Gradasi warna karang dan hijau tua menggambarkan energi dan kemajuan, sementara lambang federasi dengan efek lenticular menghadirkan kesan gerak tiga dimensi.

    Seragam Australiakini tersediadi NikeShop

World Cup
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS