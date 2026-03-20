Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Argentina and Germany WC 2026 away kitsadidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Piala Dunia 2026: Seragam Argentina, Brasil, Spanyol, Inggris, dan semua tim papan atas telah diungkap

Dengan musim dingin yang mulai menyapa kita di berbagai belahan dunia, kita hanya bisa membayangkan musim panas yang dipenuhi sepak bola. Tetap sabar, karena tak lama lagi Piala Dunia 2026 akan tiba dan dimulai pada 11 Juni, saat Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bertekad untuk menyelenggarakan edisi terbaik dari kompetisi ini.

Lionel Scaloni dan Argentina akan berusaha mempertahankan gelar Piala Dunia mereka, yang mereka raih di Qatar 2022. Itu adalah kesuksesan ketiga mereka di Piala Dunia saat Lionel Messi dan kawan-kawan akhirnya berhasil meraih trofi yang didambakan itu.

Menjelang kompetisi, beberapa merek ternama, termasuk adidas, Nike, PUMA, dan lainnya, telah meluncurkan seragam baru untuk penampilan segar di lapangan. Pada 5 November 2025, adidas meluncurkan seragam kandang untuk 22 negara, termasuk juara bertahan Jerman, Spanyol, Belgia, tuan rumah bersama Meksiko, dan banyak lagi. Koleksi ini menggabungkan identitas visual dan tradisi historis masing-masing negara serta menampilkannya dalam estetika modernis dan berwawasan ke depan.

adidas WC kits adidas

Koleksi jersey yang berani ini mencerminkan jiwa masing-masing negara melalui palet warna dan motif yang mengangkat aspek-aspek penting dari identitasnya. Mulai dari sejarah yang kaya, pemandangan alam yang terkenal, arsitektur tradisional, hingga desain seragam ikonik di masa lalu, setiap jersey dirancang untuk menyatukan para penggemar dalam semangat yang sama untuk mendukung negaranya.

PUMA mengikuti jejak tersebut pada 4 Desember 2025, dengan meluncurkan seragam untuk Portugal, Austria, Ceko, Islandia, dan Swiss yang mengeksplorasi identitas, warisan, dan kami sangat menyukai desain-desain yang memukau ini.

adidas 2026 away world cup kitsadidas

Pada 20 Maret 2026, adidas memperkenalkan seragam tandang resmi untuk semua 25 federasi mitra. Mengambil inspirasi dari budaya unik masing-masing negara, seragam tandang ini menafsirkan ulang estetika klasik adidas Piala Dunia – seperti pola geometris dan garis vertikal bergaya – dalam gaya modern dan kontemporer yang resonan dengan penggemar dan atlet. 

Sejarah adidas dengan sepak bola sangat mendalam, mulai dari performa di lapangan hingga pengaruh budaya di jalanan. Untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, logo adidas Trefoil – lambang keaslian adidas – dicetak di sisi kanan dada setiap jersey, menandai kehadirannya di panggung terbesar sepak bola dunia.  Setiap jersey merupakan penghormatan terhadap budaya sepak bola tahun 90-an, dirancang ulang untuk memenuhi tuntutan zaman sekarang, dan dibuat dengan bangga untuk budaya serta komunitas atlet dan penggemar yang akan memakainya. 

Peluncuran seragam utama terbaru dilakukan oleh Nike pada 20 Maret, yang memperkenalkan seragam kandang dan tandang federasi mereka dengan eksplorasi mendalam terhadap warisan, budaya, dan identitas masing-masing tim, menghadirkan rasa optimisme yang mencolok dan inspirasi yang berorientasi ke masa depan. 

Nike football home kitsNike

Hal lain yang menjadi inti dari visi ini adalah teknologi pendinginan performa Aero-FIT dari Nike, yang memanfaatkan desain komputasional dan proses rajutan khusus yang sangat terperinci untuk membantu para atlet tetap sejuk dalam kondisi ekstrem yang diperkirakan akan terjadi sepanjang turnamen musim panas ini.

Baik Anda menonton di rumah, mengadakan pesta nonton bersama teman-teman, atau bepergian untuk menonton Piala Dunia secara langsung, Anda harus tampil sesuai dengan acara tersebut. Izinkan GOAL mengulas rilis lengkapnya, sehingga Anda dapat mempersiapkan perlengkapan untuk turnamen besar ini:

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Aljazair I Beranda

    Terinspirasi oleh bukit pasir gurun Aljazair, jersey kandang Aljazair menampilkan desain grafis garis-garis dinamis dalam warna krem dan putih, dengan sentuhan warna hijau cerah di bagian leher dan bahu. Desain yang menggambarkan bukit pasir bergelombang yang menjadi ikon negara ini menghubungkan tim dengan tanah airnya, disertai tulisan 'Aljazair' dalam bahasa Arab di bagian belakang leher.

  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Aljazair I Tandang

    Terinspirasi oleh warna-warna cerah gurun berbatu dan oasis yang rimbun di seluruh Aljazair, jersey tandang ini menampilkan garis-garis vertikal hijau yang tersebar di atas latar belakang hijau tua yang mencolok, yang mencerminkan lanskap unik dan palet warna tradisional negara tersebut. Tulisan “ALGERIA” dalam bahasa Arab terpampang dengan bangga di bagian belakang leher, menghubungkan tim dengan tanah air mereka dalam perjalanan mereka di Piala Dunia.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Beranda

    Garis-garis vertikal tradisional Argentina berwarna biru langit dan putih tampil dengan tampilan yang dinamis, dilengkapi efek gradasi tiga warna yang unik, yang mengangkat nuansa biru dari tiga jersey juara Piala Dunia sebelumnya – 1978, 1986, dan 2022. Di bagian leher belakang terdapat tulisan khusus bertuliskan ‘1896’ – untuk memperingati tahun pendirian AFA. 

  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentina I Tandang

    Seragam tandang ini terinspirasi dari warisan seni Argentina yang kaya, dengan motif grafis biru berputar yang khas, terinspirasi dari motif tradisional negara tersebut. Sentuhan warna putih pada latar belakang hitam mempertegas garis-garis bergaya, lekukan bunga yang rumit, dan tanaman merambat, sehingga menghidupkan desain tersebut melalui kontras yang mencolok. Di bagian belakang leher terukir motif “Argentina” yang dirancang khusus, terletak di depan Sol de Mayo, simbol matahari nasional. 

  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australia I Beranda

    Seragam kandang ini terinspirasi langsung dari seragam ikonik Australia tahun 2006 dan era Total 90 Nike yang legendaris. Warna kuning dan hijau tradisional dihadirkan kembali dengan sentuhan modern, termasuk celana pendek hijau gradasi yang menambah kesan dinamis dan kedalaman. Seragam ini menghormati perjalanan sepak bola Australia sekaligus memperkuat kehadirannya yang terus berlanjut di level tertinggi.

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australia I Tandang

    Seragam tandang ini terinspirasi oleh matahari terbit di Australia, yang melambangkan momentum maju dan potensi untuk membawa sepak bola Australia ke masa depan. Gradasi warna karang dan hijau tua menggambarkan energi dan kemajuan, sementara lambang federasi dengan desain lenticular menghadirkan efek gerakan tiga dimensi.

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgia I Beranda

    Seragam kandang Belgia terinspirasi dari jendela kaca patri bergaya Gotik yang menonjol dan dapat ditemukan di berbagai bangunan arsitektur negara tersebut. Simbol-simbol yang mewakili "Red Devils" dan "Red Flames"—julukan tim putra dan putri—ditampilkan dalam gaya ini di atas latar belakang merah jersey. Bagian tepi bahu dan ujung lengan dihiasi detail warna hitam dan kuning, yang mengacu pada warna bendera negara tersebut.

  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgia I Tandang

    Seragam tandang ini menampilkan motif menyeluruh dalam kombinasi warna biru muda, merah muda, dan putih, yang dirancang sebagai penghormatan kepada seniman Belgia René Magritte dan gerakan surealis Belgia yang terkenal. Garis dan bentuk berlapis menciptakan kesan kedalaman dan gerakan, sebagai penghormatan yang ceria terhadap karya Magritte. Para penggemar juga akan mengenali elemen ikonik dari lambang negara tersebut, serta simbol-simbol sepak bola, seperti bola dan garis-garis lapangan. Sebuah variasi dari karya seninya yang berjudul The Treachery of Images – yang biasanya bertuliskan ‘Ceci n'est pas une pipe’ yang berarti “Ini bukan pipa”, terlihat sebagai detail halus di bagian leher jersey: ‘Ceci n'est pas un maillot’, yang berarti “Ini bukan jersey”.

  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasil I Beranda

    Seragam kandang ini merepresentasikan akar sepak bola Tim Nasional Brasil, menafsirkan kembali identitas nasional melalui gerakan, energi, dan ekspresi. Elemen-elemen yang terinspirasi dari bendera Brasil diubah bentuknya dan diubah menjadi grafis rajutan yang dirancang secara khusus, mengubah simbol yang sudah dikenal menjadi tekstur yang hidup di seluruh bagian kaos. Alih-alih sekadar lambang statis, bendera tersebut menjadi sesuatu yang dikenakan, dibawa, dan dibasahi keringat — melambangkan sebelas pemain yang melangkah ke lapangan dengan sepenuhnya mewakili negara yang mereka wakili. Warna ikonik kuning, hijau, dan biru dihidupkan melalui gerakan yang didorong oleh rajutan, memperkuat identitas visual Brasil yang tak tertandingi.

  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasil I Tandang

    Seragam tandang Timnas Brasil dari Jordan Brand menghadirkan semangat juang yang tak kenal menyerah ke lapangan, terinspirasi dari warna, pola, dan motif predator tercepat dan paling tangguh di Brasil. Dengan dominasi warna kuning dan biru yang menjadi ciri khas seragam sepak bola Brasil, seragam ini juga memadukan motif gajah ikonik dari Jordan Brand, sehingga menciptakan penampilan unik di lapangan yang memadukan dua budaya kehebatan yang berbeda.

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chili I Beranda

    Burung nasional Chili, Condor, menjadi sorotan utama pada jersey kandang mereka. Dengan latar belakang merah tradisional, motif cetak menyeluruh meniru pola bulu burung tersebut, sementara di bagian belakang leher, Condor kembali muncul dalam bentuk ikon penutup yang dirancang khusus. 

  • Chile Away kit WC 26adidas

    Chili (Tandang)

    Seragam tandang Chili terinspirasi dari pemandangan gurun yang bermekaran, sebuah fenomena langka di Gurun Atacama. Sebagai bentuk penghormatan terhadap lanskap alam unik negara tersebut, bunga-bunga merah muda yang mencolok ditampilkan dalam motif grafis menyeluruh pada latar belakang warna putih gading, dengan detail cokelat halus yang melambangkan retakan tempat bunga-bunga itu tumbuh. Desain ini dilengkapi dengan motif perisai yang diambil dari lambang Federasi di bagian belakang leher dalam warna hitam.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolombia I Beranda

    Seragam kandang Kolombia terinspirasi oleh realisme magis, sebuah gaya seni yang memadukan unsur-unsur fantastis dengan lingkungan realistis, yang sering kali diwakili oleh kupu-kupu kuning. Seragam ini dipadukan dengan celana pendek biru dan kaus kaki merah, sehingga menciptakan tampilan khas Kolombia yang tak tertandingi

  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Kolombia I Tandang

    Seragam tandang ini merayakan keanekaragaman hayati Kolombia yang unik, dengan memadukan palet warna dari kedua garis pantainya. Desainnya menampilkan pola berulang di seluruh permukaan yang memadukan nuansa biru gelap Samudra Pasifik dan nuansa biru terang Laut Karibia, yang dihidupkan melalui garis-garis vertikal yang berjenjang. Detail aksen kuning mencolok pada tiga garis, manset, dan logo juga tercermin pada tulisan “COLOMBIA” di bagian belakang leher, yang membangkitkan rasa bangga dan keterikatan dengan tanah air mereka. 

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Kosta Rika I Beranda

    Seragam kandang Kosta Rika menampilkan motif grafis berulang yang cerah dan mencakup seluruh permukaan, yang dibuat menggunakan elemen seperti daun, burung toucan, dan senyuman dalam warna merah, biru, dan merah muda – semua elemen visual yang merayakan ‘Pura Vida’. Istilah ini, yang tertera di bagian belakang leher jersey, merupakan sikap nasional yang sangat melekat, identik dengan optimisme, rasa syukur, kepuasan, dan hidup harmonis dengan alam. Sebuah sikap yang menjadi kebanggaan warga Kosta Rika.

  • Costa Rica Away kit WC 26adidas

    Kosta Rika I Tandang

    Motif grafis biru dan fuchsia yang dinamis menghiasi seragam tandang Kosta Rika, memadukan elemen-elemen dari burung Toucan yang ikonik – burung yang ditemukan di Kosta Rika – dengan dedaunan dari hutan hujan lebat tempat mereka hidup. Warna-warna cerah dan sifat sosial burung-burung tersebut mencerminkan budaya bangsa yang semarak, ceria, dan ramah – yang diwujudkan dalam ungkapan ‘Pura Vida’, yang terukir di bagian belakang leher.

  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Kroasia I Beranda

    Seragam kandang ini menghadirkan kembali pola kotak-kotak klasik Kroasia dalam skala yang lebih kecil dan lebih halus, yang sangat terinspirasi dari desain tahun 1990 namun disesuaikan dengan gaya permainan modern. Hasilnya bukanlah replika langsung, melainkan interpretasi ulang yang setia yang mempertahankan semangat dan dampak visual dari aslinya. Hasilnya adalah seragam kandang yang langsung dikenali namun tetap kontemporer — menyeimbangkan warisan dengan presisi yang berorientasi pada performa serta menghormati momen yang membentuk sejarah sepak bola Kroasia.

  • Croatia WC 26 away kitNike

    Kroasia I Tandang

    Seragam tandang menghadirkan interpretasi yang lebih gelap dan lebih tenang dari identitas yang sama. Motif kotak-kotak khasnya dipertahankan dan ditata ulang dalam palet warna biru, menciptakan kontras visual yang kuat sekaligus menjaga kesinambungan dengan seragam kandang. Perpaduan warna yang lebih gelap ini menghadirkan kesan yang lebih tenang dan berwibawa, sehingga menjadikan seragam tandang sebagai pasangan modern yang melengkapi seragam kandang sekaligus tampil percaya diri dengan ciri khasnya sendiri.

  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I Tandang

    Seragam tandang Curaçao ini mengangkat tema ibu kota, Willemstad, serta bangunan-bangunan berwarna-warni yang terdapat di distrik Punda dan Otrobanda. Kedua distrik ini, yang terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, dikenal dengan fasadnya yang cerah dan dipenuhi sinar matahari, dan diwujudkan dalam desain ini melalui latar belakang kuning pastel serta garis-garis tebal berwarna merah muda, biru kehijauan, dan oranye. Sentuhan estetika ini dilengkapi dengan detail biru yang rumit, yang mengalir di sepanjang lengan, ujung lengan, serta garis tepi logo adidas dan lambang nasional.

  • England WC 26 Home kitNike

    Inggris I Beranda

    Seragam kandang ini berakar pada warisan sepak bola Inggris, yang kembali menonjolkan tampilan serba putih yang ikonik sekaligus mengangkatnya dengan sentuhan modern. Motif halus yang terinspirasi oleh budaya sepak bola Inggris dirancang langsung ke dalam kain, sehingga menciptakan kedalaman tanpa menghilangkan siluet klasiknya. Sebuah bintang emas metalik di atas lambang menggantikan desain tonal tradisional. Seragam kandang ini terasa akrab namun tampil lebih tegas — menghormati sejarah sekaligus menandakan kebangkitan kembali Inggris di panggung global.

  • England WC 26 away kitNike

    Inggris I Tandang

    Seragam tandang ini menandai perubahan bersejarah dalam identitas visual Inggris, dengan memadukan atasan merah dan celana pendek biru tua. Kombinasi berani ini melambangkan Inggris yang berorientasi ke masa depan, yang berani menantang konvensi namun tetap berpegang teguh pada tradisi. Lambang federasi yang ditempatkan di tengah berada tepat di bawah bintang emas metalik, yang semakin memperkuat kehadiran dan kebanggaan.

  • France WC 26 kit home Nike

    Prancis I Beranda

    Seragam kandang Prancis mencerminkan energi generasi baru dan keanggunan sepak bola Prancis modern: muda, ekspresif, dan kreatif. Terinspirasi oleh haute couture Prancis, kerah putih pada seragam ini menghadirkan interpretasi baru atas palet warna tradisional biru, putih, dan merah. Pola biru yang berulang pada kainnya mencerminkan kecepatan tim Prancis. Lambang berwarna tembaga metalik dipadukan dengan kerah polo putih klasik dan saku kancing berwarna merah. 

  • France WC 26 away kitNike

    Prancis I Tandang

    Seragam tandang Prancis merupakan salah satu seragam paling inovatif yang pernah dibuat untuk Tim Nasional Prancis dan sangat kental dengan sejarah kontemporer. Dinamai “Liberté,” seragam ini terinspirasi oleh Patung Liberty, sebuah hadiah dari Prancis kepada Amerika Serikat. Warna dasarnya yang biru-hijau muda mencerminkan lapisan patina patung tersebut saat ini, yang dipadukan dengan elemen tembaga metalik yang mengingatkan pada bahan aslinya. Hiasan lengan tiga warna dan tipografi seragam ini menambahkan dimensi budaya, mewah, dan minimalis. Seragam ini memadukan warisan, keanggunan, dan kehalusan modern untuk menegaskan identitas dan nilai-nilai kebebasan yang diperjuangkan oleh Prancis, baik di masa lalu maupun sekarang.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Jerman I Beranda

    Mengangkat kembali kesuksesan Jerman di turnamen ini, jersey kandang ini menjadi penghormatan bagi beberapa jersey paling ikonik negara tersebut. Motif berlian yang berulang dan detail chevron masing-masing terinspirasi dari grafis ikonik pada jersey-jersey sebelumnya, termasuk jersey pemenang Piala Dunia 2014.

  • Germany Away kit WC 26adidas

    Jerman I Tandang

    Melanjutkan bahasa visual seragam kandang, motif chevron diagonal diinterpretasikan ulang menjadi pola menyeluruh berwarna biru tua, membentuk pola berulang yang ritmis dari tiga bentuk yang saling bertautan. Palet warnanya memadukan nuansa dari berbagai era dalam sejarah DFB. Desain ini menampilkan sentuhan pada jaket ritsleting seperempat klasik berwarna biru yang dikenakan pada tahun 1954, serta atasan latihan klasik berwarna biru dan putih dari era 60-an, 70-an, dan 80-an, sementara aksen biru aqua merujuk pada pakaian latihan berwarna mencolok dari era 90-an. Semua dirancang untuk menciptakan efek visual yang mencolok dan kuat. Label bendera yang halus di bagian bawah jersey merayakan kemitraan jangka panjang antara adidas dan Jerman sejak tahun 1954.

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Hongaria I Beranda

    Seragam kandang Hungaria hadir dalam warna merah tua tradisional negara tersebut, dipadukan dengan elemen putih dan hijau yang melambangkan warna-warna bendera Hungaria. Seragam ini merayakan ulang tahun ke-125 Federasi Sepak Bola Hungaria dengan logo peringatan khusus, sementara lambang negara dan logo Federasi masing-masing ditempatkan di atas jantung dan di sisi kanan dada. Tulisan 'Magyarország', yang berarti Hungaria, menghiasi bagian belakang leher.

  • Hungary Away kit WC 26adidas

    Hungaria I Tandang

    Seragam ini terinspirasi dari warna-warna bendera nasional negara tersebut – memadukan warna dasar putih dengan aksen merah tua di bagian bahu dan lengan atas, untuk merayakan ulang tahun ke-125 federasi tersebut. Seragam ini dilengkapi dengan tulisan khusus "125" berwarna emas tua di bagian belakang leher.

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italia I Beranda

    Tradisi berpadu dengan inovasi dalam jersey kandang Italia — terinspirasi oleh warisan kaya sepak bola Italia, jersey ini menonjolkan esensi Federasi Sepak Bola Italia melalui desainnya yang berani. Kata "Azzurra", yang merujuk pada julukan tim nasional dan warna jersey yang berarti "biru", tertera dalam huruf emas di bagian belakang leher jersey.

  • Italy Away kit WC 26adidas

    Italia I Tandang

    Terinspirasi dari tradisi penjahitan Italia dan jaket setelan elegan yang pernah dikenakan tim nasional pada momen-momen bersejarah, jersey ini menampilkan motif biru muda dan putih di seluruh permukaannya yang meniru anyaman rumit yang biasanya ditemukan pada pakaian jenis ini.  Lengan, logo, dan nomor pemain dilengkapi dengan detail biru laut dan emas. Sementara itu, tulisan “Italia” yang terinspirasi monogram di bagian belakang leher menonjolkan gaya bordir personal yang melambangkan kepemilikan dan identitas. 

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Jepang I Beranda

    Warna biru klasik pada seragam kandang Jepang dihidupkan melalui motif grafis abstrak dengan detail garis-garis berwarna biru abu-abu, yang mencerminkan kabut terkenal yang terlihat di cakrawala tempat langit dan laut bertemu di Jepang. Bendera Jepang terpampang dengan bangga sebagai sentuhan akhir di bagian belakang leher.

  • Japan Away kit WC 26adidas

    Jepang I Tandang

    Terinspirasi dari “Colours Beyond the Horizon”, desain seragam tandang Jepang diwujudkan melalui motif garis-garis yang menampilkan 12 warna berbeda yang melambangkan persatuan dan ikatan bangsa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan latar belakang warna putih pudar dan 11 garis vertikal yang memudar membentang di sepanjang kaos dengan efek seperti hujan, melambangkan masing-masing dari 11 pemain di lapangan, sementara garis tengah yang mencolok mengambil warna matahari merah dari bendera nasional untuk mewakili jantung tim – para penggemarnya. Bendera Jepang tercetak di bagian belakang leher sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas kolektif. 

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Meksiko I Beranda

    Warisan dan masa depan bersatu dalam seragam kandang baru Meksiko. Seragam ini melambangkan energi dan kebanggaan yang akan menyatukan para penggemar dari berbagai generasi selama Piala Dunia FIFA mendatang. Seragam ini merayakan dukungan tak tergoyahkan dari sebuah bangsa yang hidup dan bernapas untuk sepak bola, di mana setiap momen yang dibagikan mencerminkan jiwa Meksiko. Di bagian belakang leher, kalimat 'SOMOS MÉXICO', yang berarti 'Kami Adalah Meksiko', muncul sebagai simbol persatuan dan gairah yang mendefinisikan semangat Meksiko.

  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Meksiko I Tandang

    Terinspirasi dari kekayaan sejarah Meksiko, jersey tandang ini menampilkan grafis abu-abu yang menutupi seluruh bagian atas latar belakang putih, terinspirasi dari pola yang dikenal sebagai ‘Grecas’ yang ditemukan dalam arsitektur dan seni tradisional. Motif yang berulang di seluruh permukaan ini menampilkan pola tangga abstrak yang berulang, merujuk pada eksterior bertingkat yang sering ditemukan pada bangunan tradisional Meksiko. Kalimat “SOMOS MÉXICO”, yang berarti “Kami Adalah Meksiko”, terukir di bagian belakang leher dan melambangkan persatuan serta semangat yang mendefinisikan jiwa Meksiko menjelang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA ke-3 mereka yang memecahkan rekor. 

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Belanda I Beranda

    Seragam kandang Belanda menampilkan kembali warna Oranje yang ikonik dengan cara memperkuat, bukan mengubahnya. Dirancang agar terlihat dari kejauhan, seragam ini menghadirkan warna oranye Belanda yang paling cerah hingga saat ini. Lambang federasi lenticular yang inovatif menghadirkan kesan dinamis dan dimensi, sehingga tampilannya berubah seiring pergerakan para pemain di lapangan. Seragam kandang ini sangat khas, penuh energi, dan mencerminkan kebanggaan Belanda.

  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Belanda I Tandang

    Seragam tandang ini menghidupkan kembali tampilan serba putih yang ikonik dari Belanda. Terinspirasi oleh gradasi mikroskopis, gradasi oranye horizontal membentang di seluruh seragam, melambangkan eksperimen dan ketepatan. Lambang lenticular berukuran besar yang ditempatkan di tengah memperkuat inovasi sebagai identitas. Garis-garis yang rapi dan keseimbangan geometris mencerminkan prinsip-prinsip desain Belanda sekaligus menandakan masa depan yang progresif.

  • Nigeria WC 26 home kit Nike

    Nigeria I Beranda

    Seragam kandang Nigeria menghadirkan interpretasi modern dari identitas paling ikonik Nigeria. Dengan warna hijau klasik negara tersebut sebagai dasar, desain ini menampilkan panel samping yang terinspirasi dari baju zirah, yang melambangkan kekuatan, kesiapan, dan keunggulan kompetitif. Elemen tradisional yang disempurnakan dipadukan ke dalam siluet yang ramping dan terasa cepat, memperkuat citra tim yang bermain dengan kecepatan, tekad, dan keyakinan. Seragam kandang ini menghormati akar Nigeria sekaligus memancarkan kepercayaan diri, kemajuan, dan kesiapan untuk bertanding.

  • Nigeria WC 26 away kitNike

    Nigeria I Tandang

    Seragam tandang ini sepenuhnya menonjolkan ekspresi dan energi yang dipicu oleh semangat kaum muda. Terinspirasi oleh grafis berani pada motor motocross, desain ini menampilkan pola api yang menyelimuti seluruh permukaan, dengan gradasi warna dari hijau tradisional ke Volt. Gradasi warna ini memperkuat kesan gerakan, intensitas, dan inovasi — yang mencerminkan bagaimana generasi penerus Nigeria membentuk budaya, gaya, dan relevansi global. Seragam tandang ini berani dan ekspresif, menjadi pernyataan visual tentang momentum dan ambisi.

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlandia Utara I Beranda

    Seragam kandang Irlandia Utara memiliki warna dasar biru kehijauan dan hijau, dengan aksen grafis abstrak yang terinspirasi dari garis-garis dinamis arsitektur negara tersebut, yang menghubungkan para penggemar dan pemain dengan jiwa negara ini. 

  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    Irlandia Utara I Tandang

    Terinspirasi oleh dukungan tak tergoyahkan para penggemar, jersey tandang berwarna putih awan ini dihiasi garis-garis hijau mint yang membentang secara diagonal di bagian depan – kombinasi warna yang sangat disukai para penggemar. Angka 12 ditulis dalam angka Romawi di bagian belakang leher, sebagai bentuk penghormatan lebih lanjut atas dukungan yang diterima tim dari para penonton di tribun. 

  • Norway WC 26 home kitNike

    Norwegia I Beranda

    Seragam kandang ini mengusung identitas ikonik Norwegia yang serba merah sekaligus terinspirasi langsung dari bendera nasional. Motif grafis bergaya Urnes dengan warna senada yang terinspirasi dari warisan Viking disematkan di antara garis-garis biru, menghubungkan simbolisme kuno dengan performa modern. Seragam ini mencerminkan momen kebanggaan nasional dan keyakinan bersama, menghormati masa lalu Norwegia sekaligus memperkuat kehadirannya yang semakin menonjol di panggung global.

  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norwegia I Tandang

    Seragam tandang ini menandai peluncuran seragam tim nasional Norwegia pertama yang serba hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Terinspirasi oleh Viking Berserkers — para pejuang garis depan yang terkenal dengan intensitasnya yang luar biasa — desain ini menandai dimulainya era baru sepak bola Norwegia. Dengan gaya minimalis dan eksekusi yang tegas, seragam tandang ini memancarkan kepercayaan diri melalui kesederhanaan, memanfaatkan warna gelap dan tekstur bahan untuk menyampaikan kesan kekuatan.

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Peru I Beranda

    Terinspirasi oleh tiga elemen topografi yang terdapat di Peru – Pesisir, Dataran Tinggi, dan Hutan Hujan, sebuah pita merah tampil menonjol sebagai motif grafis yang menutupi seluruh bagian dasar jersey kandang Peru yang berwarna putih. Motif ini dibuat menggunakan gambar garis abstrak yang melambangkan masing-masing lanskap, seperti penguin untuk Pesisir dan daun hutan untuk Hutan Hujan. Tulisan ‘PERU’ di bagian belakang leher dibuat menggunakan gaya huruf grafis yang serupa.

  • Peru Away kit WC 26adidas

    Peru I Tandang

    Merayakan budaya desain ‘Chicha’ Peru yang semarak, yang sering ditemui pada poster dan karya seni tradisional yang penuh warna, jersey tandang ini memiliki dasar warna hitam yang dilengkapi dengan lambang trefoil serta tiga garis di bagian bahu dalam warna-warna neon – Magenta, Solar Yellow, dan Solar Orange. Label bertuliskan “Peru” di bagian belakang leher menampilkan warna-warna yang terinspirasi dari ‘Chicha’ tersebut, sehingga menyatukan keseluruhan desain.

  • Poland WC 26 home kitNike

    Polandia I Beranda

    Seragam kandang ini menghidupkan kembali legenda Lech melalui sudut pandang yang modern dan ekspresif. Terinspirasi oleh elang putih, desain ini menerjemahkan bulu burung tersebut ke dalam bahasa grafis yang mengalir melintasi lengan dan celana pendek. Dipadukan dengan motif kilatan cahaya dan awan, pola ini menggambarkan momen pencerahan yang menjadi inti mitos tersebut, sehingga mengangkat simbol nasional ini menjadi tekstur yang dirancang secara khusus, bukan sekadar penggambaran literal. Dengan aksen detail merah, seragam kandang ini terasa berani, abadi, dan jelas-jelas khas Polandia. 

  • Poland WC 26 Away kitNike

    Polandia (Tandang)

    Seragam tandang ini mengangkat tradisi historis Polandia yang membalikkan warna seragam kandangnya. Meskipun seragam tandang sebelumnya sering kali menggunakan warna Sport Red dengan aksen putih, edisi kali ini menghadirkan Noble Red — nuansa yang lebih dalam dan elegan. Warna yang lebih gelap ini memberikan kesan yang lebih dominan dan tegas pada seragam, yang melambangkan kekuatan dan kepercayaan diri. Dirancang sebagai seragam klasik masa depan, seragam tandang ini menafsirkan kembali tradisi melalui ekspresi visual yang lebih tajam dan mengintimidasi.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Beranda

    Seragam kandang Portugal dirancang untuk menggambarkan kekuatan lautan dan semangat yang menggerakkan negara ini di panggung dunia. Warna dasar merah yang ikonik dipadukan dengan detail yang terinspirasi dari ombak serta aksen hijau — sebuah penghormatan visual terhadap akar maritim negara ini serta semangatnya yang tak kenal lelah dan tak kenal takut.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Beranda

    Dirancang untuk menghormati garis zig-zag yang memisahkan bagian putih dan merah marun pada bendera nasional Qatar, seragam kandang Qatar berwarna merah marun ini dihiasi serangkaian garis bergerigi yang lebih gelap yang membentang di bagian tengah kaos, dengan tulisan ‘Qatar’ dalam bahasa Arab yang ditempatkan sebagai sentuhan akhir di bagian belakang leher. 

  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (Tandang)

    Motif abstrak berwarna abu-abu yang menyerupai gelombang menghiasi seragam tandang Qatar. Terinspirasi oleh bukit pasir gurun, motif ini menampilkan geometri dan bentuk-bentuk yang terlihat di lanskap menakjubkan tersebut. Kata “Qatar” tertulis dalam huruf Arab di bagian belakang leher, sebagai simbol kebanggaan nasional dan persatuan.

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arab Saudi I Beranda

    Seragam kandang Arab Saudi menampilkan motif cetak penuh berwarna ungu dan hijau tua yang unik, terinspirasi dari pintu-pintu berukiran rumit yang terdapat di negara tersebut serta menonjolkan detail-detail cerah yang terinspirasi dari ladang lavender di kawasan tersebut. Dengan latar belakang hijau tua, desain mencolok ini juga mengambil inspirasi dari simbol-simbol kebanggaan negara—elang dan pohon palem—namun dipadukan dengan pola geometris untuk menciptakan estetika modern.

  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arab Saudi I Tandang

    Seragam tandang Arab Saudi menampilkan pola tenunan khusus yang sering ditemukan pada berbagai pakaian tradisional, dengan latar belakang putih mutiara – yang menangkap esensi dinamis dari mode Arab Saudi. Logo dan lambang tim dihiasi dengan detail emas kerajaan, sementara garis leher dan nomor pemain disorot secara halus dengan warna hijau tua khas negara tersebut. Lambang Arab Saudi, yang menggambarkan pohon palem dan pedang bersilangan, dicetak di bagian belakang sebagai penghormatan terhadap warisan dan identitas.

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Skotlandia I Beranda

    Pada jersey kandang Skotlandia, lambang salib silang tradisional yang terdapat pada bendera Skotlandia menjadi sorotan utama sebagai motif berulang berwarna biru tua di atas latar biru khas jersey kandang. Motif salib silang tersebut juga ditampilkan di bagian belakang leher sebagai detail penutup.

  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Skotlandia I (Tandang)

    Seragam tandang ini kembali menghadirkan nuansa merah scarlet, sebagai penghormatan terhadap sejarah beberapa seragam klasik Skotlandia. Dengan aksen garis-garis vertikal ungu yang tipis, seragam ini menghadirkan sentuhan modern yang elegan pada desain yang tak lekang oleh waktu. Bunga thistle berwarna ungu dan hijau, bunga nasional Skotlandia yang melambangkan ketangguhan, menghiasi bagian belakang leher sebagai sentuhan akhir yang halus.

  • SA 2026 kitadidas

    Afrika Selatan I Beranda

    Seragam kandang Afrika Selatan untuk tahun 2026 tetap mempertahankan warna dasar kuning yang khas dengan aksen hijau, palet warna yang identik dengan kebanggaan nasional. Detail yang ditingkatkan dan konstruksi yang lebih halus memodernisasi siluetnya, menghadirkan seragam berorientasi performa yang dirancang untuk memenuhi tuntutan dunia sepak bola global saat ini.

    Yang paling menonjol, desain yang diperbarui ini memberikan penghormatan kepada 12 bahasa resmi Afrika Selatan - sebuah cerminan yang kuat akan keragaman, persatuan, dan kecintaan bersama terhadap sepak bola di negara ini. Elemen grafis halus yang terjalin dalam kain ini melambangkan berbagai suara yang bersatu di stadion-stadion di seluruh negeri dan di seluruh dunia. 

  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Afrika Selatan I Tandang

    Seragam tandang ini tampil mencolok dengan warna hijau dan emas ikonik Afrika Selatan – kombinasi warna yang sangat melekat dalam identitas olahraga mereka. Memadukan warisan budaya dan kesan elegan, warna hijau tradisional menjadi warna dasar dengan hiasan putih dan emas yang detail pada kerah, sebagai penghormatan terhadap prestise dan perkembangan sepak bola di negara tersebut. Aksen emas dan putih menghiasi ujung lengan dan logo, yang mencerminkan keanggunan abadi sekaligus mewujudkan ambisi bangsa ini untuk bersinar di panggung sepak bola terbesar.

  • South Korea WC 26 home kitNike

    Korea Selatan I Beranda

    Seragam kandang ini mengangkat interpretasi baru yang berani dari harimau putih, simbol nasional abadi yang melambangkan kekuatan dan perlindungan. Motif kamuflase harimau yang mencolok dipadukan ke dalam kain, menciptakan tampilan dinamis yang terasa kental dengan warisan budaya sekaligus sangat modern. Tipografi khusus memadukan kaligrafi tradisional Korea dengan sentuhan desain Barat, memperkuat perpaduan antara masa lalu dan masa kini. Seragam kandang ini mengekspresikan identitas Korea melalui agresivitas yang terkendali dan kepercayaan diri visual, menangkap semangat tim yang dibangun untuk memberikan kejutan.

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Korea Selatan I Tandang

    Seragam tandang ini melanjutkan narasi "ambush" melalui ekspresi yang terinspirasi motif bunga, yang menggambarkan semangat dan momentum Korea. Desainnya memancarkan intensitas — menangkap gerakan, emosi, dan energi kolektif saat semuanya memuncak dan meluap. Dengan latar warna Bold Violet, eksekusi grafisnya memadukan keanggunan dan kekuatan, mencerminkan kemampuan Korea dalam memadukan keindahan dan agresivitas dalam kompetisi. Seragam tandang ini terasa ekspresif dan penuh percaya diri — sebuah identitas alternatif yang memperkuat kebanggaan budaya sekaligus mempertahankan keunggulan kompetitif yang tajam.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spanyol I Beranda

    Seragam kandang Spanyol untuk Piala Dunia 2026 hadir dengan desain bergaris-garis halus yang bersih, dengan latar belakang merah yang dihiasi garis-garis vertikal kuning berulang yang terinspirasi dari bendera dan lambang negara. Semangat bangsa akan diusung oleh para pemain melalui tulisan "ESPANA" yang tertera di bagian belakang leher kaos. 

  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Spanyol I Tandang

    Desain jersey tandang Spanyol terinspirasi dari sejarah sastra negara tersebut yang gemilang. Motif warna pirite yang rumit dan menutupi seluruh permukaan, terinspirasi dari gambar dan grafis yang terdapat dalam buku-buku klasik dan manuskrip, menghiasi dasar berwarna putih gading yang mencerminkan warna halaman buku. Lengan dan garis leher menampilkan detail emas dan burgundy, sementara tulisan “ESPAÑA” terukir di bagian belakang leher, dengan huruf Ñ yang khas sebagai simbol penghormatan terhadap bahasa Spanyol dan warisan budayanya.

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Swedia I Beranda

    Warna kuning dan biru tradisional yang identik dengan seragam kandang Swedia diberi sentuhan modern sebagai penghormatan terhadap era 70-an di negara tersebut. Desain ini menampilkan grafis tonal yang terintegrasi ke dalam kain, terinspirasi oleh motif bunga yang populer dan sering ditemukan pada jeans serta gaun tradisional Swedia dari era tersebut. Seragam yang dipenuhi nuansa nostalgia ini memungkinkan para penggemar untuk merayakan warisan mereka dengan estetika yang segar namun tetap familiar, yang dilengkapi dengan tipografi modern di bagian belakang leher bertuliskan ‘Sverige’ – atau Swedia dalam bahasa Inggris.

  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Swedia I Tandang

    Mengambil inspirasi visual dan estetika dari motif tahun 70-an, tiga nuansa biru yang berbeda berpadu pada jersey tandang Swedia untuk membentuk desain grafis yang berani dan menyeluruh, sebagai penghormatan terhadap warisan budaya negara tersebut yang kaya. Dengan tipografi modern di bagian belakang leher bertuliskan ‘Sverige’ – atau Swedia dalam bahasa Inggris – pengaruh retro ini, yang dipadukan dengan sentuhan kontemporer, memberikan tampilan segar pada desainnya bagi para penggemar masa kini. 

  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Swiss I Beranda

    Desain seragam Swiss untuk tahun 2026 tetap mempertahankan warna dasar merah tua yang menjadi ciri khas negara tersebut, dipercantik dengan aksen grafis putih dan detail chevron yang mencolok sebagai penghormatan terhadap ketepatan dan warisan budaya Swiss. Template modern dari Puma menghadirkan bahan performa yang ringan dan potongan ergonomis, memastikan seragam ini terlihat sama bagusnya di jalanan maupun di lapangan. Garis Puma berwarna putih bersih dan penempatan lambang yang rapi membuat estetika seragam ini selaras dengan identitas minimalis Swiss.

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turki I Beranda

    Seragam kandang ini menandai dimulainya era baru dengan peralihan ke warna dasar Sport Red, sekaligus mempertahankan pita dada ikonik dalam bentuk yang lebih halus dan modern. Di dalam pita tersebut, grafis inovatif yang terinspirasi dari seni Ebru menghadirkan tekstur dan kesan dinamis, yang merujuk pada keahlian dan keindahan seni yang menjadi inti warisan budaya Turki. Garis leher hybrid memadukan elemen leher bulat dan leher V, sementara bendera Turki terpampang mencolok di tengah dada. Biasanya dibingkai dalam lingkaran, bendera kini ditampilkan dalam bentuk persegi panjang yang selaras dengan garis desain jersey yang tajam dan bersudut — menghadirkan geometri yang lebih bersih dan kontemporer pada simbol nasional.

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turki I Tandang

    Seragam tandang kembali menggunakan warna dasar putih, mengembalikan tampilan klasik Türkiye sekaligus mempertahankan pita merah tradisional di bagian dada sebagai elemen utama yang menonjol. Motif Ebru kembali hadir di dalam pita tersebut, berfungsi sebagai penghubung visual antara seragam kandang dan tandang serta memperkuat narasi koleksi yang utuh. Panel samping berwarna merah dan pita merah pada kaus kaki melengkapi seragam tandang ini, menciptakan ekspresi yang seimbang antara tradisi dan inovasi — warna warisan, detail modern, dan satu referensi kerajinan yang menyatukan kedua edisi.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ukraina I Beranda

    Seragam kandang Ukraina merupakan penghormatan terhadap warisan dan tradisi kaya bangsa tersebut. Seragam tradisional berwarna kuning cerah dan biru ini menampilkan motif grafis halus yang berulang, terintegrasi pada kaus dengan warna kuning yang lebih gelap, dengan pola yang terinspirasi dari bentuk dan elemen yang terdapat pada lambang negara Ukraina. Tulisan 'Україна' – yang berarti Ukraina dalam bahasa Ukraina – di bagian belakang leher melengkapi desain ini.

  • Ukraine Away kit WC 26adidas

    Ukraina (Tandang)

    Terinspirasi oleh desain kontemporer Ukraina, jersey tandang ini menampilkan interpretasi ulang yang mencolok atas elemen dan simbol budaya tradisional, sehingga menciptakan perpaduan yang berani antara warisan budaya dan inovasi. Grafis tersebut terpampang dengan gagah di bagian atas dada dalam warna tinta misterius dengan latar belakang biru, memadukan estetika vintage dengan pengaruh streetwear kontemporer. Dengan warna kuning cerah, tulisan ‘Ykpaïha’ yang merupakan ejaan Ukraina terukir di bagian belakang leher. p>

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Beranda

    Seragam kandang ini mewakili esensi murni sepak bola Uruguay. Dibangun di atas fondasi klasik modern, seragam ini menampilkan sentuhan bersih dari warna biru langit ikonik Uruguay, dipadukan dengan aksen biru tua yang memperkuat kesan kejernihan dan kepercayaan diri. Kesederhanaan desainnya mencerminkan identitas tim: jujur, disiplin, dan didorong oleh kerja sama tim.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Tandang

    Seragam tandang ini menghadirkan ekspresi yang lebih berani dari semangat juang Uruguay. Pola sayap yang mencolok membentang di bagian dada, melambangkan kemajuan, ambisi, dan perjuangan tanpa henti untuk meraih kemenangan. Bahasa visual ini mengacu pada pencapaian bersejarah Uruguay, termasuk perannya dalam momen-momen awal sepak bola dunia, sekaligus menampilkan kembali warisan tersebut melalui sudut pandang yang lebih tajam dan agresif. Seragam tandang ini merepresentasikan sisi Uruguay yang paling berani: kompak, tak kenal takut, dan tak tergoyahkan. 

  • USA WC 26 home kitNike

    AS di Beranda

    Seragam kandang ini berakar pada DNA sepak bola Amerika, menafsirkan ulang bendera Stars and Stripes melalui sudut pandang modern yang mengutamakan gerakan. Garis-garis yang terdistorsi dan efek gradasi mengacu pada bendera yang bergerak, melambangkan sebuah bangsa yang dibentuk oleh keragaman komunitas, lanskap, dan kecintaannya terhadap olahraga ini.

    Ikonografi nasional diterjemahkan ke dalam tekstur yang dirancang secara teknis, bukan grafis literal, sehingga menciptakan seragam kandang yang terasa sangat Amerika sekaligus menandakan kepercayaan diri dan momentum ke depan. Seragam ini menampilkan ekspresi desain yang tak terlewatkan, yang dapat dilihat pada setiap penggemar di tribun, sekaligus bergerak dengan penuh percaya diri di lapangan.

  • USA WC 26 away kitNike

    AS I Tandang

    Seragam tandang ini dirancang sebagai klasik masa depan — sebuah desain yang bersih dan ikonik yang dirancang untuk bertahan sepanjang masa. Berlatar palet Dark Obsidian yang pekat, seragam ini menghadirkan pola rajutan bintang-kotak yang dirancang khusus dan terjalin halus pada kainnya, mengalihkan fokus dari garis-garis ke bintang sebagai simbol yang menonjol. Minimalis, tajam, dan berorientasi gaya hidup, seragam tandang ini memadukan performa dan kenyamanan, mencerminkan generasi yang mengekspresikan identitas baik di dalam maupun di luar lapangan. Seragam ini mewakili kepercayaan diri yang tenang, yang tidak memerlukan kebisingan untuk membuat pernyataan.

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Beranda

    Warna merah anggur pada seragam kandang Venezuela tampak semakin hidup berkat motif abstrak yang menutupi seluruh permukaan, terinspirasi oleh bentuk dan topografi Pegunungan Tepui. Di bagian belakang leher terdapat tulisan berwarna emas bertuliskan ‘LA VINOTINTO’ — nama resmi federasi tersebut. 

  • Venezuela Away kit WC 26adidas

    Venezuela (Tandang)

    Sebagai penghormatan terhadap sejarah federasi, jersey tandang berwarna putih bersih ini dipercantik dengan aksen khas berwarna kuning, merah, dan biru yang terlihat mulai dari tiga garis hingga logo dan lambang tim. Lambang tim menampilkan kata “VENEZUELA” dalam huruf cetak di bagian dada kiri, dengan desain yang mengingatkan pada lambang yang digunakan antara tahun 1961 dan 1967. Detail emas pada ujung lengan dan nomor pemain menambahkan sentuhan elegan dan berkelas, dilengkapi dengan tulisan ‘LA VINOTINTO’ di bagian belakang leher – nama resmi federasi tersebut.

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Wales I Beranda

    Warna dasar merah yang identik dengan seragam kandang Wales kini ditampilkan dalam desain baru berupa garis-garis horizontal, yang memadukan warna hijau tua, merah, dan putih, dengan terjemahan resmi nama negara Wales, CYMRU, yang tampak samar-samar di garis hijau tengah. Hal ini kembali ditampilkan bersamaan dengan moto tim – 'Gorau Chwarae Cyd Chwarae', yang berarti 'Permainan Terbaik adalah Permainan Tim' – di bagian belakang leher.

  • Wales Away kit WC 26adidas

    Wales I Tandang

    Merayakan identitas dan warisan negara, seragam tandang Wales dirancang dengan latar belakang krem yang dihiasi interpretasi grafis abstrak dari naga Wales, dalam nuansa merah lembut, yang menghiasi bagian depan jersey. Tulisan "CYMRU" terpampang bersamaan dengan moto tim – “Gorau Chwarae Cyd Chwarae” – di bagian belakang leher.

