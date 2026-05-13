Seragam Timnas Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Adidas telah menyegarkan tampilan ikonik Argentina dengan sentuhan modern pada garis-garis Albiceleste. Seragam kandang 2026 ini menampilkan efek gradasi tiga warna biru yang membentang di sepanjang garis-garis biru langit, secara halus merujuk pada tiga gelar juara Piala Dunia yang diraih negara tersebut pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Ini adalah desain yang bersih dan berakar pada warisan, yang memadukan tradisi dengan sentuhan kontemporer, diperkuat dengan detail “1896” di bagian belakang leher untuk menandai tahun pendirian AFA. Hasilnya adalah kaos yang terasa berakar kuat pada identitas sepak bola Argentina sekaligus merayakan era-era yang membentuknya.

Harga untuk seragam kandang Argentina yang baru ditetapkan pada tingkat yang terjangkau di seluruh jajaran produk, dengan kaos anak-anak mulai dari £50, sedangkan versi dewasa mulai dari £85, tergantung pada bahan dan potongannya.