Man City 26/27 kit 1
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Manchester City Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Seragam kandang baru Manchester City musim 2026-27 telah diperkenalkan.

Tema utama yang menghubungkan koleksi seragam Manchester City musim 2026-27 adalah 'Not Your Typical City.' PUMA dan klub menggunakan tema kampanye ini untuk menantang desain seragam tradisional yang statis serta merayakan budaya evolusi yang terus-menerus, ambisi yang tak kenal lelah, dan cara-cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu.

  Man City 26/27 kit 2

    Seragam kandang Manchester City musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang Manchester City musim 2026-27 ini menyimpang dari pendekatan warna solid tradisional dengan menampilkan gradasi biru langit yang khas. Dengan transisi warna yang mulus dari nuansa yang lebih gelap di bagian bahu hingga putih di tepi bawah, desain ini dimaksudkan untuk menggambarkan garis waktu visual dari berbagai nuansa biru langit yang pernah dikenakan klub sepanjang sejarahnya.

    Desain ini dibingkai dengan apik oleh kerah dan ujung lengan berwarna putih yang tajam, serta dilengkapi dengan lambang klub berwarna perak metalik monokromatik dan branding sponsor yang serasi untuk menekankan tema kemajuan modern.

    Seragam replika ini dijual seharga £85, sedangkan versi aslinya tersedia seharga £125.




  • Seragam tandang Manchester City musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam tandang yang bocor ini mengusung narasi yang agresif dan mengedepankan budaya lokal dengan menonjolkan motif lebah pekerja yang ikonik dari kota tersebut. Kaos ini memiliki warna dasar hitam pekat yang dipadukan dengan aksen kuning pucat, sebuah kombinasi warna yang mencolok yang mengingatkan pada palet warna seragam ketiga klub pada musim 1989-90. Untuk menyatukannya sepenuhnya dengan semangat kerja keras kota tersebut, bagian depan kaos diperkirakan akan menampilkan pola grafis mosaik bertema lebah yang halus.


  • Seragam ketiga Manchester City musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Bocoran mengenai seragam ketiga Manchester City musim 2026-27 mengungkap kisah di balik layar yang sangat unik: seragam tersebut sebenarnya lahir dari sebuah kompetisi desain yang diikuti para penggemar menggunakan alat AI Creator milik Puma. Setelah para pendukung mengirimkan hampir 180.000 desain, Puma memilih tampilan akhir dari 10 finalis yang dipilih melalui voting penggemar, serta melakukan beberapa penyempurnaan profesional pada tata letaknya.