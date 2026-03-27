Seragam kandang dan tandang Inggris terbaru dari Nike berhasil menangkap semangat bangsa ini menjelang Piala Dunia 2026

Musim panas ini menandai 60 tahun yang panjang sejak satu-satunya kemenangan Inggris di turnamen besar, dan seiring generasi emas lainnya mendekati puncak performanya, ini adalah kesempatan emas lainnya untuk mengakhiri masa-masa sulit tersebut.

Skuad yang memadukan pemain berpengalaman seperti Harry Kane dan Declan Rice dengan pemain muda berbakat seperti Cole Palmer dan Kobbie Mainoo telah menginspirasi optimisme yang tenang - keyakinan bahwa sesuatu yang luar biasa akan datang dan mengubah nasib negara secara keseluruhan.

Nike telah menangkap semangat tersebut melalui seragam kandang dan tandang baru untuk The Three Lions serta kampanye promosi yang menyertainya. Raksasa pakaian olahraga ini telah menangkap suasana saat ini, saat mereka merayakan warisan, budaya, dan identitas Inggris menjelang Piala Dunia. Musim panas ini, Inggris harus menunjukkan semangat ‘Guts 2 Glory’.