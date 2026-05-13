Argentina FIFA World Cup 26
Seragam Timnas Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Dari tahun 1978 hingga 2022, seragam kandang Argentina untuk tahun 2026 ini menghormati sejarah Piala Dunia

Juara dunia bertahan Argentina akan berlaga di Piala Dunia 2026 dengan seragam kandang adidas terbaru yang merayakan momen-momen terbaik mereka sekaligus menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Garis-garis klasik putih dan biru langit kembali dengan sentuhan modern - efek gradasi tiga warna yang terinspirasi dari tiga gelar juara dunia Argentina pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Detail “1896” yang halus di bagian leher belakang menandai tahun pendirian Asosiasi Sepak Bola Argentina, sementara aksen biru tua di bahu dan ujung lengan memberikan sentuhan berani dan elegan pada desain.

    Adidas telah menyegarkan tampilan ikonik Argentina dengan sentuhan modern pada garis-garis Albiceleste. Seragam kandang 2026 ini menampilkan efek gradasi tiga warna biru yang membentang di sepanjang garis-garis biru langit, secara halus merujuk pada tiga gelar juara Piala Dunia yang diraih negara tersebut pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Ini adalah desain yang bersih dan berakar pada warisan, yang memadukan tradisi dengan sentuhan kontemporer, diperkuat dengan detail “1896” di bagian belakang leher untuk menandai tahun pendirian AFA. Hasilnya adalah kaos yang terasa berakar kuat pada identitas sepak bola Argentina sekaligus merayakan era-era yang membentuknya.

    Harga untuk seragam kandang Argentina yang baru ditetapkan pada tingkat yang terjangkau di seluruh jajaran produk, dengan kaos anak-anak mulai dari £50, sedangkan versi dewasa mulai dari £85, tergantung pada bahan dan potongannya.

  Seragam Tandang Argentina

    Seragam Tandang Argentina

    Seragam tandang ini terinspirasi dari warisan seni Argentina yang kaya, dengan motif grafis biru berputar yang khas, terinspirasi dari motif tradisional negara tersebut. Sentuhan warna putih pada latar belakang hitam mempertegas garis-garis bergaya, lekukan bunga yang rumit, serta tanaman merambat, sehingga menghidupkan desain ini melalui kontras yang mencolok. Di bagian belakang leher terukir motif “Argentina” yang dirancang khusus, terletak di depan Sol de Mayo, simbol matahari nasional. 

    Harga untuk seragam tandang Argentina yang baru ditetapkan pada tingkat yang terjangkau di seluruh jajaran produk, dengan kaos anak-anak mulai dari £50, sedangkan versi dewasa mulai dari £85, tergantung pada finishing dan ukurannya.

