Seragam Timnas Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

Argentina, juara dunia bertahan, akan berlaga di Piala Dunia 2026 dengan seragam kandang adidas terbaru yang merayakan momen-momen terbaik mereka sekaligus menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Garis-garis klasik berwarna putih dan biru langit kembali hadir dengan sentuhan modern — efek gradasi tiga warna yang terinspirasi oleh tiga gelar juara Piala Dunia yang diraih negara ini pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Detail “1896” yang halus di bagian belakang leher menandai tahun pendirian Asosiasi Sepak Bola Argentina, sementara aksen biru tua pada bahu dan ujung lengan memberikan sentuhan akhir yang berani dan elegan pada desain ini.

Juara dunia bertahan ini telah menunjukkan serangan paling mematikan di turnamen ini, mencetak sembilan gol yang luar biasa dalam tiga pertandingan sistem gugur. Argentina melaju mulus melalui Grup J dengan tiga kemenangan yang masing-masing menghasilkan banyak gol sebelum menghadapi serangkaian ujian dengan skor tinggi, mengalahkan Cape Verde 3–2, menyingkirkan Mesir 3–2, dan akhirnya mengalahkan Swiss 3–1 setelah perpanjangan waktu di perempat final. Didorong oleh 8 gol Lionel Messi—yang menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini—La Albiceleste bertekad menjadi tim pertama sejak 1962 yang mempertahankan trofi saat mereka bersiap menghadapi Inggris pada Rabu ini di Atlanta.

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