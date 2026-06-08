Dengan musim dingin yang mulai menyapa kita di berbagai belahan dunia, kita hanya bisa membayangkan musim panas yang dipenuhi sepak bola. Tetap sabar, karena tak lama lagi Piala Dunia 2026 akan tiba dan dimulai pada 11 Juni, di mana Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bertekad untuk menyelenggarakan edisi terbaik dari kompetisi ini.

Lionel Scaloni dan Argentina akan berusaha mempertahankan gelar Piala Dunia mereka, yang mereka raih di Qatar 2022. Ini merupakan kesuksesan ketiga mereka di Piala Dunia saat Lionel Messi dan kawan-kawan akhirnya berhasil meraih trofi yang didambakan itu.

Menjelang kompetisi, beberapa merek besar, termasuk adidas, Nike, PUMA, dan lainnya, telah meluncurkan seragam baru untuk tampilan segar di lapangan. Pada 5 November 2025, adidas meluncurkan seragam kandang untuk 22 negara, termasuk juara bertahan Jerman, Spanyol, Belgia, tuan rumah bersama Meksiko, dan banyak lagi. Koleksi ini menggabungkan identitas visual dan tradisi historis masing-masing negara dan menampilkannya dalam estetika modernis yang visioner.

adidas

Ragam seragam yang berani ini mencerminkan jiwa masing-masing negara melalui palet warna dan pola yang merayakan aspek-aspek kunci identitasnya. Mulai dari sejarah yang kaya, lanskap terkenal, arsitektur tradisional, hingga desain seragam ikonik masa lalu, setiap seragam bertujuan untuk menyatukan para penggemar di sekitar kecintaan bersama terhadap negaranya.

Pada 20 Maret 2026, adidas memperkenalkan seragam tandang resmi untuk semua 25 federasi mitra. Mengambil inspirasi dari budaya unik masing-masing negara, seragam tandang ini menafsirkan ulang estetika klasik adidas Piala Dunia – seperti pola geometris dan garis vertikal yang diolah – dalam gaya modern dan kontemporer yang resonan dengan penggemar dan atlet.

PUMA

Kisah adidas dengan sepak bola sangat mendalam, mulai dari performa di lapangan hingga pengaruh budaya di jalanan. Untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, logo adidas Trefoil – lambang keaslian adidas – dicetak di sisi kanan dada setiap jersey, menandai kehadirannya di panggung terbesar sepak bola dunia. Setiap jersey merupakan penghormatan terhadap budaya sepak bola tahun 90-an, dirancang ulang untuk memenuhi tuntutan zaman sekarang, dan dibuat dengan bangga untuk budaya serta komunitas atlet dan penggemar yang akan memakainya.

Peluncuran seragam utama terbaru dilakukan oleh Nike pada 20 Maret 2026, yang memperkenalkan seragam kandang dan tandang federasi mereka dengan eksplorasi mendalam terhadap warisan, budaya, dan identitas masing-masing tim, menghadirkan rasa optimisme yang mencolok dan inspirasi yang mengarah ke masa depan.

Nike

Hal lain yang juga menjadi inti dari visi ini adalah teknologi pendinginan performa Aero-FIT dari Nike, yang memanfaatkan desain komputasional dan proses rajutan khusus yang sangat spesifik untuk membantu para atlet tetap sejuk dalam kondisi ekstrem yang diperkirakan akan terjadi sepanjang turnamen musim panas ini.

PUMA mengikuti jejak tersebut pada 24 Maret 2026, dengan meluncurkan seragam untuk tim-tim mereka yang akan berlaga di Piala Dunia yang mengeksplorasi identitas dan warisan, dan kami sangat terkesan dengan desain-desainnya yang memukau. Setiap desain dirancang untuk menangkap budaya, karakter, dan semangat negara yang diwakilinya, dirancang untuk level tertinggi dalam permainan, namun tetap berakar pada emosi yang sama yang menggerakkan sepak bola di mana pun permainan ini dimainkan.

Baik Anda menonton di rumah, mengadakan pesta nonton bareng teman-teman, atau bepergian untuk menonton Piala Dunia secara langsung, Anda harus tampil sesuai dengan acara tersebut. Izinkan GOAL menguraikan rilis lengkapnya, sehingga Anda dapat mempersiapkan diri untuk turnamen besar ini:

Belanja: Seragam Piala Dunia 2026