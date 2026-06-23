Seragam Piala Dunia Kroasia 2026 telah dirilis, dan seperti biasa, pola kotak-kotak ikoniknya tetap hadir. Anda pasti langsung mengenali tampilan khas seragam Kroasia begitu melihatnya, dan untuk Piala Dunia 2026, Nike mengambil inspirasi dari momen penting dalam sejarah sepak bola negara tersebut—yaitu pertandingan ikonik tahun 1990 melawan Amerika Serikat. Saat itu, Kroasia sedang melangkah ke panggung dunia dengan identitas baru dan kebanggaan yang tak terbantahkan.

Lebih dari 35 tahun kemudian, koleksi ini menghormati era pembentukan tersebut, menghubungkan kembali kebangkitan Kroasia sebagai negara sepak bola dengan kepercayaan diri dan konsistensi yang dimilikinya saat ini. Desainnya mencerminkan kesinambungan, ketangguhan, dan kekuatan abadi dari identitas Kroasia.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Kroasia untuk Piala Dunia 2026, termasuk detail desain, tanggal rilis, dan harga.

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