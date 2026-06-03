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Chelsea / Real Madrid kits Nike / adidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam sepak bola musim 2026-27 yang baru: Seragam Chelsea, Man Utd, Arsenal, Real Madrid, dan semua tim papan atas telah diperkenalkan

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Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Celtic
Celtic
Bayern Munich
Bayern Munich

Semua seragam musim 2026–27 dalam satu tempat

Dengan musim 2025-26 yang hampir berakhir, perhatian kini beralih ke musim 2026-27, di mana klub-klub terbesar di dunia sepak bola telah merilis semua seragam baru mereka untuk musim mendatang.

Beberapa merek olahraga dan klub sepak bola terbesar di seluruh dunia telah bekerja sama untuk menghasilkan seragam yang benar-benar luar biasa. Rilis seragam baru yang melimpah setiap tahun selalu menampilkan yang terbaik dari budaya sepak bola dan mode karena seragam ini selalu lebih dari sekadar jersey sepak bola.

Produsen seragam seperti Nike, Adidas, New Balance, dan lainnya berlomba-lomba menarik perhatian penggemar sepak bola dengan menghadirkan tampilan baru setiap tahun, dan permintaan yang tinggi membuat ruang untuk inovasi selalu terbuka. Semakin besar, semakin baik.

Jika Anda ingin menyegarkan ingatan tentang apa yang dirilis musim lalu, simak panduan lengkap kami mengenai semua seragam sepak bola musim 2025-26 yang telah dirilis.

Baik itu arah baru dalam gaya futuristik dan eksperimental atau upaya retro yang bernostalgia, ada beragam pilihan yang bisa dipilih. GOAL melihat lebih dekat apa yang akan dikenakan tim-tim papan atas pada musim 2026-27.

Belanja: Seragam sepak bola 2026-27

  • AC Milan home kit PUMA

    AC Milan I Beranda

    Seragam kandang AC Milan musim 2026/27 kembali menampilkan garis-garis tebal berwarna merah dan hitam—yang tegas, lebar, dan tak tertandingi—yang membentang di seluruh bagian jersey, baik di bagian depan maupun belakang, dilengkapi dengan kembalinya celana pendek putih dan kaus kaki hitam. Sebuah tampilan yang selalu memiliki ciri khas tersendiri.

    Garis-garis tersebut merupakan ciri khas AC Milan. Setiap detail memperkuat identitas tersebut. Tulisan ‘From Milan to the World’ merupakan penghormatan kepada jutaan penggemar di seluruh dunia, yang mampu membuat Klub ini merasa seperti di rumah sendiri di setiap benua. Di bagian belakang leher, segel lilin mengabadikan lambang Rossoneri: esensi AC Milan, tercetak pada setiap kaos sebagai tanda tangan otentiknya, sebuah warisan abadi yang diturunkan dari orang tua ke anak.


  • Arsenal 2025-26 home kitadidas

    Arsenal I Kandang

    Pada intinya, seragam Arsenal musim 2025-26 tetap setia pada identitas khas klub, memadukan bagian tubuh berwarna merah pekat dengan lengan berwarna putih bersih untuk menghadirkan siluet yang langsung mudah dikenali. Desain ini menampilkan sentuhan visual halus yang terinspirasi dari Stadion Emirates, termasuk kerah bulat yang dirancang khusus dan terinspirasi dari garis atap yang melengkung, serta motif merah halus di seluruh bagian tubuh, yang menambah kedalaman dan tekstur.



  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa I Kandang

    Seragam kandang baru Aston Villa untuk musim 2026-27 ini mengangkat kembali desain-desain berwarna merah anggur dan biru yang tidak konvensional dari klub, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Terinspirasi oleh seragam-seragam dari arsip era 1960-an hingga 2010-an, desain baru ini menawarkan tampilan yang bersih dan elegan, menandai perubahan dari seragam kandang berlengan raglan yang biasa dikenakan Villa di era modern, yang biasanya dilengkapi dengan detail emas. 


  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern Munich I Kandang

    Seragam kandang baru Bayern Munich musim 2026-27 menandai kembalinya klub ke akar tradisinya dengan penuh percaya diri, dengan mengutamakan identitas klasik berwarna Merah dan Putih. Desain utamanya menampilkan latar belakang merah tua yang cerah, yang dihiasi garis-garis vertikal halus dengan nuansa warna yang serasi. Garis-garis merah di atas latar merah ini ditenun ke dalam kain jacquard bertekstur, memberikan kedalaman dan struktur modern pada jersey tanpa mengorbankan siluet monokromatiknya yang ikonik.

    Seragam ini juga dilengkapi aksen emas premium, pilihan warna yang belum pernah menjadi bagian utama dari seragam kandang sejak awal tahun 2010-an. Untuk merayakan kemenangan gelar Bundesliga 2025/26, seragam ini menyertakan detail kejuaraan yang unik: lencana emas yang menampilkan maskot klub, burung kakatua, yang ditempatkan di tengah dada antara logo produsen dan lambang klub.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I Kandang

    Seragam kandang Borussia Dortmund musim 2026-27 merupakan penghormatan yang mencolok terhadap jiwa industri kota ini. Berbeda dari desain-desain yang lebih sederhana, Puma telah merancang seragam yang terinspirasi dari baja, beton, dan ambisi kawasan Ruhr. Seragam ini tetap mempertahankan warna dasar Kuning yang menjadi ciri khas klub, namun ditandai dengan pola grafis tonal yang rumit yang menutupi bagian depan dan bawah tubuh.

    Motif geometris ini terinspirasi langsung dari rangka baja tambang batu bara Minister Stein dan arsitektur seperti kisi-kisi dari Menara U Dortmund yang legendaris, merayakan warisan kota ini saat bersiap untuk memperingati 40 tahun penutupan tambang batu bara tersebut.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I (Kandang)

    Seragam kandang Celtic musim 2026-27 merayakan ulang tahun ke-60 Lisbon Lions, yang dirancang untuk menghormati prestasi bersejarah tim yang membawa trofi Piala Eropa ke Celtic Park. Seragam ini merupakan penghormatan bagi musim 1966/67 yang paling ikonik dalam sejarah Celtic FC, serta akar lokal para pemain yang menciptakan keajaiban tersebut.

    Seragam ini dihiasi dengan detail emas, termasuk lambang khusus untuk merayakan 60 tahun sejak musim legendaris tersebut. Estetika keseluruhannya bersih dan terinspirasi oleh warisan sejarah, secara sengaja menggemakan kesederhanaan era Lisbon Lions, sementara tekstur kain yang halus dan zona ventilasi yang dirancang secara khusus terintegrasi dengan mulus ke dalam desainnya.



  • Chelsea home 2026-27 kit Nike

    Chelsea I (Kandang)

    Seragam kandang Chelsea musim 2026-27 telah hadir, dan setelah melalui konsultasi dengan para penggemar, lambang klub telah diperbarui dan dipadukan dengan bangga ke dalam kain di bagian depan kaos. Kain berwarna Biru Cerah ini dilengkapi kerah dan kancing di bagian leher, dengan aksen Midwest Gold pada gambar singa yang sedang melompat dan logo Nike Swoosh.  

    Singa yang sedang mengaum yang ikonik ini merupakan ciri khas lambang Chelsea sejak kedatangan Ted Drake di The Blues 75 musim yang lalu, dan jejak cakarnya menjadi sorotan utama tahun ini. Muncul di dinding, mural pantai, dan konser, serangkaian penampakan di seluruh dunia menciptakan kegemparan yang melampaui batas-batas cerita tradisional.



  • Inter Milan 2026-27 home kitNike

    Inter Milan I Beranda

    Seragam kandang Inter Milan musim 2026-27 ditandai dengan perpaduan warna Hitam dan Biru Lyon, sebagai penghormatan kepada seragam bersejarah Inter tahun 1998, sementara detail warna Emas Universitas mengacu pada warna kuning pada logo Nike dan lambang klub dari seragam ikonik tersebut.

    Kembalinya kerah membawa sentuhan tradisi ke dalam siluet kontemporer, sementara di bagian dalam, tulisan 'Made of Milano' pada Inner Pride menonjolkan ikatan yang tak terpisahkan antara Inter dan kota tersebut. Konsep ini juga tercermin dalam detail grafis seragam, dengan tepi garis yang dirampungkan dalam gaya yang terinspirasi dari potongan gunting penjahit, sebuah referensi langsung terhadap tradisi penjahitan dan manufaktur Milano.


  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I Beranda

    Seragam kandang Juventus musim 2026-27 menandai kembalinya gaya elegan yang khas, yang menjadi ciri khas era-era paling prestisius klub ini. Berbeda dari pola "barcode" eksperimental musim sebelumnya, seragam ini menonjolkan penerapan garis-garis vertikal hitam dan putih yang ikonik secara rapi dan seragam. Desain ini diperkuat oleh kerah polo lipat yang terinspirasi gaya retro dalam warna putih bersih, yang memberikan jersey ini estetika busana haute couture yang dirancang agar terlihat sama tajamnya di jalanan Turin seperti saat dipakai di lapangan Allianz Stadium.

    Ciri khas seragam tahun ini adalah penggunaan aksen Emas Metalik yang dominan, menggantikan aksen merah muda pada siklus sebelumnya. Warna emas berkilau ini diaplikasikan pada lambang 'J' Juventus yang disederhanakan, logo performa Adidas, dan branding sponsor, menciptakan kontras mewah terhadap dasar monokrom.


  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool I Kandang

    Terinspirasi dari jersey kandang klasik adidas Liverpool FC musim 1989–91, yang langsung dikenali berkat pola geometris dinamisnya, dan dikenakan selama masa kejayaan klub, saat tim asuhan Kenny Dalglish berhasil meraih gelar juara liga musim 1989/90. Desain baru ini merayakan periode penting dalam sejarah klub. Warna dasar merah tua dipercantik dengan grafis menyeluruh yang kontemporer, yang secara langsung menggemakan bahasa visual asli akhir tahun 80-an sekaligus menghadirkan sentuhan yang lebih tajam dan modern.

    Detail putih bersih pada logo adidas, lambang klub, dan pinggiran memperkuat estetika klasik, sementara cetakan menyeluruh yang dirancang ulang menyalurkan energi dan sikap budaya sepak bola tahun 80-an.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United I Beranda

    Terinspirasi dari era 1970-an, seragam Manchester United musim 2026-27 memiliki latar belakang merah yang bersih sehingga kerah polo ikonik dan manset bergaris menjadi sorotan utama, menghadirkan kembali tampilan yang elegan dan khas United ke lapangan. Desain kerah, dipadukan dengan detail garis-garis halus, merujuk pada seragam yang dikenakan saat klub menjuarai Piala Domestik pada tahun 1977 - menandai peringatan 50 tahun momen bersejarah tersebut. Hubungan dengan masa lalu ini diimbangi dengan konstruksi kontemporer, menciptakan jersey yang terasa nostalgia sekaligus progresif.

    Aksen putih pada tiga garis adidas dan logo memberikan kontras yang tajam terhadap latar belakang merah, sementara detail hitam diintegrasikan secara halus di seluruh desain, memperkuat palet warna klasik klub. Tulisan 'United' di bagian belakang leher melengkapi tampilan ini.



  • Manchester City 26-27 home kitPUMA

    Manchester City I Kandang

    Seragam kandang Manchester City musim 2026-27 ini menyimpang dari pendekatan warna solid tradisional dengan menampilkan gradasi biru langit yang khas. Dengan transisi warna yang mulus dari nuansa yang lebih gelap di bagian bahu hingga putih di tepi bawah, desain ini dimaksudkan untuk menggambarkan garis waktu visual dari berbagai nuansa biru langit yang pernah dikenakan klub sepanjang sejarahnya.

    Desain ini dibingkai dengan apik oleh kerah dan ujung lengan berwarna putih bersih, serta dilengkapi dengan lambang klub berwarna perak metalik monokromatik dan branding sponsor yang serasi untuk menekankan tema kemajuan modern.




  • Porto 2026-27 home kit New Balance

    Porto I Beranda

    Seragam kandang Porto merupakan interpretasi modern dari identitas klasik "The Dragons". FC Porto dan New Balance menghadirkan sebuah desain yang akan langsung menyentuh hati setiap pendukung setia Porto, yang mencerminkan budaya dan tradisi klub. Garis-garis lebar berwarna biru dan putih, lambang yang dibordir, kerah V-neck, serta nomor-nomor berwarna merah berbahan beludru menghadirkan gaya khas era akhir 1980-an dan awal 1990-an.

    Elemen yang paling banyak dibicarakan dari seragam ini tentu saja adalah nama dan nomor pemain di bagian belakang. Untuk menonjolkan estetika tahun 1980-an, New Balance menghadirkan kembali huruf blok 3D berwarna merah yang mencolok. Dilengkapi dengan garis-garis penekanan yang disisipkan dan sentuhan akhir bertekstur seperti beludru.



  • Porto away 2026-27 kit New Balance

    Porto I (Tandang)

    Seragam tandang Porto musim 2026-27 menampilkan warna dasar ungu tua dengan aksen krem lembut, yang menciptakan tampilan yang anggun dan elegan. Garis-garis halus dengan nuansa warna yang serasi diintegrasikan ke dalam kain untuk menambah kedalaman sekaligus mempertahankan siluet yang bersih dan klasik. Lambang klub monokromatik memperkuat estetika modern, sementara sentuhan akhir yang halus semakin menonjolkan kesan presisi secara keseluruhan.

    Desain ini juga mencerminkan perjalanan Porto dari Lembah Douro ke panggung global, yang sejalan dengan kehadiran internasional FC Porto. Mulai dari tekstur bahan hingga konstruksinya, setiap elemen mencerminkan reputasi kota tersebut dalam hal kualitas dan keaslian.


  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG I Beranda

    Seragam kandang Paris Saint-Germain musim 2026/27 menandai kembalinya yang mendalam ke esensi desain Paris. Untuk edisi kali ini, Nike meninggalkan eksperimen-eksperimen terbaru dengan efek sapuan kuas dan grafis offset untuk mengembalikan garis Hechter yang legendaris ke kejayaannya semula. Seragam ini menampilkan dasar warna biru Old Royal yang cerah, nuansa yang lebih terang dan elektrik dibandingkan biru tua pada tahun-tahun sebelumnya, dengan garis merah tebal dan lebar di tengah yang diapit oleh dua garis putih tajam.

    Dalam langkah yang disambut gembira oleh para tradisionalis, pita tiga warna ikonik ini kini berlanjut tanpa putus ke bagian belakang kaos, menciptakan aliran yang serasi yang mencerminkan bendera-bendera yang dikibarkan oleh para ultras di Parc des Princes.


  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    Real Madrid I Beranda

    Didesain dengan latar belakang putih ikonik klub, jersey ini memadukan elemen-elemen klasik dengan tekstur yang halus dan aksen-aksen yang lembut, menghadirkan desain yang terkesan matang dan modern sekaligus mempertahankan kesan bersih yang menjadi ciri khas Real Madrid saat bertanding di kandang.

    Aksen hijau tua membingkai desain di bagian kerah dan ujung lengan, yang menampilkan pola rumit di seluruh kain, terinspirasi dari geometri berlian dan mutiara yang terdapat pada mahkota klub, menerjemahkan keahlian dan keunggulan menjadi estetika performa modern. Tiga garis adidas di bahu menampilkan sentuhan warna pink yang tak terduga, menghubungkan jersey ini dengan identitas musim yang lebih luas sekaligus menambah energi pada tampilan keseluruhan.