Seragam PSG Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

PSG telah secara resmi memperkenalkan seragam kandang musim 2026-27 mereka, dengan Nike meluncurkan kampanye bertajuk 'belief builds, aura takes over', yang menekankan ikatan yang kuat antara para pemain dan penonton di Parc des Princes.

    Seragam kandang PSG musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang Paris Saint-Germain untuk musim 2026-27 telah resmi diluncurkan, dan akan memulai debutnya pada 9 Mei 2026. Tahun ini, klub memilih warna dasar biru "Old Royal", yang terlihat jauh lebih terang dan cerah dibandingkan nuansa biru tua yang digunakan selama dekade terakhir.

    Fitur yang menonjol adalah kembalinya desain klasik Hechter yang berani, namun dengan sentuhan modern. Garis merah-putih di bagian tengah jauh lebih lebar dari biasanya dan, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, berlanjut tanpa putus ke bagian belakang jersey.

    Dalam perubahan gaya yang signifikan, Nike telah menumpuk lambang klub dan logo Swoosh secara vertikal di tengah dada, menciptakan tampilan simetris yang telah memicu banyak perbincangan di kalangan penggemar.

    Seragam replika dijual seharga £89,99, sedangkan versi asli tersedia seharga £134,99.





  • Seragam tandang PSG musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam tandang, yang diperkirakan akan diluncurkan pada pertengahan musim panas, mengusung pendekatan yang lebih eksperimental terhadap identitas klub. Menurut bocoran dari sumber terpercaya, seragam tersebut akan didominasi warna putih namun akan menampilkan garis gradasi vertikal yang unik membentang di tengah bagian dada.

    Pita ini dirancang untuk memudar dari inti berwarna merah solid menjadi biru tua menggunakan efek garis-garis vertikal. Berbeda dengan logo yang terpusat pada seragam kandang, seragam tandang ini akan kembali ke penempatan tradisional di sisi kiri dan kanan untuk lambang dan logo Swoosh. Detail yang sangat keren adalah lambang lenticular, yang dikabarkan dapat berubah warna atau menampilkan efek gradasi yang mencerminkan garis tengah pada seragam tersebut.


  • Seragam ketiga PSG musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Melengkapi koleksi ini, seragam ketiga musim 2026-27 dirancang sebagai pilihan yang elegan dan kontras tinggi untuk laga malam di Eropa. Bocoran menunjukkan kembalinya warna dasar "Hitam" dan "Arang" setelah jeda singkat dari seragam gelap. Kejutan sesungguhnya terletak pada warna sekundernya - seragam ini direncanakan akan menampilkan warna kuning cerah untuk logo dan aksen, menandai kali pertama kombinasi spesifik ini digunakan pada seragam hitam PSG. Meskipun seragam kandang sudah tersedia di pasaran, Anda dapat mengharapkan seragam tandang dan ketiga menyusul pada bulan Juli dan Agustus seiring dimulainya musim baru.