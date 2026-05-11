Seragam PSG Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Seragam kandang Paris Saint-Germain untuk musim 2026-27 telah resmi diluncurkan, dan akan memulai debutnya pada 9 Mei 2026. Tahun ini, klub memilih warna dasar biru "Old Royal", yang terlihat jauh lebih terang dan cerah dibandingkan nuansa biru tua yang digunakan selama dekade terakhir.

Fitur yang menonjol adalah kembalinya desain klasik Hechter yang berani, namun dengan sentuhan modern. Garis merah-putih di bagian tengah jauh lebih lebar dari biasanya dan, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, berlanjut tanpa putus ke bagian belakang jersey.

Dalam perubahan gaya yang signifikan, Nike telah menumpuk lambang klub dan logo Swoosh secara vertikal di tengah dada, menciptakan tampilan simetris yang telah memicu banyak perbincangan di kalangan penggemar.

Seragam replika dijual seharga £89,99, sedangkan versi asli tersedia seharga £134,99.
















