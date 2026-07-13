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Argentina FIFA World Cup 26 Mac Allisteradidas
Angelica Daujotas

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Seragam Timnas Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

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Argentina
World Cup
L. Messi
A. Mac Allister

Dari tahun 1978 hingga 2022, seragam kandang Argentina edisi 2026 ini menghormati sejarah Piala Dunia.

Argentina, juara dunia bertahan, akan berlaga di Piala Dunia 2026 dengan seragam kandang adidas terbaru yang merayakan momen-momen terbaik mereka sekaligus menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Garis-garis klasik berwarna putih dan biru langit kembali hadir dengan sentuhan modern — efek gradasi tiga warna yang terinspirasi oleh tiga gelar juara Piala Dunia yang diraih negara ini pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Detail “1896” yang halus di bagian belakang leher menandai tahun pendirian Asosiasi Sepak Bola Argentina, sementara aksen biru tua pada bahu dan ujung lengan memberikan sentuhan akhir yang berani dan elegan pada desain ini.

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Juara dunia bertahan ini telah menunjukkan serangan paling mematikan di turnamen ini, mencetak sembilan gol yang luar biasa dalam tiga pertandingan sistem gugur. Argentina melaju mulus melalui Grup J dengan tiga kemenangan yang masing-masing menghasilkan banyak gol sebelum menghadapi serangkaian ujian dengan skor tinggi, mengalahkan Cape Verde 3–2, menyingkirkan Mesir 3–2, dan akhirnya mengalahkan Swiss 3–1 setelah perpanjangan waktu di perempat final. Didorong oleh 8 gol Lionel Messi—yang menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini—La Albiceleste bertekad menjadi tim pertama sejak 1962 yang mempertahankan trofi saat mereka bersiap menghadapi Inggris pada Rabu ini di Atlanta.

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Toko: Seragam Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026

  • Argentina FIFA World Cup 26 Kitadidas

    Seragam Tuan Rumah Argentina

    Adidas telah menyegarkan tampilan ikonik Argentina dengan sentuhan modern pada garis-garis Albiceleste. Seragam kandang 2026 ini menampilkan efek gradasi tiga warna biru yang membentang di sepanjang garis-garis biru langit, secara halus merujuk pada tiga gelar juara Piala Dunia yang diraih negara tersebut pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Ini adalah desain yang bersih dan terinspirasi warisan, yang memadukan tradisi dengan sentuhan kontemporer, diperkuat oleh detail “1896” di bagian belakang leher untuk menandai tahun pendirian AFA. Hasilnya adalah seragam yang terasa sangat berakar pada identitas sepak bola Argentina sekaligus merayakan era-era yang membentuknya.

    Harga seragam kandang Argentina yang baru ditetapkan pada tingkat yang terjangkau untuk seluruh varian, dengan kaos anak-anak mulai dari £50, sedangkan versi dewasa mulai dari £85, tergantung pada finishing dan potongannya.

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Seragam Tandang Argentina

    Seragam tandang ini terinspirasi dari warisan seni Argentina yang kaya, menampilkan pola grafis biru berputar yang khas, terinspirasi dari motif-motif tradisional negara tersebut. Sentuhan warna putih pada latar belakang hitam mempertegas garis-garis bergaya, lekukan bunga yang rumit, serta tanaman merambat, sehingga menghidupkan desain tersebut melalui kontras yang mencolok. Di bagian belakang leher terukir motif “Argentina” yang dirancang khusus, terletak di depan Sol de Mayo, simbol matahari nasional. 

    Harga untuk seragam tandang Argentina yang baru ditetapkan pada tingkat yang terjangkau di seluruh jajaran produk, dengan kaos anak-anak mulai dari £50, sedangkan versi dewasa mulai dari £85, tergantung pada finishing dan potongannya.

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  • Seragam Seri Seniman dari Argentina World Soccer Shop

    World Soccer Shop dan adidas telah berkolaborasi untuk meluncurkan seri kolaborasi seniman, yang menampilkan seragam tim nasional terbaru yang didesain ulang oleh seniman independen dari masing-masing negara. Edisi Argentina Artist Series ini didesain ulang oleh Agostina Hidalgo, seorang desainer seni dan mode ternama asal Argentina.

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