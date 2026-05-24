Seragam mana yang akan dikenakan Arsenal saat mengangkat trofi Liga Premier? Rencana perayaan trofi The Gunners terungkap setelah mereka terpaksa mengenakan seragam cadangan untuk laga tandang di hari terakhir melawan Crystal Palace

"Sejarah baru" yang dimaksud Arteta adalah final Liga Champions mendatang melawan PSG pada Sabtu, 30 Mei. Arsenal memiliki waktu kurang dari seminggu untuk beralih dari status juara domestik menjadi penantang di level Eropa saat mereka memburu gelar pertama mereka di kompetisi elit benua ini. Manajer The Gunners tetap yakin bahwa timnya mampu menyeimbangkan euforia meraih trofi dengan tuntutan final yang penuh tekanan.

Mengenai laga melawan juara Prancis tersebut, Arteta mengatakan: "Kami akan mempersiapkan pertandingan itu dengan niat untuk menang dan menulis babak baru dalam sejarah klub, itu pasti. Dan kami tahu apa yang akan terjadi. Kami harus berjuang untuk mendapatkannya. Kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Saya sangat yakin bahwa kami akan tiba di sana dalam kondisi terbaik. Dan itu akan berlangsung selama 90 menit, waktu yang singkat, di panggung terbesar yang bisa kami mainkan dalam kompetisi klub melawan tim teratas nomor satu atau dua."