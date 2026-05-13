Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Seragam Tim Nasional Korea Selatan untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam Tim Nasional Korea Selatan 2026 telah diperkenalkan — mulai dari desain yang terinspirasi harimau perkasa hingga motif bunga.

Seragam Tim Nasional Korea Selatan untuk Piala Dunia 2026 telah diluncurkan dan mengusung narasi utama berjudul 'Tiger’s Ambush.' Tema ini dirancang untuk menggambarkan identitas tim nasional melalui perpaduan antara cerita rakyat tradisional Korea dan filosofi sepak bola modern yang agresif. Koleksi ini menjadi wujud ekspresi kebanggaan nasional, dengan menekankan unsur kejutan, ketepatan, dan kekuatan kolektif.

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Korea Selatan

  • South Korea WC 26 home kitNike

    Seragam Tuan Rumah Korea Selatan

    Seragam kandang ini mengangkat interpretasi baru yang berani dari harimau putih, simbol nasional abadi yang melambangkan kekuatan dan perlindungan. Motif kamuflase harimau yang mencolok diintegrasikan ke dalam kain, menciptakan tampilan dinamis yang terasa kental dengan warisan budaya sekaligus sangat modern. Tipografi khusus ini memadukan kaligrafi tradisional Korea dengan elemen desain Barat, memperkuat perpaduan antara masa lalu dan masa kini. Seragam kandang ini mengekspresikan identitas Korea melalui agresivitas yang terkendali dan kepercayaan diri visual, menangkap semangat tim yang dibangun untuk memberikan kejutan.

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Seragam Tandang Korea Selatan

    Seragam tandang ini melanjutkan narasi "ambush" melalui ekspresi yang terinspirasi motif bunga, yang menggambarkan semangat dan momentum Korea. Desainnya memancarkan intensitas — menangkap gerakan, emosi, dan energi kolektif saat membangun dan melepaskannya. Dengan latar warna Bold Violet, eksekusi grafisnya memadukan keanggunan dan kekuatan, mencerminkan kemampuan Korea dalam menggabungkan keindahan dan agresivitas dalam kompetisi. Seragam tandang ini terasa ekspresif dan penuh percaya diri — sebuah identitas alternatif yang memperkuat kebanggaan budaya sekaligus mempertahankan keunggulan kompetitif yang tajam.

