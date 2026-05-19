Liverpool 2026-27 home kit Wirtzad
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Seragam Liverpool Musim 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran desain, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Liverpool untuk musim 2026-27.

Liverpool dan adidas secara resmi telah memperkenalkan seragam kandang baru klub untuk musim 2026-27, yang menghadirkan kembali tampilan klasik yang terinspirasi dari seragam ikonik The Reds pada akhir dekade 1980-an.

Seragam baru ini menghadirkan kembali tampilan ikonik dari seragam musim 1989-90, saat klub tersebut meraih gelar juara liga. Terkait dengan kesuksesan tersebut, desain ini menghadirkan kembali beberapa pola geometris retro pada dasar warna merah tua klasik.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Liverpool musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

    Seragam kandang Liverpool musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang baru Liverpool dari adidas untuk musim 2026-27 secara resmi diluncurkan pada 19 Mei 2026.

    Terinspirasi oleh jersey kandang klasik adidas Liverpool FC tahun 1989-91, yang langsung dapat dikenali dari pola geometrisnya yang dinamis, dan dikenakan selama masa kejayaan klub, ketika tim asuhan Kenny Dalglish berhasil merebut gelar liga musim 1989/90. Desain baru ini merayakan periode penting dalam sejarah klub. Warna dasar merah tua dipercantik dengan grafis menyeluruh yang kontemporer, yang secara langsung menggemakan bahasa visual asli akhir tahun 80-an sambil menghadirkan sentuhan yang lebih tajam dan modern.

    Detail putih bersih pada logo adidas, lambang klub, dan pinggiran memperkuat estetika klasik, sementara cetakan menyeluruh yang dirancang ulang menyalurkan energi dan sikap budaya sepak bola tahun 80-an.

  • Seragam tandang Liverpool musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Untuk jersey tandang yang dikabarkan ini, adidas memadukan gaya busana jalanan yang trendi dengan elemen-elemen historis tersembunyi, terutama dengan mengganti logo performa standar mereka dengan logo adidas Trefoil yang legendaris. Kembali menggunakan warna dasar putih bersih alih-alih warna krem, jersey ini dilengkapi dengan logo berwarna marun serta aksen garis-garis merah, putih, dan abu-abu yang khas pada kerah dan ujung lengan.


    Seragam tandang ini diperkirakan akan dirilis pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.

  • Seragam ketiga Liverpool musim 2026-27, tanggal rilis & harga

    Melengkapi koleksi ini adalah seragam ketiga, yang disebut-sebut sebagai desain paling abstrak dan modern di antara ketiganya. Seragam ini menampilkan latar belakang hitam pekat yang dipadukan dengan pola grafis marun bergelombang yang mencolok, membentang di bagian dada dan lengan. Menurut bocoran yang beredar, pola yang mengalir ini dimaksudkan untuk meniru pemandangan dinamis bendera kotak-kotak ikonik yang dikibarkan di tribun Kop selama malam-malam bersejarah di Anfield.

    Seragam ketiga ini diperkirakan akan diluncurkan pada Agustus 2026.