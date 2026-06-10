Seragam Newcastle United Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Seragam adidas Newcastle United untuk musim 2026-27 tampaknya akan menjadi salah satu desain yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Melampaui tampilan klasik yang sederhana pada reuni awal mereka dengan adidas, koleksi yang akan datang ini menghadirkan desain berani, penghormatan mendalam terhadap arsitektur Tyneside, serta kembalinya elemen-elemen ikonik klub yang sangat dinantikan.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Newcastle United musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.