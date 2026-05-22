Curacao home kit adidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Tim Nasional Curaçao untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Seragam Curaçao 2026 telah diperkenalkan — seragam yang merayakan penampilan perdana pulau tersebut di Piala Dunia.

Tema seragam Tim Nasional Curaçao untuk Piala Dunia 2026 adalah "Identitas Pulau", di mana adidas berhasil memadukan secara apik geografi alam dan warisan budaya yang kaya dari negara tersebut ke dalam desainnya. Karena ini merupakan penampilan perdana bersejarah negara tersebut di Piala Dunia, seragam ini sangat menekankan perayaan atas hal-hal yang membuat pulau Karibia ini unik.

    Seragam kandang Curaçao

    Kaos ini menampilkan motif grafis yang khas pada lengan, berupa garis-garis melingkar bergelombang berwarna biru muda. Desain ini terinspirasi langsung dari ombak yang mengelilingi pulau Karibia tersebut, sebagai bentuk penghormatan kepada laut.



    Seragam tandang Curaçao

    Seragam tandang Curaçao ini merayakan ibu kota, Willemstad, serta bangunan-bangunan berwarna-warni yang terdapat di distrik Punda dan Otrobanda. Kedua distrik ini, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO, dikenal dengan fasadnya yang cerah dan bermandikan sinar matahari, dan diwujudkan dalam desain ini melalui latar belakang kuning pastel serta garis-garis tebal berwarna merah muda, biru kehijauan, dan oranye. Menyempurnakan estetika ini adalah detail biru yang rumit yang mengalir di sepanjang lengan, ujung lengan, serta garis luar logo adidas dan lambang nasional.