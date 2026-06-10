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Newcastle 26/27 Home kit 1adidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Newcastle United Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Newcastle United untuk musim 2026-27.

Seragam adidas Newcastle United untuk musim 2026-27 tampaknya akan menjadi salah satu desain yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Melampaui tampilan klasik yang sederhana pada reuni awal mereka dengan adidas, koleksi yang akan datang ini menghadirkan desain berani, penghormatan mendalam terhadap arsitektur Tyneside, serta kembalinya elemen-elemen ikonik klub yang sangat dinantikan.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Newcastle United musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

  • Newcastle 26/27 Home kit 2adidas

    Seragam kandang Newcastle United musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang Newcastle United untuk musim 2026-27 menghadirkan kembali motif garis-garis klasik klub dengan sentuhan baru, memperkenalkan pola yang berani dan tidak beraturan serta aksen warna yang dinamis untuk menafsirkan kembali tradisi dengan cara yang segar.

    Desainnya berorientasi masa depan dan progresif, dengan garis-garis hitam dan putih yang didefinisikan ulang dipadukan dengan detail biru mencolok di sekitar kerah crew dan tiga garis adidas. Ikon burung magpie yang melambangkan klub dicetak di bagian leher kaus.

    Seragam ini sudah tersedia untuk dibeli sekarang, dengan harga kaos replika dewasa mulai dari sekitar £80 dan versi pemain asli mulai dari £110 ke atas.



  • Seragam tandang Newcastle United musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam tandang ini menghadirkan sentuhan nostalgia yang murni bagi para penggemar sekaligus mengakar kuat pada sejarah klub. Kaos ini menampilkan latar belakang biru laut yang bersih dengan kontras tajam pada detail putih yang segar, menandai kembalinya skema warna yang belum pernah dikenakan Newcastle sejak musim 2023-24. Karena jersey ini dirancang sebagai bagian dari koleksi gaya hidup retro elit adidas, logo performa standar digantikan oleh logo adidas Trefoil yang legendaris.

    Namun, yang benar-benar membuat kaus ini istimewa adalah grafis batu bata timbul yang halus yang terjalin di seluruh kain. Pola ini merupakan penghormatan arsitektural langsung kepada dinding bata ikonik St. James' Park, yang dirancang untuk melambangkan kekuatan, persatuan, dan warisan kandang bersejarah klub tersebut.

    Seragam tandang ini diperkirakan akan dirilis pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.



  • Seragam ketiga Newcastle United musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Meskipun detail desain grafis untuk seragam ketiga masih dirahasiakan, bocoran awal mengindikasikan tampilan alternatif yang sangat bergaya, dengan menekankan estetika streetwear premium dan bergaya hidup. Seperti jersey tandang, seragam ketiga ini dikabarkan akan menampilkan konfigurasi retro, mengembalikan lambang vintage klub yang sangat disukai dari era 1980-an dan 1990-an sebagai pengganti logo perisai modern. Seragam ini diperkirakan akan menggunakan palet warna yang unik, dirancang untuk menonjol di bawah sorotan lampu stadion, melengkapi trio seragam yang sangat beragam untuk kampanye mendatang The Magpies.

    Seragam ketiga ini diperkirakan akan diluncurkan pada Agustus 2026.