liverpool - united 26:27 kitsadidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam sepak bola musim 2026-27 yang baru: Seragam Liverpool, Man Utd, Arsenal, PSG, dan semua tim papan atas telah diperkenalkan

Semua seragam musim 2026-27 dalam satu tempat

Dengan musim 2025-26 yang hampir berakhir, perhatian kini beralih ke musim 2026-27, di mana klub-klub terbesar di dunia sepak bola telah merilis semua seragam baru mereka untuk musim mendatang.

Beberapa merek olahraga dan klub sepak bola terbesar di seluruh dunia telah bekerja sama untuk menghasilkan seragam yang benar-benar luar biasa. Rilis seragam baru yang melimpah setiap tahun selalu menampilkan yang terbaik dari budaya sepak bola dan mode karena seragam ini selalu lebih dari sekadar jersey sepak bola.

Produsen seragam seperti Nike, Adidas, New Balance, dan lainnya berlomba-lomba menarik perhatian penggemar sepak bola dengan menghadirkan tampilan baru setiap tahun, dan permintaan yang tinggi membuat ruang untuk inovasi selalu terbuka. Semakin besar, semakin baik.

Baik itu arah baru dalam gaya futuristik dan eksperimental atau upaya retro yang bernostalgia, ada beragam pilihan yang bisa dipilih. GOAL melihat lebih dekat apa yang akan dikenakan tim-tim papan atas pada musim 2026-27.

  • Arsenal 2025-26 home kitadidas

    Arsenal I Kandang

    Pada intinya, seragam Arsenal musim 2025-26 tetap setia pada identitas khas klub, memadukan warna merah pekat pada bagian badan dengan lengan berwarna putih bersih untuk menghadirkan siluet yang langsung mudah dikenali. Desain ini menampilkan sentuhan visual halus yang terinspirasi dari Stadion Emirates, termasuk kerah bulat yang dirancang khusus dan terinspirasi dari garis atap yang melengkung, serta motif merah halus di seluruh bagian badan, yang menambah kedalaman dan tekstur.



  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern Munich I Kandang

    Seragam kandang baru Bayern Munich musim 2026-27 menandai kembalinya klub ke akar tradisinya dengan penuh percaya diri, dengan mengutamakan identitas klasik berwarna Merah dan Putih. Desain utamanya menampilkan latar belakang merah tua yang cerah, yang dihiasi garis-garis vertikal halus dengan nuansa warna yang serasi. Garis-garis merah-di-atas-merah ini ditenun ke dalam kain jacquard bertekstur, memberikan kedalaman dan struktur modern pada jersey tanpa mengorbankan siluet monokromatik ikoniknya.

    Seragam ini juga dilengkapi aksen emas premium, pilihan warna yang belum pernah menjadi ciri khas seragam kandang sejak awal tahun 2010-an. Untuk merayakan kemenangan gelar Bundesliga 2025/26, seragam ini menyertakan detail kejuaraan yang unik: lencana emas yang menampilkan maskot klub, burung kakatua, yang ditempatkan di tengah dada antara logo produsen dan lambang klub.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I Kandang

    Seragam kandang Borussia Dortmund musim 2026-27 merupakan penghormatan yang mencolok terhadap jiwa industri kota ini. Berbeda dari desain-desain yang lebih sederhana, Puma telah merancang seragam yang terinspirasi dari baja, beton, dan ambisi kawasan Ruhr. Seragam ini tetap mempertahankan warna dasar Kuning yang menjadi ciri khas klub, namun ditandai dengan pola grafis tonal yang rumit yang menutupi bagian depan dan bagian bawah tubuh.

    Motif geometris ini terinspirasi langsung dari rangka baja tambang batu bara Minister Stein dan arsitektur seperti kisi-kisi dari Menara U Dortmund yang legendaris, merayakan warisan kota ini saat bersiap untuk memperingati 40 tahun penutupan tambang batu bara tersebut.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I (Kandang)

    Seragam kandang Celtic musim 2026-27 merayakan ulang tahun ke-60 Lisbon Lions, yang dirancang untuk menghormati prestasi bersejarah tim yang membawa trofi Piala Eropa ke Celtic Park. Seragam ini merupakan penghormatan kepada musim 1966/67 yang paling ikonik dalam sejarah Celtic FC, serta akar lokal para pemain yang menciptakan keajaiban tersebut.

    Seragam ini dihiasi dengan detail emas, termasuk lambang khusus untuk merayakan 60 tahun sejak musim legendaris tersebut. Estetika keseluruhannya terlihat rapi dan terinspirasi oleh warisan sejarah, yang secara sengaja menggemakan kesederhanaan era Lisbon Lions, sementara tekstur kain yang halus dan zona ventilasi yang dirancang secara khusus terintegrasi dengan mulus ke dalam desainnya.



  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I Beranda

    Seragam kandang Juventus musim 2026-27 menandai kembalinya gaya Sartorial Elegance yang menjadi ciri khas era-era paling prestisius klub ini. Berbeda dari pola "barcode" eksperimental musim sebelumnya, seragam ini menonjolkan penerapan garis-garis vertikal hitam dan putih yang ikonik secara rapi dan seragam. Desain ini diperkuat oleh kerah polo lipat yang terinspirasi gaya retro dalam warna putih bersih, yang memberikan jersey ini estetika busana haute couture yang dirancang agar terlihat sama tajamnya di jalanan Turin maupun di lapangan Allianz Stadium.

    Ciri khas seragam tahun ini adalah penggunaan aksen Emas Metalik yang dominan, menggantikan aksen merah muda pada siklus sebelumnya. Warna emas berkilau ini diaplikasikan pada lambang 'J' Juventus yang disederhanakan, logo performa Adidas, dan branding sponsor, menciptakan kontras mewah terhadap dasar monokrom.


  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool I Beranda

    Terinspirasi dari jersey kandang klasik adidas Liverpool FC musim 1989–91, yang langsung dikenali berkat pola geometris dinamisnya, dan dikenakan selama masa kejayaan klub, saat tim asuhan Kenny Dalglish berhasil meraih gelar juara liga musim 1989/90. Desain baru ini merayakan periode penting dalam sejarah klub. Warna dasar merah tua dipercantik dengan grafis menyeluruh yang kontemporer, yang secara langsung menggemakan bahasa visual asli akhir tahun 80-an sekaligus menghadirkan sentuhan yang lebih tajam dan modern.

    Detail putih bersih pada logo adidas, lambang klub, dan pinggiran memperkuat estetika klasik, sementara cetakan menyeluruh yang dirancang ulang menyalurkan energi dan sikap budaya sepak bola tahun 80-an.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United I Beranda

    Terinspirasi dari era 1970-an, seragam Manchester United musim 2026-27 memiliki latar belakang merah polos yang menonjolkan kerah polo ikonik dan ujung lengan bergaris, menghadirkan kembali tampilan yang elegan dan khas United ke lapangan. Desain kerah, dipadukan dengan detail garis-garis halus, merujuk pada seragam yang dikenakan saat klub menjuarai Piala Domestik pada tahun 1977 - menandai peringatan 50 tahun momen bersejarah tersebut. Hubungan dengan masa lalu ini diimbangi dengan konstruksi kontemporer, menciptakan jersey yang terasa nostalgia sekaligus progresif.

    Aksen putih pada tiga garis adidas dan logo memberikan kontras yang tajam terhadap latar belakang merah, sementara detail hitam diintegrasikan secara halus di seluruh desain, memperkuat palet warna klasik klub. Tulisan 'United' di bagian belakang leher melengkapi tampilan ini.



  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG I Beranda

    Seragam kandang Paris Saint-Germain musim 2026/27 menandai kembalinya yang mendalam ke esensi desain Paris. Untuk edisi kali ini, Nike meninggalkan eksperimen-eksperimen terbaru dengan efek sapuan kuas dan grafis offset untuk mengembalikan garis Hechter yang legendaris ke kejayaannya semula. Seragam ini menampilkan dasar warna biru Old Royal yang cerah, nuansa yang lebih terang dan elektrik dibandingkan biru tua pada tahun-tahun sebelumnya, dengan aksen garis merah tebal dan lebar di tengah yang diapit oleh dua garis putih tajam.

    Dalam langkah yang disambut gembira oleh para tradisionalis, pita tiga warna ikonik ini kini berlanjut tanpa putus ke bagian belakang kaos, menciptakan aliran yang serasi yang mencerminkan bendera-bendera yang dikibarkan oleh para ultras di Parc des Princes.