Seragam Timnas Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Juara dunia bertahan Argentina akan berlaga di Piala Dunia 2026 dengan seragam kandang adidas terbaru yang merayakan momen-momen terbaik mereka sekaligus menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Garis-garis klasik putih dan biru langit kembali dengan sentuhan modern - efek gradasi tiga warna yang terinspirasi dari tiga gelar juara dunia Argentina pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Detail “1896” yang halus di bagian leher belakang menandai tahun pendirian Asosiasi Sepak Bola Argentina, sementara aksen biru tua di bahu dan ujung lengan memberikan sentuhan berani dan elegan pada desain.
