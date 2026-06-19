Seragam Tim Nasional Amerika Serikat untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal peluncuran, dan harga

Penantian telah berakhir. Dengan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di tanah air, sorotan tidak hanya tertuju pada penampilan para pemain—tetapi juga pada seragam apa yang akan dikenakan USMNT saat seluruh dunia menyaksikannya.

Nike dan U.S. Soccer telah memenuhi ekspektasi dengan meluncurkan koleksi “Stars & Stripes” yang memadukan warisan tradisional dengan sentuhan modern. Garis-garis ikonik “Waldo” kembali hadir pada seragam kandang, sementara seragam tandang yang elegan dan serba gelap sudah menjadi perbincangan hangat di dunia maya.

Ini bukan sekadar pembicaraan tentang seragam, melainkan penampilan yang akan menjadi ciri khas Piala Dunia di tanah Amerika. Dengan hitungan mundur menuju 11 Juni yang sudah dimulai, berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Timnas AS untuk Piala Dunia 2026, mulai dari detail desain hingga informasi peluncuran dan harga.

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