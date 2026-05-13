Seragam Timnas Afrika Selatan untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Kemitraan Afrika Selatan dengan adidas, yang dimulai pada tahun 2026, diawali dengan seragam kandang baru untuk Bafana Bafana dan Banyana Banyana. Desain ini merupakan evolusi berani dari desain ikonik yang menangkap semangat sepak bola Afrika Selatan.

Seragam kandang musim 2026/27 mempertahankan warna dasar kuning yang khas dengan aksen hijau, palet warna yang identik dengan kebanggaan nasional. Detail yang ditingkatkan dan konstruksi yang lebih halus memodernisasi siluetnya, menghadirkan seragam yang dirancang untuk performa tinggi dan memenuhi tuntutan permainan global saat ini.

Yang paling menonjol, desain yang diperbarui ini menghormati 12 bahasa resmi Afrika Selatan—sebagai cerminan kuat dari keragaman, persatuan, dan kecintaan bersama terhadap sepak bola di negara ini. Elemen grafis halus yang terjalin dalam kain melambangkan berbagai suara yang bersatu di stadion-stadion di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Harga berkisar sekitar £85 untuk replika dewasa, £120 untuk versi pemain asli, dan sekitar £60 untuk anak-anak, tergantung pada pengecer.