Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Paraguay home kit 2026 PUMA
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Paraguay untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, seragam tandang, tanggal rilis, dan harga

SHOPPING
KITS
World Cup
Paraguay

Seragam Paraguay 2026 telah diperkenalkan — mulai dari motif garis-garis klasik hingga motif kamuflase baru.

Seragam kandang dan tandang baru Paraguay telah dirilis menjelang Piala Dunia 2026, dan ini merupakan penghormatan yang sangat puitis terhadap lanskap serta akar budaya negara tersebut. Berjudul 'De la Tierra a la Piel' (Dari Bumi ke Kulit), desain ini berfokus pada hubungan antara para pemain dan tanah air mereka secara harfiah.


Berita Piala Dunia FIFA 2026 lainnya:

  • 👕 Seragam Piala Dunia 2026: Semua seragam tim-tim papan atas telah diungkap
  • 🎟️ Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026
  • 📺 Di mana menonton Piala Dunia FIFA 2026
  • ⚽️ Bola Piala Dunia FIFA 2026: Di mana membeli adidas Trionda

Toko: Seragam Piala Dunia FIFA 2026 Paraguay

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Seragam kandang Paraguay

    Motif garis-garis merah dan putih klasik kembali hadir dengan sentuhan segar. Dengan tekstur dan sentuhan akhir yang terlihat usang secara halus, desain ini memancarkan nuansa sejarah dan keaslian yang terasa seperti sudah lama dipakai. Aksen biru pada kerah dan ujung lengan mengacu pada bendera nasional, sehingga menyeimbangkan unsur tradisi dengan sentuhan kontemporer.





  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Seragam Tandang Paraguay

    Dengan semangat yang berani dan inovatif, seragam tandang ini menampilkan pola yang dalam dan mirip kamuflase dalam nuansa warna hitam dan teal, yang menciptakan kesan dinamis dan tak terduga. Desainnya terasa taktis dan modern, mencerminkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi yang menjadi ciri khas sepak bola Paraguay—dirancang untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga.