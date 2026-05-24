Seragam mana yang akan dikenakan Arsenal saat mengangkat trofi Liga Premier? Rencana perayaan trofi The Gunners terungkap setelah mereka terpaksa mengenakan seragam cadangan untuk laga tandang di hari terakhir melawan Crystal Palace
Persiapan logistik upacara penobatan di London
Arsenal akan mengenakan seragam kandang ikonik berwarna merah-putih mereka sebelum mengangkat trofi Liga Premier pada hari Minggu, menurut football.london. The Gunners akan bertandang ke Selhurst Park setelah memastikan gelar juara, berkat hasil imbang Manchester City pada pertandingan tengah pekan di Bournemouth yang secara matematis memastikan tim asuhan Arteta sebagai raja sepak bola Inggris.
Skuad tersebut menyaksikan kegagalan City bersama-sama sebelum merayakannya hingga larut malam di London, namun urusan resmi untuk menerima trofi masih harus dilalui. Karena Crystal Palace mengenakan seragam bergaris merah dan biru tradisional mereka, sang juara yang akan dinobatkan akan bertanding dengan seragam tandang putih mereka selama 90 menit pertandingan pada hari terakhir.
Perubahan mendadak di Selhurst Park
Setelah pertandingan usai, Martin Odegaard dan rekan-rekan setimnya akan kembali ke ruang ganti untuk mengganti seragam tandang mereka dengan seragam utama klub. Hal ini memastikan bahwa semua foto resmi serta momen ikonik saat mengangkat trofi akan menampilkan warna merah dan putih yang menjadi ciri khas klub, bukan seragam alternatif.
Saat para pemain Arsenal berganti seragam, Crystal Palace akan melakukan putaran penghormatan tradisional di akhir musim. Manajer Oliver Glasner akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada pendukung tuan rumah sebelum mengalihkan fokusnya ke final Conference League yang akan dihadapi The Eagles melawan Rayo Vallecano. Setelah lapangan kosong, panggung akan siap untuk penobatan juara Liga Premier.
Mikel Arteta menetapkan standar
Arteta secara terbuka menekankan pentingnya merayakan prestasi ini dengan semestinya sebelum kembali fokus pada gelar ganda bersejarah. "Kami punya waktu 48 jam untuk menikmati kesuksesan memenangkan liga. Sekarang, kami akan mempersiapkan diri dengan sangat baik dan kembali menerapkan kebiasaan serta standar yang biasa kami terapkan agar bisa bersaing dengan cara terbaik," jelas pelatih asal Spanyol itu.
Manajer ini ingin para pemainnya menikmati suasana bersama para pendukung yang datang ke Selhurst Park sebelum membuka lembaran baru. "Pada hari Minggu, kami akan memiliki sedikit waktu lagi untuk merayakan, mengangkat trofi dengan cara yang layak, dan terhubung dengan orang-orang yang selalu ada di sekitar kami. Kemudian, kami akan memiliki enam hari untuk menulis sejarah baru di klub sepak bola ini," tambahnya.
Mengincar gelar Eropa
"Sejarah baru" yang dimaksud Arteta adalah final Liga Champions mendatang melawan PSG pada Sabtu, 30 Mei. Arsenal memiliki waktu kurang dari seminggu untuk beralih dari status juara domestik menjadi penantang di level Eropa saat mereka memburu gelar pertama mereka di kompetisi elit benua ini. Manajer The Gunners tetap yakin bahwa timnya mampu menyeimbangkan euforia meraih trofi dengan tuntutan final yang penuh tekanan.
Mengenai laga melawan juara Prancis tersebut, Arteta mengatakan: "Kami akan mempersiapkan pertandingan itu dengan niat untuk menang dan menulis babak baru dalam sejarah klub, itu pasti. Dan kami tahu apa yang akan terjadi. Kami harus berjuang untuk mendapatkannya. Kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Saya sangat yakin bahwa kami akan tiba di sana dalam kondisi terbaik. Dan itu akan berlangsung selama 90 menit, waktu yang singkat, di panggung terbesar yang bisa kami mainkan dalam kompetisi klub melawan tim teratas nomor satu atau dua."