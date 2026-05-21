Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Rangers Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Rangers untuk musim 2026-27.

Beberapa foto yang beredar di media sosial menampilkan para pemain tim utama seperti Connor Barron yang berpose dengan seragam yang belum dirilis tersebut, sehingga para pendukung bisa melihat sekilas seperti apa tampilan seragam tersebut nantinya. Reaksi dari para penggemar setia Ibrox sangat positif, dengan banyak di antara mereka yang memuji perpaduan apik antara potongan modern dan sentuhan retro pada desain tersebut.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Rangers musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

  • Seragam kandang Rangers musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Fitur yang paling menonjol dari seragam kandang musim 2026-27 yang bocor ini adalah penggunaan desain garis-garis vertikal bermotif. Di atas latar belakang biru royal yang klasik, Umbro menghadirkan garis-garis putih tipis dan tajam yang membentang di bagian depan tubuh dan lengan.

    Seragam ini juga dilengkapi kerah V-neck yang elegan, yang diperindah dengan aksen piping tipis berwarna merah dan putih. Estetika tiga warna klasik ini tercermin sempurna pada ujung lengan, yang menyatukan motif garis-garis vertikal eksperimental tersebut dengan detail warisan Rangers.


  • Seragam tandang Rangers musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Berbeda dengan seragam kandang, yang secara praktis telah terungkap melalui foto-foto sesi pemotretan para pemain yang bocor, Umbro berhasil menjaga kerahasiaan seragam tandang dan seragam ketiga musim 2026-27. Hingga saat ini, belum ada bocoran gambar yang pasti atau deskripsi desain yang konkret yang beredar mengenai seragam-seragam alternatif tersebut.


  • Seragam ketiga Rangers musim 2026-27, tanggal rilis & harga

