Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Newcastle United Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Newcastle United untuk musim 2026-27.

Seragam adidas Newcastle United untuk musim 2026-27 tampaknya akan menjadi salah satu desain yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Melampaui tampilan klasik yang sederhana pada reuni awal mereka dengan adidas, koleksi yang akan datang menghadirkan desain berani, penghormatan mendalam terhadap Tyneside, serta kembalinya elemen ikonik klub yang sangat dinantikan.

Penting: Belum ada satu pun dari seragam ini yang telah dikonfirmasi secara resmi oleh klub atau produsennya. Semua detail didasarkan pada bocoran dan informasi awal, sehingga desain akhir masih bisa berubah.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Newcastle United musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

  • Seragam kandang Newcastle United musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang musim 2026-27 telah memicu gelombang perbincangan yang luas dan memecah pendapat di kalangan penggemar The Magpies karena pendekatannya yang tidak konvensional. Meskipun tetap mempertahankan palet warna hitam-putih yang wajib, seragam ini benar-benar menyimpang dari pola garis vertikal tradisional yang seragam. Sebagai gantinya, kaus ini menampilkan desain kontroversial dan unik yang menggunakan garis-garis dengan lebar yang berganti-ganti secara drastis.

    Menambah kesan unik tersebut, adidas sangat mengandalkan aksen biru untuk kampanye ini, dengan menghiasi tiga garis terkenal di bahu, pinggiran kerah, dan ujung lengan dengan warna biru yang mencolok. Yang menarik, bocoran awal seragam ini tampak sama sekali tanpa sponsor, sehingga memicu spekulasi intens bahwa Newcastle mungkin akan beralih dari sponsor di bagian depan seragam, Sela, menjelang musim baru.



    Seragam kandang ini diperkirakan akan dirilis pada akhir Mei atau awal Juni 2026.



  • Seragam tandang Newcastle United musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam tandang ini menghadirkan sentuhan nostalgia yang murni bagi para penggemar sekaligus mengakar kuat pada sejarah klub. Kaos ini menampilkan latar belakang biru laut yang bersih, yang kontras tajam dengan detail putih yang segar, menandai kembalinya skema warna yang belum pernah dikenakan Newcastle sejak musim 2023-24. Karena jersey ini dirancang sebagai bagian dari koleksi gaya hidup retro elit adidas, logo performa standar digantikan oleh logo adidas Trefoil yang legendaris.

    Namun, yang benar-benar membuat kaos ini istimewa adalah grafis bata timbul yang halus yang terjalin di seluruh kain. Pola ini merupakan penghormatan arsitektural langsung kepada dinding bata ikonik St. James' Park, yang dirancang untuk melambangkan kekuatan, persatuan, dan warisan kandang bersejarah klub.

    Seragam tandang ini diperkirakan akan dirilis pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.



  • Seragam ketiga Newcastle United musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Meskipun detail desain grafis untuk seragam ketiga masih dirahasiakan, bocoran awal mengindikasikan tampilan alternatif yang sangat bergaya, dengan menekankan estetika streetwear premium dan bergaya hidup. Seperti jersey tandang, seragam ketiga ini dikabarkan akan menampilkan konfigurasi retro, dengan mengembalikan lambang vintage klub yang sangat disukai dari era 1980-an dan 1990-an sebagai pengganti logo perisai modern. Seragam ini diperkirakan akan menggunakan palet warna yang unik, dirancang untuk menonjol di bawah sorotan lampu stadion, melengkapi trio seragam yang sangat beragam untuk kampanye mendatang The Magpies.

    Seragam ketiga ini diperkirakan akan diluncurkan pada Agustus 2026.