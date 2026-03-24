Dengan musim dingin yang mulai menyapa kita di berbagai belahan dunia, kita hanya bisa membayangkan musim panas yang dipenuhi sepak bola. Tetap sabar, karena tak lama lagi Piala Dunia 2026 akan tiba dan dimulai pada 11 Juni, saat Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bertekad untuk menyelenggarakan edisi terbaik dari kompetisi ini.

Lionel Scaloni dan Argentina akan berusaha mempertahankan gelar Piala Dunia mereka, yang mereka raih di Qatar 2022. Itu adalah kesuksesan ketiga mereka di Piala Dunia saat Lionel Messi dan kawan-kawan akhirnya berhasil meraih trofi yang didambakan itu.

Menjelang kompetisi, beberapa merek ternama, termasuk adidas, Nike, PUMA, dan lainnya, telah meluncurkan seragam baru untuk penampilan segar di lapangan. Pada 5 November 2025, adidas meluncurkan seragam kandang untuk 22 negara, termasuk juara bertahan Jerman, Spanyol, Belgia, tuan rumah bersama Meksiko, dan banyak lagi. Koleksi ini menggabungkan identitas visual dan tradisi historis masing-masing negara serta menampilkannya dalam estetika modernis dan berwawasan ke depan.

adidas

Koleksi jersey yang berani ini mencerminkan jiwa masing-masing negara melalui palet warna dan motif yang mengangkat aspek-aspek penting dari identitasnya. Mulai dari sejarah yang kaya hingga pemandangan alam yang terkenal, arsitektur tradisional, dan desain seragam ikonik di masa lalu, setiap jersey dirancang untuk menyatukan para penggemar dalam semangat yang sama untuk mendukung negaranya.

Pada 20 Maret 2026, adidas memperkenalkan seragam tandang resmi untuk semua 25 federasi mitra. Mengambil inspirasi dari budaya unik masing-masing negara, seragam tandang ini menafsirkan ulang estetika klasik adidas Piala Dunia – seperti pola geometris dan garis vertikal bergaya – dalam gaya modern dan kontemporer yang resonan dengan para penggemar dan atlet.

PUMA

Kisah adidas dengan sepak bola sangat mendalam, mulai dari performa di lapangan hingga pengaruh budaya di jalanan. Untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, logo adidas Trefoil – lambang keaslian adidas – dicetak di sisi kanan dada setiap jersey, menandai kehadirannya di panggung terbesar sepak bola dunia. Setiap jersey merupakan penghormatan terhadap budaya sepak bola era 90-an, dirancang ulang untuk memenuhi tuntutan zaman sekarang, dan dibuat dengan bangga untuk budaya serta komunitas atlet dan penggemar yang akan memakainya.

Peluncuran seragam utama terbaru dilakukan oleh Nike pada 20 Maret 2026, yang memperkenalkan seragam kandang dan tandang federasi mereka dengan eksplorasi mendalam terhadap warisan, budaya, dan identitas masing-masing tim, menghadirkan rasa optimisme yang mencolok dan inspirasi yang berorientasi ke masa depan.

Nike

Hal lain yang menjadi inti dari visi ini adalah teknologi pendinginan performa Aero-FIT dari Nike, yang memanfaatkan desain komputasional dan proses rajutan khusus yang sangat spesifik pada setiap jahitan untuk membantu para atlet tetap sejuk dalam kondisi ekstrem yang diperkirakan akan terjadi sepanjang turnamen musim panas ini.

PUMA mengikuti jejak tersebut pada 24 Maret 2026, dengan meluncurkan seragam untuk tim-tim mereka yang akan berlaga di Piala Dunia yang mengeksplorasi identitas, warisan, dan kami sangat menyukai desain-desain yang memukau ini. Setiap desain dibuat untuk menangkap budaya, karakter, dan semangat negara yang diwakilinya, dirancang untuk level tertinggi dalam permainan, namun tetap berakar pada emosi yang sama yang menggerakkan sepak bola di mana pun permainan ini dimainkan.

Baik Anda menonton di rumah, mengadakan pesta nonton bersama teman, atau bepergian untuk menonton Piala Dunia secara langsung, Anda harus tampil sesuai dengan suasana. Biarkan GOAL mengulas rilis lengkapnya, sehingga Anda bisa mempersiapkan perlengkapan untuk turnamen besar ini:

