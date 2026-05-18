Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ivory Coast 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Tim Nasional Pantai Gading untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

SHOPPING
KITS
World Cup
Ivory Coast

Seragam Pantai Gading 2026 telah diperkenalkan — mulai dari nuansa perayaan khas Pantai Gading hingga pola warna yang halus.

Tema seragam Pantai Gading untuk Piala Dunia 2026 berpusat pada "Kegembiraan Bersama" dan "Kekayaan Budaya Tekstil". Desain-desain ini menjauhi penggunaan warna-warna datar untuk merayakan semaraknya kehidupan masyarakat Pantai Gading serta sejarah tekstil negara tersebut yang kaya.

Berita Piala Dunia FIFA 2026 lainnya:

  • 👕 Seragam Piala Dunia 2026: Semua jersey tim-tim papan atas telah diungkap
  • 🎟️ Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026
  • 📺 Di mana menonton Piala Dunia FIFA 2026
  • ⚽️ Bola Piala Dunia FIFA 2026: Di mana membeli adidas Trionda

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Pantai Gading

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Seragam kandang Pantai Gading

    Seragam kandang Pantai Gading merupakan sebuah perayaan. Warna oranye cerah yang berkesan liar pada bagian tubuh seragam dihidupkan oleh motif menyeluruh yang terinspirasi dari tekstil dan simbol tradisional Pantai Gading, sehingga menghadirkan kesan dinamis, meriah, dan hangat. Aksen hijau memberikan keseimbangan, sementara desain keseluruhannya memancarkan kebanggaan dan kegembiraan bersama. Inilah sepak bola yang penuh semangat.

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Seragam Tandang Pantai Gading

    Seragam tandang ini didominasi oleh warna putih bersih, dipadukan dengan motif tonal yang halus, yang mengingatkan pada sinar matahari yang menembus dedaunan serta tekstur alami lanskap Pantai Gading. Warna oranye dan hijau, yang merupakan warna nasional, membingkai desain tersebut, sehingga keahlian pengerjaan yang elegan pun tampak menonjol.