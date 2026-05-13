Seragam Tim Nasional Korea Selatan untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam kandang ini mengangkat interpretasi baru yang berani dari harimau putih, simbol nasional abadi yang melambangkan kekuatan dan perlindungan. Motif kamuflase harimau yang mencolok diintegrasikan ke dalam kain, menciptakan tampilan dinamis yang terasa kental dengan warisan budaya sekaligus sangat modern. Tipografi khusus ini memadukan kaligrafi tradisional Korea dengan elemen desain Barat, memperkuat perpaduan antara masa lalu dan masa kini. Seragam kandang ini mengekspresikan identitas Korea melalui agresivitas yang terkendali dan kepercayaan diri visual, menangkap semangat tim yang dibangun untuk memberikan kejutan.