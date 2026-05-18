Seragam Tim Nasional Pantai Gading untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam kandang Pantai Gading merupakan sebuah perayaan. Warna oranye cerah yang berkesan liar pada bagian tubuh seragam dihidupkan oleh motif menyeluruh yang terinspirasi dari tekstil dan simbol tradisional Pantai Gading, sehingga menghadirkan kesan dinamis, meriah, dan hangat. Aksen hijau memberikan keseimbangan, sementara desain keseluruhannya memancarkan kebanggaan dan kegembiraan bersama. Inilah sepak bola yang penuh semangat.