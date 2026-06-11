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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Piala Dunia 2026: Argentina, Brasil, Portugal, Inggris, dan lainnya telah diungkap

CULTURE
KITS
World Cup

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Dengan musim dingin yang mulai menyapa kita di berbagai belahan dunia, kita hanya bisa membayangkan musim panas yang dipenuhi sepak bola. Tetap sabar, karena tak lama lagi Piala Dunia 2026 akan tiba dan dimulai pada 11 Juni, di mana Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bertekad untuk menyelenggarakan edisi terbaik dari kompetisi ini.

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Lionel Scaloni dan Argentina akan berusaha mempertahankan gelar Piala Dunia mereka, yang mereka raih di Qatar 2022. Ini merupakan kesuksesan ketiga mereka di Piala Dunia saat Lionel Messi dan kawan-kawan akhirnya berhasil meraih trofi yang didambakan itu.

Menjelang kompetisi, beberapa merek besar, termasuk adidas, Nike, PUMA, dan lainnya, telah meluncurkan seragam baru untuk tampilan segar di lapangan. Pada 5 November 2025, adidas meluncurkan seragam kandang untuk 22 negara, termasuk juara bertahan Jerman, Spanyol, Belgia, tuan rumah bersama Meksiko, dan banyak lagi. Koleksi ini menggabungkan identitas visual dan tradisi historis setiap negara dan menampilkannya dalam estetika modernis yang visioner.

adidas WC kits adidas

Ragam seragam yang berani ini mencerminkan jiwa masing-masing negara melalui palet warna dan pola yang merayakan aspek-aspek kunci identitasnya. Mulai dari sejarah yang kaya, lanskap terkenal, arsitektur tradisional, hingga desain seragam ikonik masa lalu, setiap seragam bertujuan untuk menyatukan para penggemar di sekitar kecintaan bersama terhadap negaranya.

Pada 20 Maret 2026, adidas memperkenalkan seragam tandang resmi untuk semua 25 federasi mitra. Mengambil inspirasi dari budaya unik masing-masing negara, seragam tandang ini menafsirkan ulang estetika klasik adidas Piala Dunia – seperti pola geometris dan garis vertikal yang diolah – dalam gaya modern dan kontemporer yang resonan dengan penggemar dan atlet. 

PUMA WC kits PUMA

Kisah adidas dengan sepak bola sangat mendalam, mulai dari performa di lapangan hingga pengaruh budaya di jalanan. Untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, logo adidas Trefoil – lambang keaslian adidas – dicetak di sisi kanan dada setiap jersey.  Setiap jersey menghormati budaya sepak bola era 90-an, dirancang ulang untuk tuntutan zaman sekarang, dan dibuat dengan bangga untuk budaya serta komunitas atlet dan penggemar yang akan memakainya. 

Peluncuran seragam utama terbaru dilakukan oleh Nike pada 20 Maret 2026, yang memperkenalkan seragam kandang dan tandang federasi mereka dengan eksplorasi mendalam terhadap warisan, budaya, dan identitas masing-masing tim, menghadirkan rasa optimisme yang mencolok dan inspirasi yang mengarah ke masa depan. 

Nike football home kitsNike

Hal lain yang juga menjadi inti dari visi ini adalah teknologi pendinginan performa Aero-FIT dari Nike, yang memanfaatkan desain komputasional dan proses rajutan khusus yang sangat spesifik untuk membantu para atlet tetap sejuk dalam kondisi ekstrem yang diperkirakan akan terjadi sepanjang turnamen musim panas ini.

PUMA mengikuti jejak tersebut pada 24 Maret 2026, dengan memperkenalkan seragam untuk tim-tim mereka yang akan berlaga di Piala Dunia yang mengeksplorasi identitas dan warisan, dan kami sangat terkesan dengan desain-desainnya yang memukau. Setiap desain dirancang untuk menangkap budaya, karakter, dan semangat negara yang diwakilinya, dirancang untuk level tertinggi dalam permainan, namun tetap berakar pada emosi yang sama yang menggerakkan sepak bola di mana pun permainan ini dimainkan.

Baik Anda menonton di rumah, mengadakan pesta nonton bareng teman-teman, atau bepergian untuk menonton Piala Dunia secara langsung, Anda harus tampil sesuai dengan acara tersebut. Izinkan GOAL menguraikan rilis lengkapnya, sehingga Anda dapat mempersiapkan perlengkapan untuk turnamen besar ini:

Belanja: Seragam Piala Dunia 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Aljazair I Beranda

    Terinspirasi oleh bukit pasir gurun Aljazair, seragam kandang Aljazair menampilkan desain grafis garis-garis dinamis dalam warna krem dan putih, dengan sentuhan hijau cerah di bagian leher dan bahu. Desain ini menggambarkan bukit pasir yang bergelombang—simbol ikonik negara tersebut—yang menghubungkan tim dengan tanah airnya, disertai tulisan 'Aljazair' dalam bahasa Arab di bagian belakang leher.

    Seragam Aljazair di adidas, belisekarang 

    Seragam Aljazair di Fanatics - Belisekarang

  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Aljazair I Tandang

    Terinspirasi oleh warna-warna cerah gurun berbatu dan oase yang rimbun di seluruh Aljazair, jersey tandang ini menampilkan garis-garis vertikal hijau yang tersebar di atas latar belakang hijau tua yang mencolok, yang mencerminkan lanskap unik dan palet warna tradisional negara tersebut. Tulisan “ALGERIA” dalam bahasa Arab terpampang dengan bangga di bagian belakang leher, menghubungkan tim dengan tanah air mereka dalam perjalanan mereka di Piala Dunia.

    Seragam Aljazair di adidas, Belisekarang 

    Seragam Aljazair di FanaticsBelanja sekarang

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Beranda

    Garis-garis vertikal tradisional Argentina berwarna biru langit dan putih tampil dengan tampilan yang dinamis, dilengkapi efek gradasi tiga warna yang unik, yang mengangkat nuansa biru dari tiga seragam juara Piala Dunia sebelumnya – 1978, 1986, dan 2022. Di bagian leher belakang terdapat tulisan khusus bertuliskan ‘1896’ – sebagai perayaan tanggal pendirian AFA. 

    Seragam Argentina di adidasShop sekarang 

    Seragam Argentina di FanaticsBelanja sekarang

  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentina I Tandang

    Seragam tandang ini terinspirasi dari warisan seni Argentina yang kaya, dengan motif grafis biru berputar yang khas, terinspirasi dari motif tradisional negara tersebut. Sentuhan warna putih pada latar belakang hitam mempertegas garis-garis bergaya, lekukan bunga yang rumit, dan tanaman merambat, sehingga menghidupkan desain ini melalui kontras yang mencolok. Di bagian belakang leher terukir motif “Argentina” yang dirancang khusus, terletak di depan Sol de Mayo, simbol matahari nasional. 

    Seragam Argentina di adidasBeli sekarang 

    Seragam Argentina di FanaticsBelanja sekarang

  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australia I Beranda

    Seragam kandang ini terinspirasi langsung dari seragam ikonik Australia tahun 2006 dan era Total 90 Nike yang legendaris. Warna kuning dan hijau tradisional dihadirkan kembali dengan sentuhan modern, termasuk celana pendek bergradasi hijau yang menambah kesan dinamis dan kedalaman. Seragam ini menghormati perjalanan sepak bola Australia sekaligus memperkuat kehadirannya yang terus berlanjut di level tertinggi.

    Seragam Australiakini tersediadi NikeShop

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australia I Tandang

    Seragam tandang ini terinspirasi oleh matahari terbit di Australia, yang melambangkan momentum maju dan potensi untuk membawa sepak bola di Australia ke masa depan. Gradasi warna karang dan hijau tua menggambarkan energi dan perkembangan, sementara lambang federasi dengan efek lenticular menghadirkan kesan gerak tiga dimensi.

    Seragam Australiakini tersediadi NikeShop

  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Austria I Beranda

    Kesederhanaan menghadirkan kesan yang kuat bagi Austria. Latar belakang merah mencolok dipadukan dengan lengan berwarna hitam pekat dan aksen putih yang tajam — sebuah ekspresi langsung dari warna-warna nasional, yang disederhanakan dan tanpa kompromi. Desainnya terasa kokoh dan akrab, mencerminkan budaya sepak bola yang dibentuk oleh disiplin, kekuatan fisik, dan kerja sama tim.

    Seragam Austriakini tersediadi PUMAShop

  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Austria I Tandang

    Identitas Austria ditampilkan kembali melalui sudut pandang progresif pada seragam tandang. Palet warna lembut yang terinspirasi pegunungan Alpen dipadukan dengan garis-garis topografi yang mengalir, menggambarkan medan pegunungan negara tersebut dalam gerakan. Dengan nuansa yang lebih cerah dan ekspresi yang lebih bebas, seragam ini kontras dengan kesan tegas seragam kandang, namun tetap memancarkan rasa identitas yang sama.

    Seragam Austriakini tersediadi PUMAShop

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgia I Beranda

    Seragam kandang Belgia terinspirasi dari jendela kaca patri bergaya Gotik yang menonjol dan dapat ditemukan di berbagai bangunan arsitektur negara tersebut. Simbol-simbol yang mewakili "Red Devils" dan "Red Flames"—julukan untuk tim putra dan putri—ditampilkan dalam gaya ini di atas latar belakang merah jersey. Bagian tepi bahu dan ujung lengan dihiasi detail hitam dan kuning, yang mengacu pada warna bendera negara tersebut.

    Seragam Belgia di adidasShop sekarang 

    Seragam Belgia di FanaticsBelanja sekarang

  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgia I Tandang

    Seragam tandang ini menampilkan motif menyeluruh dalam palet warna biru muda, merah muda, dan putih, yang dirancang sebagai penghormatan kepada seniman Belgia René Magritte dan gerakan surealis Belgia yang terkenal. Garis dan bentuk bertumpuk menciptakan kesan kedalaman dan gerakan, sebagai penghormatan yang ceria terhadap karya Magritte. Para penggemar juga akan mengenali elemen ikonik dari lambang negara tersebut, serta simbol-simbol sepak bola, seperti bola dan garis-garis lapangan. Sebuah variasi dari karya seninya yang berjudul The Treachery of Images – yang biasanya bertuliskan ‘Ceci n'est pas une pipe’ yang berarti “Ini bukan pipa”, terlihat sebagai detail halus di bagian leher jersey: ‘Ceci n'est pas un maillot’, yang berarti “Ini bukan jersey”.

    Seragam Belgia di adidasShop sekarang 

    Seragam Belgia di FanaticsBelanja sekarang

  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasil I Beranda

    Seragam kandang ini melambangkan akar sepak bola Tim Nasional Brasil, menafsirkan kembali identitas nasional melalui gerakan, energi, dan ekspresi. Elemen-elemen yang terinspirasi dari bendera Brasil diubah bentuknya dan diolah menjadi motif rajutan yang dirancang secara khusus, mengubah simbol yang sudah dikenal menjadi tekstur yang hidup di seluruh permukaan kaos. Alih-alih sekadar lambang statis, bendera tersebut menjadi sesuatu yang dikenakan, dibawa, dan dibasahi keringat — melambangkan sebelas pemain yang melangkah ke lapangan dengan sepenuhnya mewakili negara yang mereka wakili. Warna ikonik kuning, hijau, dan biru dihidupkan melalui gerakan yang didorong oleh rajutan, memperkuat identitas visual Brasil yang tak tertandingi.

    Seragam Brasilkini tersediadi NikeShop

  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasil I Tandang

    Seragam tandang Timnas Brasil dari Jordan Brand menghadirkan semangat keunggulan di lapangan, terinspirasi dari warna, pola, dan motif predator tercepat dan paling tangguh di Brasil. Dengan dominasi warna kuning dan biru yang menjadi ciri khas seragam sepak bola Brasil, seragam ini juga memadukan motif gajah ikonik dari Jordan Brand, sehingga menciptakan penampilan unik di lapangan yang memadukan dua budaya kehebatan yang berbeda.

    Seragam Brasilkini tersediadi NikeShop

  • Canada WC 26 home kit Nike

    Kanada I Beranda

    Seragam kandang ini sangat kental dengan DNA sepak bola Kanada. Desainnya menonjolkan daun maple sebagai simbol utama — dengan dua warna dan ditempatkan di tengah, mengarah ke utara sebagai lambang ambisi dan kemajuan bersama. Detail-detail yang dirancang dengan teliti dan terinspirasi dari pakaian luar ruangan khas Kanada memperkuat daya tahan dan ketelitiannya. Seragam kandang ini tampil berani dan mudah dikenali, dengan jelas mengekspresikan persatuan, kekuatan, dan kebanggaan nasional.

    Seragam Kanadakini tersediadi NikeShop

  • Canada WC 26 away kitNike

    Kanada I Tandang

    Seragam tandang ini melambangkan wajah baru sepak bola Kanada — penuh percaya diri, tanpa kompromi, dan terbentuk oleh momentum kompetitif terkini. Terinspirasi oleh lanskap beku, grafis es retak ini menangkap ketegangan sekaligus keindahan. Daun maple beku yang diukir menyerupai bilah sepatu seluncur memperkuat warisan olahraga musim dingin Kanada. Dirancang sebagai klasik masa depan, seragam tandang ini memancarkan intensitas dan semangat maju melalui tampilan yang lebih gelap dan berani.

    Seragam Kanadakini tersediadi NikeShop

  • Cape Verde home WC 26 kit Capelli

    Cape Verde I Beranda

    Seragam kandang Cape Verde didominasi warna biru, dengan motif grafis bernuansa serupa yang menutupi seluruh bagian depan dan lengan. Desain ini terinspirasi dari rute penerbangan yang menghubungkan sepuluh pulau di negara tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk pola geometris berlapis yang membentang di seluruh kain.

  • Cape Verde WC 26 Away kit Capelli

    Cape Verde I (Tandang)

    Seragam tandang Cape Verde hadir dalam warna putih, dengan motif grafis serasi yang menutupi seluruh bagian depan dan lengan. Pola tersebut mengacu pada rute penerbangan yang menghubungkan sepuluh pulau di negara tersebut, yang diekspresikan melalui desain geometris berlapis yang dibuat menggunakan teknik sublimasi

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolombia I Beranda

    Seragam kandang Kolombia terinspirasi oleh realisme magis, sebuah aliran seni yang memadukan unsur-unsur fantastis dengan latar yang realistis, yang sering kali diwakili oleh kupu-kupu kuning. Seragam ini dipadukan dengan celana pendek biru dan kaus kaki merah, sehingga menciptakan tampilan khas Kolombia yang tak tertandingi

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Kolombia I Tandang

    Seragam tandang ini merayakan keanekaragaman hayati Kolombia yang unik, dengan memadukan palet warna dari kedua garis pantainya. Desainnya menampilkan pola berulang di seluruh permukaan yang memadukan nuansa biru gelap Samudra Pasifik dan nuansa biru terang Laut Karibia, yang dihidupkan melalui garis-garis vertikal yang berjenjang. Detail pinggiran kuning yang mencolok pada 3-stripes, manset, dan logo tercermin pada tulisan “COLOMBIA” di bagian belakang leher, yang membangkitkan rasa bangga dan keterikatan dengan tanah air mereka. 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Kroasia I Beranda

    Seragam kandang ini kembali menghadirkan pola kotak-kotak klasik Kroasia dalam skala yang lebih kecil dan lebih halus, yang sangat terinspirasi dari desain tahun 1990 namun disesuaikan dengan kebutuhan sepak bola modern. Hasilnya bukanlah replika langsung, melainkan interpretasi ulang yang setia yang mempertahankan semangat dan dampak visual dari aslinya. Hasilnya adalah seragam kandang yang langsung dapat dikenali namun tetap kontemporer — menyeimbangkan warisan dengan presisi yang berorientasi pada performa serta menghormati momen yang membentuk sejarah sepak bola Kroasia.

    Seragam Kroasiakini tersediadi NikeShop

  • Croatia WC 26 away kitNike

    Kroasia I Tandang

    Seragam tandang menghadirkan interpretasi yang lebih gelap dan lebih tenang dari identitas yang sama. Motif kotak-kotak khasnya dipertahankan dan diinterpretasikan ulang dalam palet warna biru, menciptakan kontras visual yang kuat sekaligus menjaga kesinambungan dengan seragam kandang. Sentuhan warna yang lebih gelap ini menghadirkan kesan yang lebih tenang dan berwibawa, sehingga menjadikan seragam tandang sebagai versi modern yang melengkapi seragam kandang sekaligus tampil percaya diri dengan ciri khasnya sendiri.

    Seragam Kroasiakini tersediadi NikeShop

  • Curacao WC home kitadidas

    Curaçao I Beranda

    Seragam kandang Curaçao menampilkan pola grafis yang khas pada lengan, berupa garis-garis melingkar bergelombang berwarna biru muda. Desain ini terinspirasi langsung dari ombak yang mengelilingi pulau Karibia tersebut, sebagai bentuk penghormatan kepada laut.

    Seragam Curaçao di adidas. Belisekarang

  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I (Tandang)

    Seragam tandang Curaçao ini mengangkat tema ibu kota, Willemstad, serta bangunan-bangunan berwarna-warni yang terdapat di distrik Punda dan Otrobanda. Kedua distrik ini, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO, dikenal dengan fasadnya yang cerah dan dipenuhi sinar matahari, dan diwujudkan dalam desain ini melalui warna dasar kuning pastel serta garis-garis tebal berwarna merah muda, biru kehijauan, dan oranye. Estetika ini dilengkapi dengan detail biru yang rumit yang membentang di sepanjang lengan, ujung lengan, serta garis tepi logo adidas dan lambang nasional.

    Seragam Curaçao di adidasBeli sekarang

  • Czech Republic home kit PUMA

    Republik Ceko I Beranda

    Keberanian dan kebanggaan nasional menjadi landasan bagi Republik Ceko. Bagian tubuh seragam berwarna merah tua ini dihiasi pola bertekstur yang menutupi seluruh permukaan, memberikan kesan kedalaman tanpa mengganggu, sementara aksen biru dan putih menghiasi kerah dan lengan. Berakar pada tradisi, namun diwujudkan dengan kepercayaan diri modern.

    Seragam Republik Cekokini tersediadi PUMAShop

  • Czech Republic away kitPUMA

    Republik Ceko I Tandang

    Keanggunan yang minimalis menjadi ciri khas seragam tandang ini. Latar belakang putih bersih dihiasi tekstur garis-garis abstrak yang mengingatkan pada sketsa, peta jalan, dan coretan kapur di trotoar, yang menangkap kesegaran dan kebebasan permainan. Sentuhan emas memberikan aksen halus, menyeimbangkan kesan elegan dengan kesan dinamis.

    Seragam Republik Cekokini tersediadi PUMAShop

  • DR Congo home kit Umbro

    Republik Demokratik Kongo I Beranda

    Seragam kandang Republik Demokratik Kongo ini merayakan identitas tradisional tim dengan sentuhan modern yang dinamis, menggunakan warna dasar biru muda cerah yang mencolok—warna yang telah lama identik dengan tim Leopards. Ciri khasnya adalah tekstur motif leopard tone-on-tone yang sepenuhnya disesuaikan dan dicetak dengan teknik sublimasi, serta pola grafis bergelombang yang membentang di bagian bawah jersey, memudar secara mulus ke dalam kain. Aksen merah tebal menonjolkan kerah bulat dan ujung lengan, yang mencerminkan warna bendera nasional Kongo.

    Seragam DR Kongokini tersediadi Umbro Shop

  • DR Congo away kit Umbro

    Republik Demokratik Kongo I (Tandang)

    Seragam tandang DR Kongo kini hadir dengan tampilan yang segar dan bersih, namun tetap mempertahankan kesamaan visual yang kuat dengan desain seragam kandang. Dengan latar belakang putih bersih, bagian bawah jersey ini menampilkan pola berlian geometris yang mencolok, yang berubah dari warna putih cerah di bagian atas menjadi nuansa biru lembut di bagian bawah.

    Seragam DR Kongokini tersediadi Umbro Shop

  • Ecuador home WC 26 kit Marathon

    Ekuador I Beranda

    Seragam kandang Ekuador didominasi warna kuning cerah, dengan kerah V berwarna biru tua yang dilengkapi detail garis merah di bagian dalam serta pinggiran biru tua yang serasi dengan aksen merah halus pada ujung lengan. Lambang FEF terpampang di dada sebelah kiri, sedangkan logo Marathon terletak di sebelah kanan. Sebuah panel bermotif biru tua dan merah membentang di sepanjang sisi seragam, menambah detail khas pada desain keseluruhannya. 

  • Ecuador away 26 WC kit Marathon

    Ekuador I (Tandang)

    Seragam tandang baru Ekuador menampilkan warna dasar biru tua dengan pola tonal halus yang terintegrasi ke dalam kainnya. Kerah bergaya polo yang kokoh ini dibalut warna biru tua, dengan aksen emas halus di sepanjang tepi kerah dan bagian kancing. Ujung lengan juga memiliki desain serupa, dilengkapi garis aksen emas yang serasi. Panel samping yang kontras membentang secara vertikal di sepanjang tubuh, menampilkan sisipan biru tua yang lebih gelap dengan efek grafis bertekstur dalam nuansa tembaga yang lembut. 

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Mesir I Beranda

    Seragam kandang Mesir sarat dengan makna simbolis. Warna merah yang kaya memudar menjadi nuansa yang lebih gelap di bagian dada, dipadukan dengan pola geometris bersudut yang merujuk pada hieroglif kuno sekaligus energi dinamis Kairo modern. Aksen hitam dan emas semakin memperkuat kesan prestise dan ambisi. Seragam ini menghadirkan kesan megah, sesuai untuk sebuah negara dengan sejarah sepak bola yang sama mendalamnya dengan warisan budayanya.

    Seragam Mesirkini tersediadi PUMAShop

  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Mesir I Tandang

    Seragam tandang ini menonjolkan gaya yang lebih lembut dan kontemplatif. Latar belakang putih lembut dipadukan dengan pola abstrak bernuansa senada, pasir gurun, permainan cahaya, serta pemandangan abadi yang digambarkan dalam gerakan. Aksen hijau tua pada kerah memberikan kesan kokoh pada desain, sementara kesan keseluruhan tetap terlihat rapi, tenang, dan penuh percaya diri. 

    Seragam Mesirkini tersediadi PUMAShop

  • England WC 26 Home kitNike

    Inggris I Beranda

    Seragam kandang ini berakar pada warisan sepak bola Inggris, yang kembali menonjolkan tampilan serba putih yang ikonik sekaligus mengangkatnya dengan sentuhan modern. Motif halus yang terinspirasi oleh budaya sepak bola Inggris dirancang langsung ke dalam kain, sehingga menciptakan kedalaman tanpa menghilangkan siluet klasiknya. Sebuah bintang emas metalik di atas lambang menggantikan desain tradisional dengan warna senada. Seragam kandang ini terasa akrab namun tampil lebih tegas — menghormati sejarah sekaligus menandai kebangkitan kembali Inggris di panggung global.

    Seragam Inggriskini tersediadi NikeShop

  • England WC 26 away kitNike

    Inggris I Tandang

    Seragam tandang ini menandai perubahan bersejarah dalam identitas visual Timnas Inggris, dengan memadukan atasan merah dan celana pendek biru tua. Kombinasi berani ini melambangkan Timnas Inggris yang berorientasi ke masa depan, yang berani menantang konvensi namun tetap berpegang teguh pada tradisi. Lambang federasi yang ditempatkan di tengah berada tepat di bawah bintang emas metalik, yang semakin memperkuat kehadiran dan kebanggaan.

    Seragam Inggriskini tersediadi NikeShop

  • France WC 26 kit home Nike

    Prancis I Beranda

    Seragam kandang Prancis mencerminkan energi generasi baru dan keanggunan sepak bola Prancis modern: muda, ekspresif, dan kreatif. Terinspirasi oleh haute couture Prancis, kerah putih pada seragam ini menghadirkan interpretasi baru atas palet warna tradisional biru, putih, dan merah. Pola biru yang berulang pada kainnya mencerminkan kecepatan tim Prancis. Lambang berwarna tembaga metalik dipadukan dengan kerah polo putih klasik dan barisan kancing merah. 

    Seragam Pranciskini tersediadi NikeShop

  • France WC 26 away kitNike

    Prancis I Tandang

    Seragam tandang Prancis merupakan salah satu seragam paling inovatif yang pernah diciptakan untuk Tim Nasional Prancis dan sangat kental dengan sejarah kontemporer. Dinamakan “Liberté,” seragam ini terinspirasi oleh Patung Liberty, sebuah hadiah dari Prancis kepada Amerika Serikat. Warna dasar biru-hijau muda pada seragam ini mencerminkan lapisan patina patung tersebut saat ini, yang dipadukan dengan elemen tembaga metalik yang mengingatkan pada bahan aslinya. Hiasan lengan tiga warna dan tipografi seragam ini menambahkan dimensi budaya, kemewahan, dan minimalis. Seragam ini memadukan warisan, keanggunan, dan kehalusan modern untuk menegaskan identitas dan nilai-nilai kebebasan yang diperjuangkan oleh Prancis, baik di masa lalu maupun sekarang.

    Seragam Pranciskini tersediadi NikeShop

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Jerman I Beranda

    Mengangkat kembali kesuksesan Jerman di turnamen ini, seragam kandang ini menjadi penghormatan bagi beberapa seragam paling ikonik negara tersebut. Motif berlian yang berulang dan detail chevron masing-masing terinspirasi dari grafis ikonik pada seragam-seragam sebelumnya, termasuk seragam pemenang Piala Dunia 2014.

    Seragam Jerman di adidas, Belisekarang

    Seragam Jerman di FanaticsBelanja sekarang

  • Germany Away kit WC 26adidas

    Jerman I Tandang

    Melanjutkan bahasa visual seragam kandang, motif chevron diagonal diinterpretasikan ulang menjadi pola menyeluruh berwarna biru tua, membentuk pola berulang yang ritmis dari tiga bentuk yang saling bertautan. Palet warnanya memadukan nuansa dari berbagai era dalam sejarah DFB. Desain ini menampilkan sentuhan pada jaket ritsleting seperempat klasik berwarna biru yang dikenakan pada tahun 1954, serta atasan latihan klasik berwarna biru dan putih dari era 60-an, 70-an, dan 80-an, sementara aksen biru aqua merujuk pada pakaian latihan berwarna mencolok dari era 90-an. Semua dirancang untuk menciptakan efek visual yang mencolok dan kuat. Label bendera yang halus di bagian bawah jersey merayakan kemitraan jangka panjang antara adidas dan Jerman sejak tahun 1954.

    Seragam Jerman di adidasShop sekarang

    Seragam Jerman di FanaticsBelanja sekarang

  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana I Beranda

    Energi murni. Latar belakang putih dihiasi pola geometris yang mencolok dalam gradasi warna merah, kuning, dan hijau yang cerah — warna-warna nasional yang dihidupkan melalui ritme dan gerakan. Bintang Hitam yang ikonik menjadi pusat perhatian di bagian depan desain. Penuh semangat perayaan, tanpa ragu, dan dirancang untuk menonjol.

    Seragam Ghanakini tersediadi PUMAShop

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana I (Tandang)

    Memancarkan kekuatan dan optimisme, seragam tandang berwarna emas ini sangat mencolok. Motif yang terinspirasi dari kain Kente di seluruh bagian seragam menambah kedalaman budaya, sementara aksen merah dan lambang Black Star mengaitkan desain ini dengan warisan budaya Ghana.

    Seragam Ghanakini tersediadi PUMAShop

  • Haiti Home WC 26 kit Saeta

    Haiti I Beranda

    Seragam kandang ini menampilkan warna dasar biru tua khas Haiti, dengan aksen merah cerah di sekitar kerah bulat dan ujung lengan. Namun, FIFA menilai seragam tersebut terlalu sarat muatan politik, sehingga mereka meminta perubahan pada seragam tersebut hanya sehari sebelum turnamen dimulai. Poin yang menjadi perdebatan terletak di bagian pinggul kanan seragam, yang menampilkan siluet yang terinspirasi dari Pertempuran Vertières dan Revolusi Haiti.

  • Haiti WC 26 away kit Saeta

    Haiti I Tandang

    Seragam tandang ini menggunakan pola desain yang sama, namun menampilkan kombinasi warna alternatif untuk melengkapi koleksi seragam turnamen. Desainnya mengusung latar belakang putih yang bersih dan segar, dipadukan dengan aksen merah kontras pada kerah dan lengan. Seragam ini juga tetap mempertahankan letak lambang nasional di bagian tengah serta grafis pohon palem dengan warna senada di bagian belakang, sehingga menghadirkan identitas visual yang serasi bagi tim dalam ketiga pilihan seragam pertandingan.

  • Iran 2026 WC kit Majid

    Iran I Beranda

    Seragam kandang ini tetap mempertahankan warna dasar putih bersih yang sudah sangat identik dengan tim nasional. Titik fokus utama dari desain ini adalah kembalinya grafis Cheetah Asia yang menonjol dan bergaya, yang dicetak sebagai watermark abu-abu berukuran besar di sisi kanan bawah bagian depan tubuh. Motif mencolok ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap kucing besar yang terancam punah ini, yang berasal dari dataran tinggi Iran, sebuah tema konservasi satwa liar yang dengan bangga telah menjadi ciri khas beberapa jersey turnamen paling ikonik negara ini selama dekade terakhir.

  • Iran Away WC 2026 kit Majid

    Iran I Tandang

    Seragam tandang ini menggunakan templat struktur dan tata letak yang sama dengan seragam utama, namun mengganti palet warnanya dengan warna dasar merah menyala. Pada seragam cadangan ini, grafis Cheetah Asia berukuran besar kembali muncul di bagian pinggul kanan bawah, dengan warna merah yang sedikit lebih gelap dan kontras, yang tampak samar-samar muncul dari kain di bawah sorotan lampu stadion. Tata letak ini memastikan kesinambungan visual bagi Tim Melli sepanjang babak penyisihan grup, sekaligus memberikan para penggemar alternatif yang lebih berani dan sangat serasi dibandingkan dengan estetika seragam kandang yang bersih.

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Pantai Gading I Beranda

    Seragam kandang Pantai Gading merupakan sebuah perayaan. Bagian tubuh berwarna oranye cerah yang berkesan liar dihidupkan oleh motif menyeluruh yang terinspirasi dari tekstil dan simbol tradisional Pantai Gading, menciptakan kesan dinamis, meriah, dan hangat. Aksen hijau memberikan keseimbangan, sementara desain keseluruhannya memancarkan kebanggaan dan kegembiraan bersama. Inilah sepak bola yang penuh semangat.

    Seragam Pantai Gadingkini tersediadi PUMAShop

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Pantai Gading I Tandang

    Seragam tandang ini didominasi oleh warna putih bersih, dihiasi dengan pola-pola tonal halus yang mengingatkan pada sinar matahari yang menembus dedaunan serta tekstur alami lanskap Pantai Gading. Warna oranye dan hijau melengkapi desain ini dengan warna nasional, sehingga keahlian pengerjaan yang elegan pun tampak menonjol.

    Seragam Pantai Gadingkini tersediadi PUMAShop

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Jepang I Beranda

    Warna biru klasik pada seragam kandang Jepang dihidupkan melalui grafis abstrak dengan detail garis-garis berwarna biru abu-abu, yang mencerminkan kabut terkenal yang terlihat di cakrawala tempat langit dan laut bertemu di Jepang. Bendera Jepang terpampang dengan bangga sebagai aksen penutup di bagian belakang leher.

    Seragam Jepang di adidasShop sekarang

    Seragam Jepang di FanaticsBelanja sekarang

  • Japan Away kit WC 26adidas

    Jepang I Tandang

    Terinspirasi dari “Colours Beyond the Horizon”, desain seragam tandang Jepang diwujudkan melalui motif garis-garis yang menampilkan 12 warna berbeda yang melambangkan persatuan dan ikatan bangsa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan latar belakang warna putih gading dan 11 garis vertikal yang memudar membentang di sepanjang kaos dengan efek seperti hujan, melambangkan masing-masing dari 11 pemain di lapangan, sementara garis tengah yang mencolok mengambil warna matahari merah dari bendera nasional untuk mewakili jantung tim – para penggemarnya. Bendera Jepang tercetak di bagian belakang leher sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas kolektif. 

    Seragam Jepang di adidasShop sekarang

    Seragam Jepang di FanaticsBelanja sekarang

  • Jordan WC 26 home kit Kelme

    Beranda Jordan I

    Seragam kandang Yordania memiliki warna dasar putih bersih yang dipercantik dengan motif lengan yang khas dan sarat makna budaya. Lengan seragam tersebut dihiasi dengan banyak berlian kecil berwarna merah, yang terinspirasi langsung dari kufiya, syal tradisional Timur Tengah yang menjadi simbol nasional yang menonjol di Yordania. 

  • Jordan 26 WC away kitKelme

    Jordan I Tandang

    Seragam tandang menggunakan templat desain yang persis sama dengan seragam kandang, namun dengan kombinasi warna yang sepenuhnya terbalik. Seragam ini didominasi warna merah dengan aksen berlian berwarna putih yang terinspirasi dari kufiya di bagian bahu dan lengan, dipadukan dengan celana pendek dan kaus kaki berwarna merah yang serasi.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Meksiko I Beranda

    Warisan dan masa depan berpadu dalam seragam kandang baru Meksiko. Seragam ini melambangkan energi dan kebanggaan yang akan menyatukan para penggemar dari berbagai generasi selama Piala Dunia FIFA mendatang. Seragam ini merayakan dukungan tak tergoyahkan dari sebuah bangsa yang hidup dan bernapas untuk sepak bola, di mana setiap momen yang dibagikan mencerminkan jiwa Meksiko. Di bagian belakang leher, kalimat 'SOMOS MÉXICO', yang berarti 'Kami Adalah Meksiko', muncul sebagai simbol persatuan dan semangat yang mendefinisikan jiwa Meksiko.

    Seragam Meksiko di adidas, Belisekarang

    Seragam Meksiko di FanaticsBelanja sekarang

  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Meksiko I Tandang

    Terinspirasi dari kekayaan sejarah Meksiko, seragam tandang ini menampilkan grafis abu-abu yang menutupi seluruh permukaan pada latar belakang putih, terinspirasi dari pola yang dikenal sebagai ‘Grecas’ yang ditemukan dalam arsitektur dan seni tradisional. Motif yang berulang di seluruh permukaan ini menampilkan pola tangga abstrak yang berulang, merujuk pada eksterior bertingkat yang sering ditemui pada bangunan tradisional Meksiko. Kalimat “SOMOS MÉXICO”, yang berarti “Kami Adalah Meksiko”, terukir di bagian belakang leher dan melambangkan persatuan serta semangat yang mendefinisikan jiwa Meksiko menjelang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA ke-3 mereka yang memecahkan rekor. 

    Seragam Meksiko di adidas, Belisekarang

    Seragam Meksiko di FanaticsBelanja sekarang

  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Maroko I Beranda

    Warna merah yang pekat dan gagah menjadi ciri khas seragam kandang Maroko, dengan aksen hijau serta motif tradisional pada kerah dan lengan yang terinspirasi langsung dari warisan budaya Maroko. Tampilan yang rapi, penuh percaya diri, dan sarat ambisi.

    Seragam Marokokini tersediadi PUMAShop

  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Maroko I Tandang

    Detail yang rumit menjadi ciri khas seragam tandang ini. Latar belakang putihnya dihiasi dengan pola geometris halus yang terinspirasi dari keramik dan arsitektur tradisional Maroko: halus, berlapis-lapis, dan sarat makna budaya. Aksen merah dan hijau memberikan kontras, menyeimbangkan keanggunan dengan ketangguhan. 

    Seragam Marokokini tersediadi PUMAShop

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Belanda I Beranda

    Seragam kandang Belanda menampilkan kembali warna Oranje yang ikonik dengan cara memperkuatnya, bukan dengan mengubahnya. Dirancang agar terlihat dari kejauhan, seragam ini menghadirkan warna oranye Belanda yang paling cerah hingga saat ini. Lambang federasi lenticular yang inovatif menghadirkan kesan dinamis dan dimensi, sehingga tampilannya berubah seiring pergerakan para pemain di lapangan. Seragam kandang ini sangat mudah dikenali, penuh energi, dan mencerminkan kebanggaan Belanda.

    Seragam Belandakini tersediadi NikeShop

  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Belanda I Tandang

    Seragam tandang ini menghidupkan kembali tampilan serba putih yang ikonik dari Belanda. Terinspirasi oleh gradasi mikroskopis, garis oranye horizontal yang memudar membentang di seluruh seragam, melambangkan eksperimen dan ketepatan. Lambang lenticular berukuran besar yang ditempatkan di tengah memperkuat inovasi sebagai identitas. Garis-garis yang bersih dan keseimbangan geometris mencerminkan prinsip-prinsip desain Belanda sekaligus menandakan masa depan yang progresif.

    Seragam Belandakini tersediadi NikeShop

  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Selandia Baru I Beranda

    Seragam kandang Selandia Baru menghadirkan kesederhanaan yang memancarkan kekuatan murni dan tak berlebihan. Bagian tubuh berwarna hitam dihiasi tekstur pola abstrak yang mengalir, menggambarkan lanskap alam—paku-pakuan, garis pantai, dan medan vulkanik—yang ditampilkan dengan sentuhan modern dan dinamis. Daun paku perak yang ikonik terpampang dengan gagah di bagian dada, memperkuat identitas desain ini. Tenang namun penuh percaya diri. 

    Seragam Selandia Barukini tersediadi PUMAShop

  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Selandia Baru I Tandang

    Warna dasar biru es pucat menghadirkan kesan yang lebih lembut dan penuh penjelajahan pada seragam tandang ini. Garis-garis organiknya menggambarkan topografi, arus air, dan gerakan alam, yang menangkap keterikatan Selandia Baru dengan daratan dan laut dengan sentuhan modern.

    Seragam Selandia Barukini tersediadi PUMAShop

  • Norway WC 26 home kitNike

    Norwegia I Beranda

    Seragam kandang ini mengusung identitas ikonik Norwegia yang serba merah sekaligus terinspirasi langsung dari bendera nasional. Motif grafis bergaya Urnes dengan warna senada yang terinspirasi dari warisan Viking disematkan di antara garis-garis biru, menghubungkan simbolisme kuno dengan performa modern. Seragam ini mencerminkan momen kebanggaan nasional dan keyakinan bersama, menghormati masa lalu Norwegia sekaligus memperkuat kehadirannya yang semakin menonjol di panggung global.

    Seragam Norwegiakini tersediadi NikeShop

  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norwegia I Tandang

    Seragam tandang ini menandai peluncuran seragam tim nasional Norwegia pertama yang serba hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Terinspirasi oleh Viking Berserkers — para pejuang garis depan yang terkenal dengan intensitasnya yang luar biasa — desain ini menandai dimulainya era baru sepak bola Norwegia. Dengan gaya minimalis dan eksekusi yang tegas, seragam tandang ini memancarkan kepercayaan diri melalui kesederhanaan, memanfaatkan nuansa gelap dan tekstur bahan untuk menonjolkan kekuatan.

    Seragam Norwegiakini tersediadi NikeShop

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay I Beranda

    Motif garis-garis merah dan putih klasik kembali dengan semangat baru. Dengan tekstur dan sentuhan akhir yang terlihat usang secara halus, desain ini menghadirkan nuansa sejarah dan keaslian yang terasa autentik. Aksen biru pada kerah dan ujung lengan mengacu pada bendera nasional, memadukan tradisi dengan sentuhan kontemporer.

    Seragam Paraguaykini tersediadi PUMAShop

  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I (Tandang)

    Dengan semangat yang berani dan inovatif, seragam tandang ini menampilkan motif kamuflase bernuansa gelap dalam paduan warna hitam dan biru kehijauan, yang menghadirkan kesan dinamis dan tak terduga. Desainnya terasa taktis dan modern, mencerminkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi yang menjadi ciri khas sepak bola Paraguay. Dirancang untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga.

    Seragam Paraguaykini tersediadi PUMAShop

  • Panama 2026 world cup kit Reebok

    Panama I Beranda

    Seragam kandang baru Panama menghadirkan desain yang terstruktur, yang mengangkat warna-warna nasional tradisional dan detail bahan yang diperbarui, dengan latar belakang merah serta panel samping berwarna putih yang membentang secara vertikal di sepanjang tubuh. Kerah polo yang dapat dilipat berwarna biru tua dilengkapi dengan aksen putih, yang serasi dengan ujung lengan yang serupa. Bahan seragam ini menampilkan pola tonal di seluruh bagian tubuh, yang terbentuk dari garis-garis vertikal dan motif elang yang berulang, yang terinspirasi dari lambang tim nasional.

  • Panama away 2026 World Cup kitReebok

    Panama I (Tandang)

    Seragam tandang Panama hadir dengan warna dasar putih, dipadukan dengan detail tonal yang halus yang terintegrasi ke dalam kainnya. Bahannya menampilkan pola vertikal berulang yang memadukan elemen geometris, yang terlihat di bagian tubuh dan lengan. Kerah berbentuk V dilengkapi aksen biru tua dengan pinggiran merah, serasi dengan ujung lengan yang menggunakan kombinasi warna yang sama. Garis pinggiran berwarna emas membentang di sepanjang jahitan bahu, menciptakan transisi yang jelas antara panel depan dan belakang.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Beranda

    Seragam kandang Portugal dirancang untuk menggambarkan kekuatan lautan dan semangat yang menggerakkan negara ini di panggung dunia. Warna dasar merah yang ikonik dipadukan dengan detail bergaya ombak dan aksen hijau—sebagai penghormatan visual terhadap akar maritim negara ini serta semangatnya yang tak kenal lelah dan tak kenal takut. Hiasan hijau dan emas memperkuat warna-warna nasional, sementara lambang Portugal yang ikonik menjadi penanda warisan dalam desain ini. Berani, elegan, dan dirancang untuk panggung terbesar.

    Seragam Portugal di FanaticsShop sekarang

    Seragam Portugal di PUMAShop sekarang

  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal I Tandang

    Jiwa maritim Portugal terpancar dalam seragam tandang ini. Latar belakang putihnya dihiasi pola gelombang berwarna teal yang melengkung, menggambarkan ikatan mendalam negara ini dengan laut serta sejarah penjelajahannya. Tampilannya mengalir, dinamis, dan modern.

    Seragam Portugal di FanaticsShop sekarang

    Seragam Portugal di PUMAShop sekarang

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Beranda

    Dirancang untuk menghormati garis zig-zag yang memisahkan bagian putih dan merah marun pada bendera nasional Qatar, seragam kandang Qatar berwarna merah marun ini dihiasi serangkaian garis bergerigi yang lebih gelap yang membentang di tengah kaus, dengan tulisan ‘Qatar’ dalam bahasa Arab yang ditempatkan sebagai aksen di bagian belakang leher. 

    Seragam Qatar di adidasBelanja sekarang

  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (Tandang)

    Motif abstrak berwarna abu-abu yang menyerupai gelombang menghiasi seragam tandang Qatar. Terinspirasi oleh bukit pasir gurun, motif ini menampilkan geometri dan bentuk-bentuk yang terlihat di lanskap menakjubkan tersebut. Kata “Qatar” terukir dalam huruf Arab di bagian belakang leher, sebagai simbol kebanggaan nasional dan persatuan.

    Seragam Qatar di adidas. Belisekarang

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arab Saudi I Beranda

    Seragam kandang Arab Saudi menampilkan motif cetak penuh berwarna ungu dan hijau tua yang unik, terinspirasi dari ukiran pintu yang rumit yang terdapat di negara tersebut serta menonjolkan detail cerah yang terinspirasi dari ladang lavender di kawasan tersebut. Dengan latar belakang hijau tua, desain mencolok ini juga terinspirasi dari simbol-simbol kebanggaan negara—elang dan pohon palem—namun dipadukan dengan pola geometris untuk menciptakan estetika modern.

    Seragam Arab Saudi di adidasShop sekarang 

    Seragam Arab Saudi di FanaticsBelanja sekarang

  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arab Saudi I Tandang

    Seragam tandang Arab Saudi menampilkan pola tenunan khusus yang sering ditemukan pada berbagai pakaian tradisional, dengan latar belakang putih mutiara – yang menangkap esensi dinamis dari mode Arab Saudi. Logo dan lambang negara dihiasi detail emas kerajaan, sementara bagian leher dan nomor pemain disorot secara halus dengan warna hijau tua khas negara tersebut. Lambang Arab Saudi, yang menggambarkan pohon palem dan pedang bersilang, dicetak di bagian belakang sebagai penghormatan terhadap warisan dan identitas.

    Seragam Arab Saudi di adidasShop sekarang 

    Seragam Arab Saudi di FanaticsBelanja sekarang

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Skotlandia I Beranda

    Pada jersey kandang Skotlandia, lambang salib silang tradisional yang terdapat pada bendera Skotlandia menjadi sorotan utama sebagai motif berulang berwarna biru tua di atas latar biru khas jersey kandang. Motif salib silang tersebut juga ditampilkan di bagian belakang leher sebagai detail penutup.

    Seragam Skotlandia di adidasBeli sekarang

  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Skotlandia I (Tandang)

    Seragam tandang ini kembali menghadirkan nuansa merah scarlet, sebagai penghormatan terhadap sejarah beberapa seragam klasik Skotlandia. Dengan aksen garis-garis vertikal ungu yang tipis, seragam ini menghadirkan sentuhan modern yang elegan pada desain abadi. Bunga thistle berwarna ungu dan hijau, yang merupakan bunga nasional Skotlandia yang melambangkan ketangguhan, menghiasi bagian belakang leher sebagai sentuhan akhir yang halus.

    Seragam Skotlandia di adidasBelanja sekarang

  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal I Beranda

    Keanggunan berpadu dengan kebanggaan budaya dalam seragam kandang Senegal. Latar belakang putih dihiasi dengan pola-pola bernuansa yang rumit, terinspirasi dari tekstil dan simbol tradisional, sehingga menciptakan kedalaman dan tekstur. Aksen hijau, kuning, dan merah yang halus menghubungkan desain ini dengan bendera nasional, menghadirkan estetika yang elegan dan bermakna.

    Seragam Senegalkini tersediadi PUMAShop

  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal I Tandang

    Seragam tandang ini hadir dalam warna yang berani dan tegas. Bagian utama berwarna biru kehijauan tua dihiasi tekstur dengan pola-pola organik yang mengalir, yang menggambarkan gerakan dan energi alam. Aksen kuning dan merah mempertajam penampilannya, sehingga menghasilkan ekspresi yang semarak dan meriah dari semangat gembira sepak bola Senegal.

    Seragam Senegalkini tersediadi PUMAShop

  • SA 2026 kitadidas

    Afrika Selatan I Beranda

    Seragam kandang Afrika Selatan untuk tahun 2026 tetap mempertahankan warna dasar kuning yang khas dengan aksen hijau, palet warna yang identik dengan kebanggaan nasional. Detail yang ditingkatkan dan konstruksi yang lebih halus memodernisasi siluetnya, menghadirkan seragam berorientasi performa yang dirancang untuk memenuhi tuntutan dunia sepak bola global saat ini.

    Yang paling menonjol, desain yang diperbarui ini memberikan penghormatan kepada 12 bahasa resmi Afrika Selatan - sebuah cerminan yang kuat akan keragaman, persatuan, dan kecintaan bersama terhadap sepak bola di negara ini. Elemen grafis halus yang terjalin dalam kain melambangkan berbagai suara yang bersatu di stadion-stadion di seluruh negeri dan di seluruh dunia. 

    Seragam Afrika Selatan di adidasBelanja sekarang

  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Afrika Selatan I Tandang

    Seragam tandang ini tampil mencolok dengan warna hijau dan emas ikonik Afrika Selatan – perpaduan warna yang sangat melekat dalam identitas olahraga mereka. Memadukan warisan budaya dan kesan elegan, warna hijau tradisional menjadi dasar dengan aksen putih dan emas yang detail pada kerah, sebagai penghormatan terhadap prestise dan perkembangan sepak bola di negara tersebut. Aksen emas dan putih menghiasi ujung lengan dan logo, mencerminkan keanggunan yang tak lekang oleh waktu, sekaligus mewakili ambisi bangsa ini untuk bersinar di panggung sepak bola terbesar.

    Seragam Afrika Selatan di adidasBelanja sekarang

  • South Korea WC 26 home kitNike

    Korea Selatan I Beranda

    Seragam kandang ini mengangkat interpretasi baru yang berani dari harimau putih, simbol nasional abadi yang melambangkan kekuatan dan perlindungan. Motif kamuflase harimau yang mencolok diintegrasikan ke dalam kain, menciptakan tampilan dinamis yang terasa kental dengan warisan budaya sekaligus sangat modern. Tipografi khusus ini memadukan kaligrafi tradisional Korea dengan elemen desain Barat, memperkuat perpaduan antara masa lalu dan masa kini. Seragam kandang ini mengekspresikan identitas Korea melalui agresivitas yang terkendali dan kepercayaan diri visual, menangkap semangat tim yang dibangun untuk memberikan kejutan.

    Seragam Korea Selatankini tersediadi NikeShop

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Korea Selatan I Tandang

    Seragam tandang ini melanjutkan narasi "ambush" melalui ekspresi yang terinspirasi motif bunga, yang menggambarkan semangat dan momentum Korea. Desainnya memancarkan intensitas — menangkap gerakan, emosi, dan energi kolektif saat semuanya memuncak dan meluap. Dengan latar warna Bold Violet, eksekusi grafisnya memadukan keanggunan dan kekuatan, mencerminkan kemampuan Korea dalam memadukan keindahan dan agresivitas dalam kompetisi. Seragam tandang ini terasa ekspresif dan penuh percaya diri — sebuah identitas alternatif yang memperkuat kebanggaan budaya sekaligus mempertahankan keunggulan kompetitif yang tajam.

    Seragam Korea Selatankini tersediadi NikeShop

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spanyol I Beranda

    Seragam kandang Spanyol untuk Piala Dunia 2026 hadir dengan desain bergaris halus yang bersih, dengan latar belakang merah yang dihiasi garis-garis vertikal kuning berulang yang terinspirasi dari bendera dan lambang nasional. Semangat bangsa akan diusung para pemain melalui tulisan "ESPANA" yang tertera di bagian belakang leher kaos. 

    Seragam Spanyol di adidasShop sekarang

    Seragam Spanyol di FanaticsBelanja sekarang

  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Spanyol I Tandang

    Desain seragam tandang Spanyol terinspirasi dari sejarah sastra negara tersebut yang gemilang. Pola warna pirite yang rumit dan menyeluruh, terinspirasi dari gambar dan grafis yang terdapat dalam buku-buku klasik dan manuskrip, menonjolkan latar belakang berwarna putih gading yang mencerminkan warna halaman buku. Lengan dan garis leher menampilkan detail emas dan merah anggur, sementara tulisan “ESPAÑA” terukir di bagian belakang leher, dengan huruf Ñ yang khas sebagai penghormatan terhadap bahasa Spanyol dan warisan budayanya.

    Seragam Spanyol di adidas, Belisekarang

    Seragam Spanyol di FanaticsBelanja sekarang

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Swedia I Beranda

    Warna kuning dan biru tradisional yang identik dengan seragam kandang Swedia diberi sentuhan modern sebagai penghormatan terhadap era 70-an di negara tersebut. Desainnya menampilkan grafis tonal yang terintegrasi ke dalam kain, terinspirasi oleh motif bunga yang populer dan sering ditemukan pada jeans serta gaun tradisional Swedia dari era tersebut. Seragam yang dipenuhi nuansa nostalgia ini memungkinkan para penggemar untuk merayakan warisan mereka dengan estetika yang segar namun tetap familiar, yang dilengkapi dengan tipografi modern di bagian belakang leher bertuliskan ‘Sverige’ – atau Swedia dalam bahasa Inggris.

    Seragam Swedia di adidasShop sekarang 

    Seragam Swedia di FanaticsBelanja sekarang

  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Swedia I Tandang

    Mengambil inspirasi visual dan estetika dari motif era 70-an, tiga nuansa biru yang berbeda berpadu pada jersey tandang Swedia untuk membentuk desain grafis yang berani dan menyeluruh, sebagai penghormatan terhadap warisan budaya negara tersebut yang kaya. Dengan tipografi modern di bagian belakang leher yang bertuliskan ‘Sverige’ — atau Swedia dalam bahasa Inggris — pengaruh retro ini, yang dipadukan dengan sentuhan kontemporer, memberikan tampilan segar pada desainnya bagi para penggemar masa kini. 

    Seragam Swedia di adidas, Belisekarang 

    Seragam Swedia di FanaticsBelanja sekarang

  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Swiss I Beranda

    Desain seragam Swiss untuk tahun 2026 tetap mempertahankan warna dasar merah tua yang menjadi ciri khas negara ini, dipercantik dengan aksen grafis putih dan detail chevron yang mencolok sebagai penghormatan terhadap ketepatan dan warisan Swiss. Ketepatan dan kejelasan menjadi ciri khas seragam kandang Swiss. Bagian tubuh berwarna merah mencolok tampil bersih dan penuh percaya diri, membiarkan warna nasional berbicara sendiri dengan hiasan yang minimalis. Aksen putih memberikan kontras yang tajam, sementara lambang salib Swiss terpampang dengan bangga di bagian dada. Tanpa keributan, hanya tujuan. Efisiensi murni Swiss di lapangan.

     Seragam Swiss di PumaShop sekarang

    Seragam Swiss di FanaticsShop sekarang

  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Swiss I Tandang

    Sisi identitas Swiss yang lebih ringan dan ekspresif menjadi ciri khas seragam tandang ini. Latar belakang berwarna hijau lembut yang hampir mirip neon dihiasi pola topografi abstrak yang mengacu pada Pegunungan Alpen dan medan pegunungan Swiss. Aksen hitam memberikan titik fokus visual, menghadirkan desain yang terasa segar, modern, dan progresif.

     Seragam Swiss di PumaShop sekarang

    Seragam Swiss di FanaticsShop sekarang

  • Tunisia 2026 home kit Kappa

    Tunisia I Beranda

    Seragam kandang ini menampilkan warna dasar putih yang bersih dan segar, dipadukan dengan aksen merah yang mencolok. Ciri khasnya adalah motif bulu elang yang halus dan elegan, membentang di bagian bahu dan lengan, serta dibingkai oleh kerah bulat klasik.

    Seragam Tunisiakini tersediadi Kappa Shop

  • Tunisia 2026 away kit Kappa

    Tunisia I (Tandang)

    Seragam tandang Tunisia menggunakan templat dan desain bulu yang sama, namun dengan palet warna yang sepenuhnya berbeda, menampilkan warna dasar merah cerah yang dipadukan dengan grafis putih tajam untuk menjaga kesatuan tampilan turnamen.

    Seragam Tunisiakini tersediadi Kappa Shop

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turki I Beranda

    Seragam kandang ini menandai dimulainya era baru dengan peralihan ke warna dasar Sport Red, sekaligus mempertahankan pita dada ikonik dalam bentuk yang lebih halus dan modern. Di dalam pita tersebut, grafis inovatif yang terinspirasi dari seni Ebru menghadirkan tekstur dan kesan dinamis, yang merujuk pada keahlian dan keindahan seni yang menjadi inti warisan budaya Turki. Garis leher hybrid memadukan elemen leher bulat dan leher V, sementara bendera Turki terpampang mencolok di tengah dada. Biasanya dibingkai dalam lingkaran, bendera kini ditampilkan dalam bentuk persegi panjang yang selaras dengan garis desain jersey yang tajam dan bersudut — menghadirkan geometri yang lebih bersih dan kontemporer pada simbol nasional.

    Seragam Türkiyekini tersediadi NikeShop

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turki I Tandang

    Seragam tandang kembali menggunakan warna dasar putih, mengembalikan tampilan klasik Türkiye sekaligus mempertahankan pita merah tradisional di bagian dada sebagai elemen pembeda yang menonjol. Motif Ebru kembali hadir di dalam pita tersebut, berfungsi sebagai penghubung visual antara seragam kandang dan tandang serta memperkuat narasi koleksi yang utuh. Panel samping berwarna merah dan pita merah pada kaus kaki melengkapi seragam tandang ini, menciptakan perpaduan yang seimbang antara tradisi dan inovasi — warna warisan, detail modern, dan satu referensi kerajinan yang menyatukan kedua edisi.

    Seragam Türkiyekini tersediadi NikeShop

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Beranda

    Seragam kandang ini mewakili esensi murni sepak bola Uruguay. Dibangun di atas fondasi klasik modern, seragam ini menampilkan sentuhan bersih dari warna biru langit ikonik Uruguay, dipadukan dengan aksen biru tua yang memperkuat kesan kejernihan dan kepercayaan diri. Kesederhanaan desainnya mencerminkan identitas tim: jujur, disiplin, dan didorong oleh kerja sama tim.

    Seragam Uruguaykini tersediadi NikeShop

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Tandang

    Seragam tandang ini menghadirkan ekspresi yang lebih berani dari semangat juang Uruguay. Pola sayap yang mencolok membentang di bagian dada, melambangkan kemajuan, ambisi, dan perjuangan tanpa henti untuk meraih kemenangan. Bahasa visual ini mengacu pada pencapaian bersejarah Uruguay, termasuk perannya dalam momen-momen awal sepak bola dunia, sekaligus menafsirkan kembali warisan tersebut melalui sudut pandang yang lebih tajam dan agresif. Seragam tandang ini merepresentasikan sisi Uruguay yang paling berani: kompak, tak kenal takut, dan tak tergoyahkan. 

    Seragam Uruguaykini tersediadi NikeShop

  • USA WC 26 home kitNike

    AS I Beranda

    Seragam kandang ini berakar pada DNA sepak bola Amerika, menafsirkan ulang bendera Stars and Stripes melalui sudut pandang modern yang mengutamakan gerakan. Garis-garis yang terdistorsi dan efek gradasi mengacu pada bendera yang bergerak, melambangkan sebuah bangsa yang dibentuk oleh keragaman komunitas, lanskap, dan kecintaannya pada olahraga ini.

    Ikonografi nasional diterjemahkan ke dalam tekstur yang dirancang secara teknis, bukan grafis literal, sehingga menciptakan seragam kandang yang terasa sangat Amerika sekaligus menandakan kepercayaan diri dan momentum ke depan. Seragam ini menampilkan ekspresi desain yang tak terlewatkan, yang dapat dilihat pada setiap penggemar di tribun, sekaligus bergerak dengan berani di lapangan.

    Seragam USAkini tersediadi NikeShop

  • USA WC 26 away kitNike

    AS I Tandang

    Seragam tandang ini dirancang sebagai klasik masa depan — sebuah desain yang bersih dan ikonik yang dirancang untuk bertahan sepanjang masa. Berlatar palet Dark Obsidian yang mendominasi, seragam ini memperkenalkan pola rajutan grid-star yang dirancang khusus dan dianyam secara halus ke dalam kain, mengalihkan fokus dari garis-garis ke bintang-bintang sebagai simbol yang menonjol. Minimalis, tajam, dan berorientasi gaya hidup, seragam tandang ini memadukan performa dan kenyamanan, mencerminkan generasi yang mengekspresikan identitas baik di dalam maupun di luar lapangan. Seragam ini mewakili kepercayaan diri yang tenang yang tidak memerlukan keributan untuk membuat pernyataan.

    Seragam USAkini tersediadi NikeShop

  • Uzbekistan 2026 WC home kit7Saber

    Uzbekistan I Beranda

    Seragam kandang ini tetap setia pada warna utama klasik Uzbekistan, dengan latar belakang biru royal yang pekat. Ciri khasnya adalah motif mozaik geometris yang halus dan rumit, yang dicetak secara sublimasi pada kain, sebagai penghormatan langsung terhadap arsitektur bersejarah yang memukau serta monumen-monumen berubin terkenal di kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara. 

  • Uzbekistan 2026 WC away kit7Saber

    Uzbekistan I (Tandang)

    Seragam tandang memiliki pola dan tata letak yang persis sama dengan seragam kandang, namun menggunakan palet warna yang berbeda. Seragam ini menggunakan warna dasar putih yang bersih dan segar, dengan motif anyaman bertekstur berlian yang sama untuk menjaga kesatuan penampilan tim. Seragam ini dilengkapi dengan aksen garis biru bergaya raglan di sepanjang lengan untuk menonjolkan penampilannya di lapangan. 