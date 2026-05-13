Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Aljazair untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Motif garis-garis Sahara dan aksen hijau mencolok menjadi sorotan utama dalam peluncuran seragam Piala Dunia Aljazair

Seragam Piala Dunia 2026 Aljazair hadir dengan identitas baru yang segar, mengangkat kisah-kisah budaya sambil tetap mempertahankan estetika yang bersih dan modern yang diharapkan para penggemar dari adidas. Koleksi baru ini sangat terinspirasi oleh lanskap negara tersebut — terutama bukit pasir Sahara yang luas — sehingga memberikan tampilan pada seragam kandang yang terasa sangat khas Aljazair tanpa terkesan berlebihan.

Dengan detail hijau yang mencolok, tekstur yang halus, dan sentuhan warisan budaya yang cermat, seragam ini bertujuan untuk menghubungkan para pemain dan pendukung dengan rasa kebersamaan saat mereka bersiap untuk perjalanan ke Amerika Utara.

  Algeria 2026 World Cup home kit

    Seragam Tuan Rumah Aljazair

    Seragam kandang ini terinspirasi oleh bukit pasir gurun Aljazair, dengan motif garis-garis krem dan putih yang menggambarkan medan yang bergelombang. Sentuhan warna hijau cerah pada bagian leher dan bahu memberikan kontras yang mencolok, sekaligus mengaitkan desain ini dengan warna-warna bendera negara tersebut.

    Sebagai sentuhan budaya khusus, tulisan “Algeria” dalam aksara Arab terpampang di bagian belakang leher, yang mengaitkan jersey ini secara langsung dengan warisan budayanya. Penggunaan tekstur alami dan pilihan warna oleh Adidas ini mencerminkan tradisi dan tempat, sebuah seragam yang terasa benar-benar berakar di tanah air. Penggemar dapat membeli jersey kandang ini, dengan versi replika umumnya dijual seharga sekitar £85, sedangkan jersey asli yang dipakai pemain dihargai £120.

  Algeria Away kit WC 26

    Seragam Tandang Aljazair

    Terinspirasi oleh warna-warna cerah gurun berbatu dan oase yang subur di seluruh Aljazair, seragam tandang ini menampilkan garis-garis vertikal hijau yang tersebar di atas latar belakang hijau tua yang mencolok, yang mencerminkan lanskap unik dan palet warna tradisional negara tersebut. Tulisan “ALGERIA” dalam bahasa Arab terpampang dengan bangga di bagian belakang leher, menghubungkan tim dengan tanah air mereka dalam perjalanan mereka di Piala Dunia.

    Para penggemar dapat membeli jersey tandang ini, dengan versi replika umumnya dijual seharga sekitar £85, sedangkan jersey asli yang dipakai pemain dihargai £120.

