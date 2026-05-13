Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
South Africa Home kitadidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Timnas Afrika Selatan untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

SHOPPING
KITS
South Africa
World Cup

Inspirasi klasik berpadu dengan sentuhan modern dalam seragam tim nasional Afrika Selatan untuk tahun 2026.

Afrika Selatan kembali berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 setelah 16 tahun, dan hal ini membawa antusiasme baru seputar seragam tim nasional yang akan memulai kemitraan baru dengan adidas mulai tahun 2026. Terinspirasi dari seragam tak terlupakan tahun 2010, seragam kandang ini menjadi simbol kebanggaan di tengah momen penting bagi sepak bola Afrika Selatan, dan desain barunya menghormati warisan tersebut sambil melangkah dengan percaya diri menuju era baru.

Belanja seragam Afrika Selatan di adidasBeli sekarang

Berita Piala Dunia FIFA 2026 lainnya:

  • 👕 Seragam Piala Dunia 2026: Semua jersey tim-tim papan atas telah diungkap
  • 🎟️ Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026
  • 📺 Di mana menonton Piala Dunia FIFA 2026
  • ⚽️ Bola Piala Dunia FIFA 2026: Di mana membeli adidas Trionda

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Afrika Selatan

  • South Africa 2026 kits adidas

    Seragam Tuan Rumah Afrika Selatan

    Kemitraan Afrika Selatan dengan adidas, yang dimulai pada tahun 2026, diawali dengan seragam kandang baru untuk Bafana Bafana dan Banyana Banyana. Desain ini merupakan evolusi berani dari desain ikonik yang menangkap semangat sepak bola Afrika Selatan.

    Seragam kandang musim 2026/27 mempertahankan warna dasar kuning yang khas dengan aksen hijau, palet warna yang identik dengan kebanggaan nasional. Detail yang ditingkatkan dan konstruksi yang lebih halus memodernisasi siluetnya, menghadirkan seragam yang dirancang untuk performa tinggi dan memenuhi tuntutan permainan global saat ini.

    Yang paling menonjol, desain yang diperbarui ini menghormati 12 bahasa resmi Afrika Selatan—sebagai cerminan kuat dari keragaman, persatuan, dan kecintaan bersama terhadap sepak bola di negara ini. Elemen grafis halus yang terjalin dalam kain melambangkan berbagai suara yang bersatu di stadion-stadion di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Harga berkisar sekitar £85 untuk replika dewasa, £120 untuk versi pemain asli, dan sekitar £60 untuk anak-anak, tergantung pada pengecer.

    Belanja seragam Afrika Selatan di adidasBeli sekarang

    • Iklan
  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Seragam Tandang Afrika Selatan

    Seragam tandang ini tampil mencolok dengan warna hijau dan emas ikonik Afrika Selatan—kombinasi warna yang sangat melekat dalam identitas olahraga mereka. Memadukan warisan budaya dan kesan elegan, warna hijau tradisional menjadi dasar dengan aksen putih dan emas yang detail pada kerah, sebagai penghormatan terhadap prestise dan perkembangan sepak bola di negara tersebut. Aksen emas dan putih menghiasi ujung lengan dan logo, mencerminkan keanggunan abadi, sekaligus mewakili ambisi bangsa ini untuk bersinar di panggung sepak bola terbesar.

    Harga berkisar sekitar £85 untuk replika dewasa, £120 untuk versi pemain asli, dan sekitar £60 untuk anak-anak, tergantung pada pengecer.

    Belanja seragam Afrika Selatan di adidasBeli sekarang