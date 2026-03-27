Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Nike England kits GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Seragam kandang dan tandang Inggris terbaru dari Nike berhasil menangkap semangat bangsa ini menjelang Piala Dunia 2026

Mungkinkah tahun 2026 akhirnya, AKHIRNYA menjadi tahun kejayaan Inggris?! Nike berhasil membuat kita optimis setelah meluncurkan seragam kandang dan tandang Three Lions menjelang Piala Dunia yang semakin dekat. Dengan memanfaatkan semangat tim nasional di ajang turnamen besar, mereka berhasil menangkap suasana hati sebuah negara yang sangat mendambakan momen persatuan. Ayo, sambutlah bulan Juni.

Musim panas ini menandai 60 tahun yang panjang sejak satu-satunya kemenangan Inggris di turnamen besar, dan seiring generasi emas lainnya mendekati puncak performanya, ini adalah kesempatan emas lainnya untuk mengakhiri masa-masa sulit tersebut.

Skuad yang memadukan pemain berpengalaman seperti Harry Kane dan Declan Rice dengan pemain muda berbakat seperti Cole Palmer dan Kobbie Mainoo telah menginspirasi optimisme yang tenang - keyakinan bahwa sesuatu yang luar biasa akan datang dan mengubah nasib negara secara keseluruhan.

Nike telah menangkap semangat tersebut melalui seragam kandang dan tandang baru untuk The Three Lions serta kampanye promosi yang menyertainya. Raksasa pakaian olahraga ini telah menangkap suasana saat ini, saat mereka merayakan warisan, budaya, dan identitas Inggris menjelang Piala Dunia. Musim panas ini, Inggris harus menunjukkan semangat ‘Guts 2 Glory’.

  • England 2026 World Cup Home KitNike

    ‘Terasa akrab namun kini lebih tegas’

    Menurut mereka sendiri, ada sesuatu yang terasa sangat “familiar” dari seragam kandang Inggris terbaru Nike, di mana para desainernya jelas-jelas menggali arsip untuk mencari inspirasi guna menciptakan seragam yang kental dengan nuansa retro sekaligus siap untuk era modern.

    Jika Anda menelusuri katalog seragam Inggris sebelumnya, edisi 2026 ini tidak diragukan lagi paling mirip dengan kaus Umbro ikonik dari tahun 2000 - tampilan yang bersih dengan leher bulat dan aksen merah. Lebih jauh ke belakang, pasti ada juga kemiripan dengan kaus tahun 1988.

    Versi modern ini menampilkan motif Tiga Singa yang halus di seluruh permukaan, dengan angka merah yang mencolok, serta aksen dan detail pada kerah dan manset. Fokusnya adalah warisan sepak bola Inggris, yang tak dapat disangkal telah dimanfaatkan Nike melalui kaos yang terasa seperti perpaduan dari segala hal yang pernah ada sebelumnya.

    “Seragam kandang ini terasa familiar namun lebih tegas,” kata Nike, “menghormati sejarah sekaligus menandakan kebangkitan kembali Inggris di panggung global.”

  • England away kitNike

    Tebal dan berwarna merah

    Sama seperti seragam kandang, seragam tandang ini berpotensi menjadi ikonik jika Inggris mampu menepati janji mereka di bawah asuhan Thomas Tuchel dan mencatatkan turnamen yang tak terlupakan di Amerika Utara musim panas ini.

    The Three Lions kembali menggunakan seragam tandang berwarna merah untuk pertama kalinya sejak 2022, yang akan dipadukan dengan celana pendek biru tua yang elegan, yang mengacu pada aksen biru tua pada bagian atas.

    Seragam ini mengusung ikonografi The Three Lions yang sama seperti seragam kandang, sementara lambang dan ‘Swoosh’ Nike ditempatkan di tengah dada. Kali ini, nomor dan nama pemain ditulis dengan warna putih menggunakan tipografi yang terinspirasi gaya retro.

    “Seragam tandang ini menandai perubahan bersejarah dalam identitas visual Inggris, dengan memadukan atasan merah dan celana pendek biru tua,” kata Nike. “Kombinasi berani ini menandakan Inggris yang berorientasi ke masa depan, bersedia menantang konvensi sambil tetap berakar pada tradisi.”

  • England WC 26 Home kitNike

    Hal-hal teknis

    Tentu saja, kedua model ini dilengkapi dengan semua teknologi modern yang mungkin Anda harapkan. Teknologi pendinginan performa Aero-FIT dari Nike pasti akan sangat berguna di tengah teriknya musim panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan sirkulasi udara lebih dari dua kali lipat dibandingkan kain konvensional berkat zona jaring terbuka dan tertutup yang membantu menciptakan ruang bagi kulit.

    Terlebih lagi, seragam ini terbuat dari 100% limbah tekstil daur ulang, sebuah pencapaian luar biasa yang dimungkinkan melalui proses kimia canggih dengan hasil akhir yang kualitasnya setara dengan bahan baru.

  • ‘Dari Keteguhan Hati Menuju Kejayaan’

    Tentu saja, peluncuran seragam Nike x Inggris tidak akan lengkap tanpa kampanye promosi yang apik untuk membangkitkan antusiasme semua orang menjelang turnamen yang akan datang, dan baik pihak Nike maupun federasi sepak bola Inggris telah berhasil melakukannya.

    Video Nike menampilkan pemain muda dan sensasi media sosial Chance Campbell, yang terlibat dalam percakapan intens dengan seorang teman tentang apa yang dibutuhkan Inggris untuk melaju hingga akhir sambil duduk di bawah lengkungan Wembley yang ikonik. “Butuh keberanian, kejayaan, dan tekad,” katanya. “Aku bilang, kali ini akan berbeda.”

    Setelah membangkitkan semangat temannya, Chance bertanya kepada Cole Palmer apakah dia ikut serta saat mereka memandang ke arah cakrawala London. “Aku siap, bos,” jawab bintang Chelsea itu.

    Video resmi Inggris tak kalah seru, dengan kolaborasi antara DJ ternama Fred Again dan Mike Skinner dari The Streets sebagai latar belakangnya. Klip yang penuh euforia ini merayakan Inggris dan keunikannya, “dari toko kelontong hingga makan siang hari Minggu”, dengan fokus pada “harapan” yang dibawa oleh sepak bola di masa ketidakpastian politik dan sosial yang mendalam. “Bisakah Piala Jules Rimet pulang lagi? Ke Inggris, ke tanah hijau dan indah ini,” demikian puisi lisan tersebut berakhir.

  • England WC 26 away kitNike

    Menumbuhkan harapan di luar lapangan

    Sekali lagi, Nike telah menangkap suasana hati bangsa dan kekuatan pemersatu dari sebuah turnamen besar, di mana tim sepak bola nasional menginspirasi optimisme saat kita sangat membutuhkannya.

    Situasi memang sulit, tetapi - seperti kata Skinner - “olahraga indah ini membawa harapan” dan dapat menjadi sarana perubahan positif. Jika Piala Dunia akhirnya kembali ke tanah air musim panas ini setelah enam dekade yang panjang, kaos-kaos ini akan terukir dalam ingatan nasional, layaknya kaos merah legendaris tahun 1966.

    Ini lebih dari sekadar seragam sepak bola—ini adalah pernyataan kebanggaan nasional yang akan menyatukan orang-orang di saat kita hampir tak bisa lebih terpecah belah, merayakan warisan, budaya, dan identitas yang mendefinisikan negara ini.

