Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Seragam Manchester United Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

SHOPPING
KITS
Manchester United
Manchester United Women

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Manchester United untuk musim 2026-27.

Manchester United dan adidas secara resmi telah memperkenalkan seragam kandang baru klub untuk musim 2026-27, yang menghadirkan kembali tampilan klasik yang terinspirasi dari seragam ikonik The Reds pada era 1970-an.

Seragam baru ini memadukan elemen retro dengan teknologi performa modern, menampilkan kembalinya kerah polo, detail bergaris, dan sentuhan halus yang mengacu pada kemenangan bersejarah United di Piala Domestik 1977.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Manchester United musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Seragam kandang Manchester United musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang baru Manchester United dari adidas untuk musim 2026-27 secara resmi diluncurkan pada 14 Mei 2026.

    Seragam kandang Manchester United musim 2026-27 menampilkan adidas yang kembali mengangkat salah satu estetika retro paling ikonik klub.

    Latar belakang merah bersih dipadukan dengan kerah polo klasik dan ujung lengan bergaris, menciptakan tampilan elegan yang terinspirasi dari seragam United pada tahun 1970-an. Desain ini secara khusus merujuk pada seragam yang dikenakan saat klub meraih gelar Piala Domestik pada tahun 1977, dengan tahun 2026 menandai peringatan ke-50 kesuksesan tersebut.

    Tiga garis adidas berwarna putih dan logo mereknya menonjol dengan jelas di atas latar belakang merah, sementara aksen hitam diintegrasikan secara halus di seluruh kaus untuk mempertahankan palet warna tradisional klub.

    Salah satu tambahan yang menonjol adalah tulisan “United” yang ditempatkan di bagian belakang leher, memperkuat identitas dan warisan klub.


  • Seragam tandang Manchester United musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Meskipun adidas dan Manchester United sejauh ini baru meluncurkan seragam kandang secara resmi, foto-foto yang bocor telah memberikan para penggemar gambaran awal mengenai seragam tandang klub untuk musim 2026-27.

    Menurut Footy Headlines, seragam tandang tersebut akan menampilkan dasar warna biru royal cerah yang dipadukan dengan detail merah dan putih, kombinasi warna yang sangat terinspirasi oleh beberapa seragam tandang adidas United yang paling berkesan dari akhir tahun 1980-an.

    Desain yang bocor tersebut juga tampaknya mengembalikan logo adidas Trefoil klasik, melanjutkan tren terbaru adidas dalam memasukkan branding retro ke dalam seragam klub elit.

    Polanya yang bergaya gelombang halus dilaporkan diintegrasikan ke dalam desain kaos, menambahkan tekstur modern sambil mempertahankan estetika yang terinspirasi dari masa lalu.

    Seragam tandang ini diperkirakan akan dirilis pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.


  • Seragam ketiga Manchester United musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Gambar-gambar yang bocor mengenai seragam ketiga Manchester United menunjukkan bahwa adidas terinspirasi oleh Lancashire Rose untuk seragam alternatif klub tersebut.

    Seragam tersebut diperkirakan akan memiliki dasar warna putih gading dengan aksen hijau tua dan merah marun, menciptakan salah satu palet warna yang paling unik dalam sejarah seragam klub belakangan ini.

    Menurut mock-up yang bocor, pola Lancashire Rose akan muncul secara mencolok di seluruh desain dan meluas hingga ke celana pendek, menciptakan tampilan yang serasi di seluruh seragam.

    Berbeda dengan seragam tandang, seragam ketiga diperkirakan akan menggunakan logo adidas Performance modern, bukan logo Trefoil retro.

    Seragam ketiga ini diperkirakan akan diluncurkan pada Agustus 2026.